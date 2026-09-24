'부상투혼' 오상욱 "허리 디스크, 경기 들어가는 순간 잊어"

박장식

큰사진보기 ▲23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 F홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 사브르 개인전에서 우승을 차지한 오상욱이 기자회견에 임하고 있다. 박장식

"단체전에서 무조건 금메달"



이번 결승전은 한국 선수끼리의 맞대결이 불발된 오래간만의 아시안 게임 경기이기도 하다. 오상욱은 "(도)경동 선수랑 당연히 올라가서 만나리라 생각했는데, 중간에 부상이 있어서 8강에서 패배했던 것 같다"며 "위에서 만나지 못해 아쉽지만, 경동이 몫까지 해결한 것 같아 다행스러웠다"고 말했다.



2018 자카르타 대회와 지난 항저우 대회 결승에서 같은 태극마크의 구본길을 두 차례 만났던 오상욱이었다. 이번에는 다른 선수를 꺾으며 아시안 게임을 뛰었다. 오상욱은 "한국 선수끼리 경기라 할 지라도 서로 견제하고, 말도 서로 꺼내지 못했었다"면서 "이번에는 (도)경동이가 자기 경기가 끝나자마자 내 응원을 많이 해줬다. 내가 경동이 몫까지 해야 한다는 생각도 들었다"라고 말했다.



이제 남자 사브르 단체전을 앞둔 오상욱은 "단체전은 너무 편할 것 같다. 같이 뛰는 선수들이 금메달을 따지 못할 것이라는 생각을 전혀 하지 않았다"면서 "금메달을 무조건 딸 수 있으리라 생각하고 있다"고 힘주어 말했다.



이제는 대표팀 베테랑이 된 만큼 부담은 없을까. 오상욱은 "내가 뭔가 짊어지고 해야 한다는 생각을 많이 했었는데, 동료들에게 충분히 각자의 힘이 있다고 생각된다"면서 "나와는 다른 브랜드의 사람들이 한 팀으로 뭉쳐서 한국 펜싱이 강한 것 같다. 그래서 걱정 대신 서로를 더 믿으려고 한다"고 말했다.



남자 사브르 대표팀은 26일 같은 장소에서 단체전에 나선다. 단체전 역시 2010년부터 이어 온 4연패 기록을 5연패로 갈아치울 참이다. 이날 경기에서는 오상욱·도경동을 비롯해 임재윤과 박상원 등이 출전해 피스트 위 열전을 펼친다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 F홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 사브르 개인전에서 우승을 차지한 오상욱이 기자회견에 임하고 있다.이번 결승전은 한국 선수끼리의 맞대결이 불발된 오래간만의 아시안 게임 경기이기도 하다. 오상욱은 "(도)경동 선수랑 당연히 올라가서 만나리라 생각했는데, 중간에 부상이 있어서 8강에서 패배했던 것 같다"며 "위에서 만나지 못해 아쉽지만, 경동이 몫까지 해결한 것 같아 다행스러웠다"고 말했다.2018 자카르타 대회와 지난 항저우 대회 결승에서 같은 태극마크의 구본길을 두 차례 만났던 오상욱이었다. 이번에는 다른 선수를 꺾으며 아시안 게임을 뛰었다. 오상욱은 "한국 선수끼리 경기라 할 지라도 서로 견제하고, 말도 서로 꺼내지 못했었다"면서 "이번에는 (도)경동이가 자기 경기가 끝나자마자 내 응원을 많이 해줬다. 내가 경동이 몫까지 해야 한다는 생각도 들었다"라고 말했다.이제 남자 사브르 단체전을 앞둔 오상욱은 "단체전은 너무 편할 것 같다. 같이 뛰는 선수들이 금메달을 따지 못할 것이라는 생각을 전혀 하지 않았다"면서 "금메달을 무조건 딸 수 있으리라 생각하고 있다"고 힘주어 말했다.이제는 대표팀 베테랑이 된 만큼 부담은 없을까. 오상욱은 "내가 뭔가 짊어지고 해야 한다는 생각을 많이 했었는데, 동료들에게 충분히 각자의 힘이 있다고 생각된다"면서 "나와는 다른 브랜드의 사람들이 한 팀으로 뭉쳐서 한국 펜싱이 강한 것 같다. 그래서 걱정 대신 서로를 더 믿으려고 한다"고 말했다.남자 사브르 대표팀은 26일 같은 장소에서 단체전에 나선다. 단체전 역시 2010년부터 이어 온 4연패 기록을 5연패로 갈아치울 참이다. 이날 경기에서는 오상욱·도경동을 비롯해 임재윤과 박상원 등이 출전해 피스트 위 열전을 펼친다. 오상욱 펜싱 금메달 아시안게임 사브르 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 여자 플뢰레 박지희, AG 개인전 생애 첫 '은메달'

23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 F홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 사브르 개인전 결승에 나선 오상욱(오른쪽)이 공격에 나서고 있다.아시안 게임 개인전 금메달을 품에 안으며 2010년 이후 20년 동안 이어지게 될 남자 펜싱 사브르의 대한민국 천하를 알린 오상욱. 허리 디스크로 인한 통증을 피스트에 올라서는 순간 잊게 된다며 부상 투혼을 덤덤하게 말했다.23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 F홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 사브르 개인전에서 우승을 차지한 오상욱. 2010 광저우 대회를 시작으로 2018 자카르타 대회까지 금메달을 딴 구본길에 이어 2022 항저우 대회와 이번 대회의 금메달을 차지하며 한국 남자 사브르의 아시안 게임 개인전 5연패 기록을 만들었다.그럼에도 오상욱은 "매번 아시안 게임을 치를 때마다 개인전을 우승하고 나면 단체전을 준비하느라 만족할 시간이 없다"며 "단체전에서 무조건 금메달을 따리라 생각하고 있다"며 강한 의지를 드러냈다.오상욱은 금메달 획득 후 취재진과 만나 "허리 디스크가 터진 상태다. 터진 이후로 보강 운동이나 치료 쪽에 더 신경을 썼다"면서 "수술이 선택 사항이라고 하셔서 아시안 게임 이후로 판단을 미룬 상태다. 돌아가면 무엇이 더 나은지 알아봐야 하는 상황"이라고 말했다.그래서 아시안 게임을 앞두고 기술 및 전술 훈련을 했다는 오상욱은 특히 23일 경기를 치르다가 발목이 상하며 걱정을 사기도 했다. 오상욱은 "경기 하다가 맞물려서 욱신욱신한 정도"라며 "단체전에는 문제가 없을 듯하다"라고 말했다.오상욱은 "경기를 앞두고 부담이 되었는데, 경기에 집중하고자 하는 마음을 가지려 했다. 어제부터 자기 최면을 많이 걸면서 마인드 컨트롤을 하려 애썼다"며 "아시안 게임을 할 때마다 워낙 한국이 사브르가 세다는 평가를 받기에, 개인전이 끝나도 만족할 시간이 없었다. 단체전도 금메달이 너무 눈에 보이니까, 단체전을 따면 만족할 것 같다"고 소감을 밝혔다.광저우 대회 구본길의 금메달을 시작으로 나고야까지, 20년 동안 아시안 게임 남자 펜싱 사브르의 개인전 우승은 대한민국 혼자의 몫이 되었다. 오상욱은 처음 듣는다는 듯 "메달을 획득하고 나서 알게 되는 것이 많다"며 웃어 보였다.결승전에서는 중국의 선천펑과 맞붙었던 오상욱은 한때 11대 13까지 밀리며 위기에 놓이기도 했다. 오상욱은 "상대가 수비 동작을 하지 않음을 육감적으로 느꼈다. 그 때부터 나도 밀리면 안된다는 생각을 했다"며 돌아봤다.이어 오상욱은 "저 친구가 수비를 하지 않는 것 같은데, 이게 맞나? 싶은 의심이 많이 들었다"면서, "그 때 나에게 이 친구가 수비를 할까, 하지 않을까를 두고 두 가지 갈림길 사이에서 선택을 많이 했던 것 같다"고 복기했다.