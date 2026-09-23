스튜디오만 들어가면 사라지는 사람들, 알고 보니

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
영화음악가로 성공하고픈 사회초년생 '연지'는 업계에서 명성 높은 포르테 스튜디오에 채용된다. 좋은 기회를 얻어 기대감에 부푼 그녀는 깊은 산중에 자리한 스튜디오로 첫 출근길에 오른다. 마치 다른 차원의 세계로 진입하듯 먼길 끝에 도착한 새 직장에서 대표 '정화'와 선배 직원들과 인사를 나눈다. 아직 초짜라 이것저것 보조하는 게 주 업무라지만, 뛰어난 동료들과 함께 라면 곧 자신의 음악을 선보일 수 있으리라 믿는다.
하지만 스튜디오를 둘러싼 불길한 소문이 귓가에 들려온다. 이곳에선 직원들이 하나둘 죽거나 미쳐서 떠난다는 것. 그러나 연지는 그저 뜬소문이라 대수롭지 않게 흘려듣는다. 하지만 대표가 작업을 도우라고 한 선배 '해준'은 한눈에 봐도 상태가 좋지 않다. 계속 불안정한 행태를 보이던 그는 머지않아 스튜디오에서 사라진다. 해준이 맡은 파트는 연지가 물려받는다. '탁' 감독의 신작 OST 작업은 점점 속도를 올리는 중이다.
숲속의 스튜디오에서 벌어지는 미스터리한 사건