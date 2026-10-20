여성 액션영화 찍겠다던 이 감독, 직접 찍은 다큐로 해냈다

'리커버리 Recovery', 직역하면 원래대로 되돌린다는 뜻의 회복이란 영단어다. 워낙 쉽고 많이 쓰는 말인 만큼 여러 직역에서 '리커버리'를 외래어처럼 받아들여 그대로 쓰고는 한다. 일례로 축구경기에선 상대가 가진 공을 태클 등 물리력 없이 우리 것으로 가져올 때 리커버리를 한다는 표현을 쓴다. 컴퓨터 분야에서도 데이터 등을 본래대로 복구할 때 리커버리라고 말한다.
그리고 또 하나, 일본 유술에서 유래한 무도 주짓수 수련 과정에서 흔히 듣게 되는 리커버리는 수비시 상태를 기본동작으로 되돌리는 것을 뜻한다. 영화 <리커버리>에서 주요하게 등장하는 리커버리가 바로 이것이다.
31회 부산국제영화제 와이드 앵글 다큐멘터리 경쟁 부문 초청작 <리커버리>는 임연정 감독의 77분짜리 장편 다큐다. <화분> <컷글라스 그릇> <플라이> 등 여러 단편영화를 내놓은 임연정 감독의 첫 장편으로, 극영화가 아닌 다큐, 그것도 실제 자신의 이야기를 중심으로 한 영화를 만들었다는 점에서 눈길을 끈다.
감독 임연정은 액션영화를 찍고 싶었다고 말한다. 여자가 나오는 액션영화 말이다. 할리우드로 치면 <레지던트 이블> 시리즈의 밀라 요보비치나 <언더월드> 시리즈의 케이트 베킨세일, 아니면 마블 시리즈에서 활약하는 스칼렛 요한슨이나 엘리자베스 올슨 정도가 될까. <매드맥스> 시리즈의 여전사들도 빼놓으면 섭섭하다.
물론 한국에도 이런 영화가 아주 없지는 않았다. 서사를 제한 액션연출의 측면에서 나는 김옥빈이 주연한 <악녀>를 최고로 치는데, 제법 흥행한 여성액션이 없지 않았으나 배우의 떨어지는 액션소화 능력, 혹은 이를 감추는 연출력의 부재로 작품성은 참담한 수준을 피하기 어려웠다.
그렇다고 <악녀>도 아주 빼어난 액션영화라 분류하기는 어려운데, 이를 반대로 이해하면 한국 여성 액션영화가 나아갈 길이 상당히 넓다는 뜻이기도 하다. 어쩌면 임연정이 바로 이 영역에서 출사표를 던진 주목할 감독이 될 수가 있는 일이다. 뭐, 그런 기대가 있었다는 이야기다. 영화 초반까지는 말이다.