'부상투혼' 오상욱 "허리 디스크, 경기 들어가는 순간 잊어"

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23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 F홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 사브르 개인전 결승에 나선 오상욱(오른쪽)이 공격에 나서고 있다.박장식
아시안 게임 개인전 금메달을 품에 안으며 2010년 이후 20년 동안 이어지게 될 남자 펜싱 사브르의 대한민국 천하를 알린 오상욱. 허리 디스크로 인한 통증을 피스트에 올라서는 순간 잊게 된다며 부상 투혼을 덤덤하게 말했다.
23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 F홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 사브르 개인전에서 우승을 차지한 오상욱. 2010 광저우 대회를 시작으로 2018 자카르타 대회까지 금메달을 딴 구본길에 이어 2022 항저우 대회와 이번 대회의 금메달을 차지하며 한국 남자 사브르의 아시안 게임 개인전 5연패 기록을 만들었다.
그럼에도 오상욱은 "매번 아시안 게임을 치를 때마다 개인전을 우승하고 나면 단체전을 준비하느라 만족할 시간이 없다"며 "단체전에서 무조건 금메달을 따리라 생각하고 있다"며 강한 의지를 드러냈다.
"허리 디스크 통증 있지만... 경기 들어가면 잊어버려"
오상욱은 금메달 획득 후 취재진과 만나 "허리 디스크가 터진 상태다. 터진 이후로 보강 운동이나 치료 쪽에 더 신경을 썼다"면서 "수술이 선택 사항이라고 하셔서 아시안 게임 이후로 판단을 미룬 상태다. 돌아가면 무엇이 더 나은지 알아봐야 하는 상황"이라고 말했다.
그래서 아시안 게임을 앞두고 기술 및 전술 훈련을 했다는 오상욱은 특히 23일 경기를 치르다가 발목이 상하며 걱정을 사기도 했다. 오상욱은 "경기 하다가 맞물려서 욱신욱신한 정도"라며 "단체전에는 문제가 없을 듯하다"라고 말했다.
오상욱은 "경기를 앞두고 부담이 되었는데, 경기에 집중하고자 하는 마음을 가지려 했다. 어제부터 자기 최면을 많이 걸면서 마인드 컨트롤을 하려 애썼다"며 "아시안 게임을 할 때마다 워낙 한국이 사브르가 세다는 평가를 받기에, 개인전이 끝나도 만족할 시간이 없었다. 단체전도 금메달이 너무 눈에 보이니까, 단체전을 따면 만족할 것 같다"고 소감을 밝혔다.
광저우 대회 구본길의 금메달을 시작으로 나고야까지, 20년 동안 아시안 게임 남자 펜싱 사브르의 개인전 우승은 대한민국 혼자의 몫이 되었다. 오상욱은 처음 듣는다는 듯 "메달을 획득하고 나서 알게 되는 것이 많다"며 웃어 보였다.
결승전에서는 중국의 선천펑과 맞붙었던 오상욱은 한때 11대 13까지 밀리며 위기에 놓이기도 했다. 오상욱은 "상대가 수비 동작을 하지 않음을 육감적으로 느꼈다. 그 때부터 나도 밀리면 안된다는 생각을 했다"며 돌아봤다.
이어 오상욱은 "저 친구가 수비를 하지 않는 것 같은데, 이게 맞나? 싶은 의심이 많이 들었다"면서, "그 때 나에게 이 친구가 수비를 할까, 하지 않을까를 두고 두 가지 갈림길 사이에서 선택을 많이 했던 것 같다"고 복기했다.