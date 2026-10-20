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김성호의 씨네만세 여성 액션영화 찍겠다던 이 감독, 직접 찍은 다큐로 해냈다

여성 액션영화 찍겠다던 이 감독, 직접 찍은 다큐로 해냈다

[김성호의 씨네만세 1468] 31회 부산국제영화제 와이드 앵글 다큐멘터리 관객상 수상작 <리커버리>

김성호(starsky216)
26.10.20 17:10최종업데이트26.10.20 17:10
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'리커버리 Recovery', 직역하면 원래대로 되돌린다는 뜻의 회복이란 영단어다. 워낙 쉽고 많이 쓰는 말인 만큼 여러 직역에서 '리커버리'를 외래어처럼 받아들여 그대로 쓰고는 한다. 일례로 축구경기에선 상대가 가진 공을 태클 등 물리력 없이 우리 것으로 가져올 때 리커버리를 한다는 표현을 쓴다. 컴퓨터 분야에서도 데이터 등을 본래대로 복구할 때 리커버리라고 말한다.

그리고 또 하나, 일본 유술에서 유래한 무도 주짓수 수련 과정에서 흔히 듣게 되는 리커버리는 수비시 상태를 기본동작으로 되돌리는 것을 뜻한다. 영화 <리커버리>에서 주요하게 등장하는 리커버리가 바로 이것이다.

31회 부산국제영화제 와이드 앵글 다큐멘터리 경쟁 부문 초청작 <리커버리>는 임연정 감독의 77분짜리 장편 다큐다. <화분> <컷글라스 그릇> <플라이> 등 여러 단편영화를 내놓은 임연정 감독의 첫 장편으로, 극영화가 아닌 다큐, 그것도 실제 자신의 이야기를 중심으로 한 영화를 만들었다는 점에서 눈길을 끈다.

감독 임연정은 액션영화를 찍고 싶었다고 말한다. 여자가 나오는 액션영화 말이다. 할리우드로 치면 <레지던트 이블> 시리즈의 밀라 요보비치나 <언더월드> 시리즈의 케이트 베킨세일, 아니면 마블 시리즈에서 활약하는 스칼렛 요한슨이나 엘리자베스 올슨 정도가 될까. <매드맥스> 시리즈의 여전사들도 빼놓으면 섭섭하다.

물론 한국에도 이런 영화가 아주 없지는 않았다. 서사를 제한 액션연출의 측면에서 나는 김옥빈이 주연한 <악녀>를 최고로 치는데, 제법 흥행한 여성액션이 없지 않았으나 배우의 떨어지는 액션소화 능력, 혹은 이를 감추는 연출력의 부재로 작품성은 참담한 수준을 피하기 어려웠다.

그렇다고 <악녀>도 아주 빼어난 액션영화라 분류하기는 어려운데, 이를 반대로 이해하면 한국 여성 액션영화가 나아갈 길이 상당히 넓다는 뜻이기도 하다. 어쩌면 임연정이 바로 이 영역에서 출사표를 던진 주목할 감독이 될 수가 있는 일이다. 뭐, 그런 기대가 있었다는 이야기다. 영화 초반까지는 말이다.

리커버리 스틸컷
리커버리스틸컷부산국제영화제

하얀띠 주지떼로 첫 대회 도전기

<리커버리>의 중심이 되는 서사는 임연정 감독이 주짓수를 배우고 사회인대회에 나가서 첫 경기를 치르는 이야기로 채워진다. 순백의 하얀띠 위에 숙련도를 나타내는 그랄이 하나씩 더해지고, 어느덧 체육관 막내를 벗어나 인정받는 동료가 되어가는 감독의 성장담이 이어진다.

이 여로에서 주짓수는 여성이 남성을 제압할 수 있는 무술이라는 표현, 또 남과 몸이 닿는 일이 어려서부터 참 싫었다는 이야기, 반드시 여성이 몸을 쓰는 호쾌한 액션영화를 만들고 싶다는 욕망, 몸으로써 강해져야 한다는 인식 등이 하나씩 모여든다. 그로부터 관객은 감독 임연정이란 사람이 누구인지를 조금씩 이해한다.

가만히 살펴보면 임연정은 조심스러운 사람이다. 한눈에 보아도 내향인이고, 남과 어울리기보다는 혼자서 구상하고 글을 쓰는 일이 편하다고 말한다. 그런 그녀가 주짓수 도장에 찾아간 건 상당한 도전이었을 테다. 서로 멱살을 붙잡고 올라타며 깔리고 구르고 꺾는 이 운동을 하다 보면 땀이 섞이고 살이 닿으며 낯선 이와 소리치고 경합하는 일을 피할 수가 없으니 말이다.

그래서일까. 다른 도장 수련자와 겨루며 스스로의 성장을 돌아보는 시합에 출전하기까지도 적잖이 시간이 필요했다. 벽에 나붙은 순백의 신청서에 주짓수 수련자치곤 아주 작은 크기로 적은 '임연정'이란 이름 석자가 많은 걸 설명한다.

주지떼로로서 임연정은 체력이나 힘, 공격적인 기술보다도 리커버리에 강점을 가졌다. 앞서 적었듯 주짓수에서 리커버리는 공격을 당해 불리한 상태에서 상황을 벗어나 기본이 되는 자세로 빠져나오는 것을 말한다. 상황 판단에 더하여서 유연한 몸을 이용해 위기를 탈출하고 다음 상태로 넘어가기 위한 리커버리가 좋아서 더 힘 있고 빠른 상대라도 임연정을 쉽게 제압하지 못하고 고전할 수 있다.

리커버리 스틸컷
리커버리스틸컷부산국제영화제

어째서 여성 육체의 강함에 집착했는지

영화는 바로 이 '리커버리'라는 개념과 감독 임연정의 삶을 겹쳐낸다. 임연정이 겪어낸 내밀한 과거사가 영화 가운데 더해지며 주짓수 수련은 그저 취미생활, 또 무도를 수련하는 일 정도에서 그치지 않는다. 리커버리의 의미 또한 마찬가지다.

임연정은 애니메이션 기법을 통해 과거의 기억을 현실 가운데 소환한다. 어린 시절 트라우마가 된 아픈 기억들로부터 감독 데뷔 후 겪은 불과 10여 년 전의 충격적인 사건까지가 하나하나 모습을 드러낸다. 그로부터 보는 이는 어째서 임연정이 그토록 육체의 강함에 집착하는지, 여성의 극복과 탈출을 꿈꾸는지를 이해하게 된다.

도대체 이 세상에는 얼마나 비겁하고 추레한 작자들이 뻔뻔하게 활보하고 있는가. 세상을 뒤집고 그 대갈통을 하나하나 까부수는 액션영화 한 편이 간절하게 느껴질 즈음, 임연정은 이 다큐 또한 그만큼은 아니라도 또한 액션영화가 될 수 있음을 보여준다.

<리커버리>는 성장영화다. 하얀 띠 위에 그랄 세 개를 새기는 데 1년 하고도 반년이 더 걸린 주지떼로의 첫 번째 승부를 더없이 장렬하게 그려낸 성장영화다. 그 승부가 그저 초보 수련자의 한 판이 아니란 걸 알게 하기에 이 성장영화는 더욱 감격적이다.

그러니까 우산을 접질 못하여서 우산을 펴지도 않은 채로 차라리 비를 맞고 하교했던 어린 임연정이 대회 참가 신청서에 자기 이름 석자를 적기까지가 도전이며 승리이고, 또 안전한 집구석을 나와 땀내나는 주짓수 도장에 등록하고 이리저리 굴러다니기까지가 도전이며 승리였다는 걸 이 영화가 내보인다. 사회인대회 토너먼트 첫 경기는 그래서 임연정에게 더없이 중요한 무대다. 결코 여기까지 거저 오지 않았으니.

리커버리 스틸컷
리커버리스틸컷부산국제영화제

삶에도 리커버리가 필요해

요컨대 <리커버리>는 임연정이 제 깊은 상처를 딛고 온 인생을 리커버리하기 위해 싸우는 한 판 승부가 된다. 리커버리에 성공한다고 해서 상대를 제압하거나 승리할 수 있는 건 아니다. 그러나 리커버리 없이는 이길 수 없다.

바닥에 눕혀져서 상대의 의도에 따라 이리저리 끌려다니다가 시간이 다해 패하건 그 전에 탭을 치게 되건 지고 마는 것이다. 오로지 리커버리, 다시 상태를 복원하고 그 다음을 꿈꾸기 위하여선 리커버리를 해내야 한다. 적어도 주짓수에서 리커버리는 임연정의 장기다. 삶에서도 그러지 말란 법은 없다.

영화에선 주짓수 말고도 서핑이 때때로 등장한다. 거듭해 밀려오는 파도 앞에서 균형을 잡고 일어서는 일이 리커버리와 조금은 닮아 있다. 파도를 피할 수는 없다. 닥쳐오는 파도 앞에서 흐름을 타고 균형을 잡고 심지어는 즐기게 되는 것, 그러니까 서핑을 알아가는 것이 바로 그것이다. 인생도 또한 그러하지 않은가.

용감하게 제 모두를 영화 안에 담아낸 임연정 앞에서 관객은 기꺼이 그녀를, 그녀의 승부를 응원하게 된다. <리커버리>는 훌륭한 액션영화다. 과연 그렇다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

영화는 올해 부산국제영화제를 찾은 관객들 투표를 거쳐 다큐멘터리 관객상 수상작으로 꼽혔다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 리커버리 임연정 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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