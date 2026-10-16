촬영현장에서 아동 배우에게 고함? 이 장면 그대로 둔 이유

▲부산국제영화제포스터 부산국제영화제

개별적인 사건일 수 없다



영화는 후반에 이르러 아동폭력 상담가들의 인터뷰를 삽입한다. 어두운 터널 속을 달리는 차량들의 모습 가운데 떠오른 각각의 인터뷰들은 그들 스스로가 아동폭력 생존자, 아버지와 어머니로부터 학대당한 경험을 가진 이들이란 사실을 알도록 한다. 간신히 제 상처를 넘어 다른 이를 돌보게 된 이들의 이야기는, 그러나 지극히 일부일 뿐이다. 세상엔 얼마나 많은 폭력이 무참하게 흩뿌려져 있는가. 얼마나 무거운 돌덩이들이 그를 지탱하기 버거운 이들의 가슴을 누르고 있는가. 그런데 우리는 고작 저 앞의 촬영현장의 노출된 아이 하나가 겪는 고통 앞에서 판단하고 불평하며 분노하기까지 했던 것이다. 터널 안을 지금도 달리고 있을 저 많은 폭력들을 외면한 채로.



<소리그물>은 재개발의 필요를 말한다. 지난 시절의 상흔을 기억하되 그를 딛고 일어서 새로운 삶의 터전을 건설하는 재개발 말이다. 어제를 기억하고 내일을 기약하는 재개발을 통하여서 삶을 개척하려는 감독의 모습에 영화를 보는 모두가 박수를 보낼 것이 분명하다.



지난 십수 년 미술계로부터 비롯된 미디어아트 작품들이 영화매체의 외양을 갖고 영화제의 문턱을 넘어오는 경향이 뚜렷하다. <소리그물> 또한 그 연장선에 있는 작품이다. 전통적인 독립영화 감독들과 달리, 미술을 전공하고 베르너 헤어조크의 로그필름스쿨을 수료하며 확장된 미술로의 영화연출 작업을 해오고 있는 윤주영 감독이다. 단편 <죽은 자들의 도시>가 벌써 15년 전, <매듭>이 10년 전 작품이니 <소리그물>을 내기까지 영화매체의 활용과 이해, 또 도모하려는 가능성 또한 몰라보게 깊고 넓어졌을 테다. 그 현재가 바로 이 영화다. 부산국제영화제가 <소리그물>을 와이드 앵글 섹션에 들인 건 이 영화가 그대로 한국 독립영화의 최전선에 서 있다는 분명한 인식 때문이었을 테다.



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