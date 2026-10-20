여성 액션영화 찍겠다던 이 감독, 직접 찍은 다큐로 해냈다

부산국제영화제

스틸컷<리커버리>의 중심이 되는 서사는 임연정 감독이 주짓수를 배우고 사회인대회에 나가서 첫 경기를 치르는 이야기로 채워진다. 순백의 하얀띠 위에 숙련도를 나타내는 그랄이 하나씩 더해지고, 어느덧 체육관 막내를 벗어나 인정받는 동료가 되어가는 감독의 성장담이 이어진다.이 여로에서 주짓수는 여성이 남성을 제압할 수 있는 무술이라는 표현, 또 남과 몸이 닿는 일이 어려서부터 참 싫었다는 이야기, 반드시 여성이 몸을 쓰는 호쾌한 액션영화를 만들고 싶다는 욕망, 몸으로써 강해져야 한다는 인식 등이 하나씩 모여든다. 그로부터 관객은 감독 임연정이란 사람이 누구인지를 조금씩 이해한다.가만히 살펴보면 임연정은 조심스러운 사람이다. 한눈에 보아도 내향인이고, 남과 어울리기보다는 혼자서 구상하고 글을 쓰는 일이 편하다고 말한다. 그런 그녀가 주짓수 도장에 찾아간 건 상당한 도전이었을 테다. 서로 멱살을 붙잡고 올라타며 깔리고 구르고 꺾는 이 운동을 하다 보면 땀이 섞이고 살이 닿으며 낯선 이와 소리치고 경합하는 일을 피할 수가 없으니 말이다.그래서일까. 다른 도장 수련자와 겨루며 스스로의 성장을 돌아보는 시합에 출전하기까지도 적잖이 시간이 필요했다. 벽에 나붙은 순백의 신청서에 주짓수 수련자치곤 아주 작은 크기로 적은 '임연정'이란 이름 석자가 많은 걸 설명한다.주지떼로로서 임연정은 체력이나 힘, 공격적인 기술보다도 리커버리에 강점을 가졌다. 앞서 적었듯 주짓수에서 리커버리는 공격을 당해 불리한 상태에서 상황을 벗어나 기본이 되는 자세로 빠져나오는 것을 말한다. 상황 판단에 더하여서 유연한 몸을 이용해 위기를 탈출하고 다음 상태로 넘어가기 위한 리커버리가 좋아서 더 힘 있고 빠른 상대라도 임연정을 쉽게 제압하지 못하고 고전할 수 있다.