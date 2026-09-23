스튜디오만 들어가면 사라지는 사람들, 알고 보니

써티세븐스디그리(주)

<작품정보>

포르테

FORTE

2025 한국 아트 호러

2026.09.30. 개봉 77분 15세 관람가

감독 킴보킴

출연 임채영(연지 역), 이정은(정화 역), 김재홍(준석 역), 조경창(해준 역), 차세진(도진 역)

음악 프레데릭 알바레즈

제공/제작/배급 써티세븐스디그리(주)

2025 1회 SXSW London

2025 58회 시체스국제판타스틱영화제

2025 8회 몬스터스판타스틱필름페스티벌

2026 7회 그라인드하우스파라다이스

2026 30회 부천국제판타스틱영화제

<포르테> 스틸영화는 청년세대의 열정과 재능을 땔감으로 태우며 그들만의 리그를 유지하는 불합리한 질서가 낳는 희생과 공포를 시청각 요소로 형상화하는 데 공을 들인다. 대개 기존 한국 공포 장르가 남발하던 점프 효과, 즉 깜짝 놀라고 무섭게 만드는 평범한 연출 대신 <포르테>는 '고딕'이라 불리는 무의식의 심연에서 서서히 분출하는 공포를 조성하는데 과감히 도전하고자 했다.장소 찾느라 무진장 고생했을 포르테 스튜디오의 인상적인 실내외 구조, 부조리하게 공존하는 숲과 현대식 건물의 조합, 건물과 사람을 포위하며 불만을 토해내는 듯한 숲의 구성요소들이 이제 관객의 눈과 귀를 조여들기 시작한다. 무심코 걸려든 거미줄 혹은 풀 덩굴이 칭칭 휘감아 빠져나갈 수 없도록 덫을 치는 느낌이다. 한국 공포영화에선 잘 보기 힘들던 시각적 요소가 보는 눈을 즐겁게 해준다.여기에 영화음악 스튜디오가 배경이다 보니 당연히 청각 요소를 빼놓을 수 없다. 범접할 수도 도전할 수도 없게 하듯 위압적으로 찍어누르는 듯 정화의 피아노 연주와 그에 도전하며 절대로 깰 수 없어 뵈던 기존 질서에 불협화음과 과잉된 선율로 반격하는 연지의 경합이 소리 없는 웅변, 보이지 않는 칼로 겨루는 검무처럼 귓가를 소용돌이친다. 이를 보여주는 장치도 때론 손가락을 클로즈업하다가 다음번엔 아예 손을 지우는 식으로 변주를 거듭한다.단순히 불합리한 모순에 항거하는 청춘의 폭주를 도식적으로 보여주는 선택 대신에 <포르테>는 불가사의한 이미지로 치닫는 인상적인 장면을 준비한다. 지금 눈앞에서 펼쳐지는 상황을 구구절절 설명 듣지 못하면 현기증이 난다는 관객에겐 그야말로 시험의 순간이다. 그러나 예술적인 공포물에 이끌리는 이라면 공들인 화면 속 풍경에 풍덩 빠져들게 될 테다. 기괴하면서도 아름다운 연주 장면은 제작진이 이것만은 반드시 관객 뇌리에 새기겠단 결의로 넘실댄다.영화는 선택과 집중이 확고하다. 따라서 사실적인 전개를 선호하는 이들에겐 깜짝 놀라는 공포 효과 대신에 개연성과 해설 측면에서 점프 컷이 난무한다고 한 소리 들을 여지가 충만한 편이다. 좋게 보면 실험적인 요소가 꽤 많이 도입된 셈이다. 뮤직비디오 문법이 감독의 첫 장편 극영화에도 침투한 결과다. 따로 설명되지 않는 기이한 돌출 장면, 반복적으로 주입되는 그로테스크한 풍경과 더불어 상징과 은유로 초월적 감각을 각인하려는 욕망이 꿈틀거린다.포기하고 축약할 건 아낌 없이 내던진 감독의 선택은 무엇을 남겼을까? 마침내 자신만의 길을 선택한 주인공이 마치 깊은 산중에서 오랜 세월 수련한 초식, 인생을 건 운명의 기예를 한 조각 남김없이 토해내듯 신들린 솜씨로 그리는 연주다. 이 순간 그녀가 만든 영화음악은 자신, 그리고 지켜보는 관객에겐 베토벤의 '운명'이 된다. 잔인하고 파괴적인 운명에 끌려가는 순간에도 찰나에 비치는 장렬하고 애잔한 슬픔이 깃든, 그 한 장면만은 어떻게든 남는 영화다.