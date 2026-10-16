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김성호의 씨네만세 촬영현장에서 아동 배우에게 고함? 이 장면 그대로 둔 이유

촬영현장에서 아동 배우에게 고함? 이 장면 그대로 둔 이유

[김성호의 씨네만세 1463] 31회 부산국제영화제 와이드 앵글 <소리그물>

김성호(starsky216)
26.10.16 16:03최종업데이트26.10.16 16:03
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한국 다큐멘터리판에서 재개발 현장은 양식화된 공간이다. 낙후되고, 관리되지 않으며, 이내 부서질 것들로 가득한 곳이다. 재개발지 위엔 사라질 것들만이 존재하고, 그 대부분은 돌보아지지 않으며, 차라리 부서짐을 반기는 듯하기까지 하다. 자포자기와 무기력, 버려짐에 대한 공포며 약간의 피해의식, 그리고 때로는 저항에의 의지를 그러모아 투쟁의 현장으로 화하기도 하지만 승리하는 모습을 이제껏 본 역사는 따로 없다.

재개발이란 먼저 한 번 개발되었다는 뜻이다. 앞서 개발이 있었는데 이제와 다시 개발을 한다는 건, 그 사이 상당한 시간이 흘렀음을 보여준다. 그 시간의 경과가 불러온 쇠락은 가난하고 기댈 곳 없는 이들에게 몸 뉘일 곳을 허해주었다. 그래서 통상의 재개발은 구성원을 바꾸는 일이기도 하다. 원주민과 새로 유입된 신주민을 가르고, 수혜를 누리는 소유자와 밀려낼 세입자를 구분 짓는다. 밀려나는 원주민은 다른 곳에서 같은 운명을 맞이하는 부평초 신세가 될 테다. 반면 새로 온 이는 과거의 기억을 상실한 재개발 지역에서 단절된 역사를 새로이 써나갈 것이다.

일괄삭제, 일괄건설을 기본으로 하는 한국의 재개발 정책이란 이처럼 무지막지하고 획일적인 것이다. 그리하여 한국 다큐판에서 재개발 현장을 다룬 다큐 가운데 저만의 색깔이며 시선을 탁월하게 내보이는 작품이 드물었다. 모두가 비슷한 자리에 서서 얼마 다르지 않은 시선으로 현장을 바라보도록 하는 유인이 외부 세계에서 강력하게 작동한 때문이다.

소리그물 스틸컷
소리그물스틸컷부산국제영화제

가장 내밀한 상처를 재료로 삼아

31회 부산국제영화제 와이드 앵글 초청작 <소리그물>이 그 드문 예외에 속할 듯하다. 자전적 이야기를 소재 삼은 에세이 필름으로 구분할 수 있을 윤주영의 74분짜리 장편 다큐멘터리는 재개발이 진행되고 있는 마을에서 시작된다. 이곳에서 이사를 준비하는 주영은 재개발 철거예정지를 배회하며 하릴 없이 소일하는 마을 사람들에게 카메라를 들이밀고, 어떻게 만났는지 알 수 없는 사내의 집을 찾아 대화하며 주변을 기록한다. 그리고 그 과정에서 길고 무거운 돌덩어리, 사내의 죽은 아버지가 남겼다는 사연 깊은 돌덩어리를 만난다.

영화는 사내의 아버지에게서 사내로, 다시 감독에게 옮겨왔다가 제 자리를 찾는 돌의 이야기가 된다. 그저 소품일 뿐인 돌덩어리가 사람과 사람을 건너가며 갖는 의미는 이 영화의 주요한 상징으로 기능한다. 세상에 어떤 사람은 끝내 떠나보내지 못한 마음을, 한을, 무게를 짊어지고 살아간다. 재개발을 앞둔 동네를 떠나지 못하는 사람들처럼 가만히 멈추어서 낡고 늙어가도록 한다. 그 무게가 너무 무거워 날지도, 뛰지도, 걷지도 못하게 되면 가만히 앉아 침몰할 뿐이다. 돌은 사람의 것이 아니다. 자연의 것이어야 마땅하다.

감독이자 작품의 주인공이기도 한 윤주영에게 가정은 결핍이고 고통이었다. 아버지는 10년 전 말없이 집을 떠났다. 어머니는 그보다도 먼저 자리를 비웠다. 주영은 카메라를 들고 부모의 자리를 비운 두 사람을 찾는다. 저를 학대한 어머니에게 이유를 묻는다. 저를 떠난 아버지에게 사연을 묻는다. 돌, 몸, 소리, 숨이라는 네 개의 장으로 구획된 네 개 장이 재개발과 감독 자신의 사연, 그녀가 자기의 몸을 인식하고 받아들이는 과정, 비로소 진짜 숨을 쉬게 되기까지의 이야기로 풀어진다.

소리그물 스틸컷
소리그물스틸컷부산국제영화제

예술로 상처를 씻는 작업

통상의 에세이 필름에 미디어아트의 표현양식을 더한 작품이다. 제 어릴 적 상처와 대면하고 그를 극복하는 과정 위에 한 명의 예술가로서 상처를 씻어나가는 작업을 의식이며 제례와 같은 성격의 작품으로 빚어 쌓아낸다. 배우를 불러다 과거 어머니와 저 사이에 있었던 일을 재현하고, 공연예술로 꾸며 관객 앞에서 퍼포먼스를 펼치는 광경이 놀랍기까지 하다. 가장 사적인 이야기를 대중 앞에 끌어내는 작업은 어째서 필요했는가. 돌덩이처럼 무거운 것을 몸 바깥으로 토해내기 위하여선 그 만큼의 각오와 도전이 있어야만 했던 것일까.

영화가 보는 이를 죄어드는 첫 순간이 있다. 배우들을 통하여 어머니와 어린 감독 사이에 있었던 일을 재현하는 장면이다. 아이에게 소리를 지르고 폭언을 하는 장면, 또 상의를 벗고서 북어대가리가 떨어지도록 얻어맞는 장면 등이 재현된다. 특히 눈길을 끄는 건 아직 학교에도 입학하지 않았을 것으로 보이는 어린 여자아이에게 과거의 저 자신을 연기하도록 하고, 자신에게 가해졌던 폭언을 재구성해 듣게끔 하는 장면을 연출한 대목이다.

<소리그물>은 특이하게도 연출된 장면 이후, 그러니까 컷 외침이 나오고 나서의 모습을 더 집중하여 담아낸다. 촬영이 끝난 뒤 아이가 금방이라도 울음을 터뜨릴 듯 울상을 짓고, 소리친 당사자인 엄마 역할을 한 배우는 어쩔 줄 모르며 주변을 맴돌고, 아이의 어머니 혹은 스태프처럼 보이는 이들이 아이를 안아 달래는 모습을 보여준다.

소리그물 스틸컷
소리그물스틸컷부산국제영화제

왜 아이에게 소리치는 장면을 보일까

과거 할리우드에선 촬영으로 인한 심리적 외상을 입은 아이들의 문제가 보도돼 큰 파장이 일었다던데, 그래서 한국에서도 '아동·청소년 출연자 인권 가이드라인' 같은 것이 마련된 시대가 아닌가. 그런데 이 영화는 어째서 아이를 이러한 상황에 노출시키는가, 또 왜 이를 관객으로 하여금 보도록 하는가. 그런 생각이 솟구쳐 오르는 것이다. 고작 사람 얼마 보지 않을 독립영화 하나를 위해서 연기일망정 저 어린 아이에게 소리를 지르고 상처를 입히는 게 타당한 일인가, 그렇게 판단하게끔 한다.

그렇다. 판단하게 한다. 바로 그것이 <소리그물>이 가진 미덕이라면 미덕일 테다. 영화가 폭력의 재현을 의도한 촬영 너머에서, 마치 메이킹필름처럼 현장 전반을 다룬 또 다른 촬영을 감행하는 덕분에 관객은 단순히 재현된 가정폭력 너머의 문제의식에 자연스레 도달한다. 아이에게 그런 폭력은 없어야만 한다는 결론, 이런 연출마저 허용할 가치가 있는가 하는 문제의식 말이다.

<소리그물>은 자전적 에세이다. 그러나 제 이야기를 그저 개인의 것으로 멈추어두려 하지 않는다. 영화는 어머니의 폭력, 아버지의 방치가 그저 감독 자신에게만 예외적으로 일어난 것이 아님을 보여준다. 처음엔 어머니의 폭력이 자신에게 향하기까지 그 원인과 양상을 이해하는 게 시작이다. 남성에 대한 갈망, 여성으로서 독립해 생존할 수 없으리란 불안, 엄마로서 강요되는 성역할과 그를 해내지 못한다는 무력감 등이 결합해 아동폭력이란 결과로 나타난다.

윤주영 감독은 남성성에 대한 반감이며 여성으로서 자신의 몸을 긍정하기 어려운 심리 등을 마주하여 그를 긍정하고 극복하기 위한 길을 걸어 나간다. 대항할 수 없었던, 그럴 만한 여력이며 의지를 갖기 어려웠던 어린 시절에 가해진 폭력은 무거운 돌처럼 가라앉아 분명한 중력을 발한다. 그리고 그와 같은 고통은 오로지 자신 혼자만의 것이 아니란 인식에 도달한다. 그리하여 감독도, 영화도 확장한다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

개별적인 사건일 수 없다

영화는 후반에 이르러 아동폭력 상담가들의 인터뷰를 삽입한다. 어두운 터널 속을 달리는 차량들의 모습 가운데 떠오른 각각의 인터뷰들은 그들 스스로가 아동폭력 생존자, 아버지와 어머니로부터 학대당한 경험을 가진 이들이란 사실을 알도록 한다. 간신히 제 상처를 넘어 다른 이를 돌보게 된 이들의 이야기는, 그러나 지극히 일부일 뿐이다. 세상엔 얼마나 많은 폭력이 무참하게 흩뿌려져 있는가. 얼마나 무거운 돌덩이들이 그를 지탱하기 버거운 이들의 가슴을 누르고 있는가. 그런데 우리는 고작 저 앞의 촬영현장의 노출된 아이 하나가 겪는 고통 앞에서 판단하고 불평하며 분노하기까지 했던 것이다. 터널 안을 지금도 달리고 있을 저 많은 폭력들을 외면한 채로.

<소리그물>은 재개발의 필요를 말한다. 지난 시절의 상흔을 기억하되 그를 딛고 일어서 새로운 삶의 터전을 건설하는 재개발 말이다. 어제를 기억하고 내일을 기약하는 재개발을 통하여서 삶을 개척하려는 감독의 모습에 영화를 보는 모두가 박수를 보낼 것이 분명하다.

지난 십수 년 미술계로부터 비롯된 미디어아트 작품들이 영화매체의 외양을 갖고 영화제의 문턱을 넘어오는 경향이 뚜렷하다. <소리그물> 또한 그 연장선에 있는 작품이다. 전통적인 독립영화 감독들과 달리, 미술을 전공하고 베르너 헤어조크의 로그필름스쿨을 수료하며 확장된 미술로의 영화연출 작업을 해오고 있는 윤주영 감독이다. 단편 <죽은 자들의 도시>가 벌써 15년 전, <매듭>이 10년 전 작품이니 <소리그물>을 내기까지 영화매체의 활용과 이해, 또 도모하려는 가능성 또한 몰라보게 깊고 넓어졌을 테다. 그 현재가 바로 이 영화다. 부산국제영화제가 <소리그물>을 와이드 앵글 섹션에 들인 건 이 영화가 그대로 한국 독립영화의 최전선에 서 있다는 분명한 인식 때문이었을 테다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 소리그물 윤주영 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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