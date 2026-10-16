촬영현장에서 아동 배우에게 고함? 이 장면 그대로 둔 이유

한국 다큐멘터리판에서 재개발 현장은 양식화된 공간이다. 낙후되고, 관리되지 않으며, 이내 부서질 것들로 가득한 곳이다. 재개발지 위엔 사라질 것들만이 존재하고, 그 대부분은 돌보아지지 않으며, 차라리 부서짐을 반기는 듯하기까지 하다. 자포자기와 무기력, 버려짐에 대한 공포며 약간의 피해의식, 그리고 때로는 저항에의 의지를 그러모아 투쟁의 현장으로 화하기도 하지만 승리하는 모습을 이제껏 본 역사는 따로 없다.
재개발이란 먼저 한 번 개발되었다는 뜻이다. 앞서 개발이 있었는데 이제와 다시 개발을 한다는 건, 그 사이 상당한 시간이 흘렀음을 보여준다. 그 시간의 경과가 불러온 쇠락은 가난하고 기댈 곳 없는 이들에게 몸 뉘일 곳을 허해주었다. 그래서 통상의 재개발은 구성원을 바꾸는 일이기도 하다. 원주민과 새로 유입된 신주민을 가르고, 수혜를 누리는 소유자와 밀려낼 세입자를 구분 짓는다. 밀려나는 원주민은 다른 곳에서 같은 운명을 맞이하는 부평초 신세가 될 테다. 반면 새로 온 이는 과거의 기억을 상실한 재개발 지역에서 단절된 역사를 새로이 써나갈 것이다.
일괄삭제, 일괄건설을 기본으로 하는 한국의 재개발 정책이란 이처럼 무지막지하고 획일적인 것이다. 그리하여 한국 다큐판에서 재개발 현장을 다룬 다큐 가운데 저만의 색깔이며 시선을 탁월하게 내보이는 작품이 드물었다. 모두가 비슷한 자리에 서서 얼마 다르지 않은 시선으로 현장을 바라보도록 하는 유인이 외부 세계에서 강력하게 작동한 때문이다.