이창동의 '서늘한' 질문, 넷플릭스에서 역사 쓸까

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큰사진보기 ▲영화 <가능한 사랑> 스틸컷 넷플릭스

마지막으로 상우는 보이지 않는 계급론과 자본을 상징하는 인물이다. 할아버지로부터 물려받은 재산도 있지만 자기 사업을 꾸려 더 많은 부를 축적하고 있다. 돈이 갖는 이중성, 누군가의 삶과 죽음을 관장하는 강력한 자본주의 시스템의 인간화다. 여유롭고 친절한 태도를 보이나, 후반부 해변에서 벌어지는 미옥과의 강렬한 대치 장면에서 포악한 욕구가 표출된다. 탐하지 말아야 할 것까지 가질 수 있다고 믿었던 욕심은 균열을 초래하고 또 다른 착취로 이어진다.



호석의 텅 빈 마음을 꽉 찬 보름달처럼 채우기 위해 미옥이 건넨 소소한 위로 같다. 사랑은 폐허를 재건하는 유일한 희망임을 암시한다. 타인을 진심으로 사랑할 수 있을지를 배우들의 연기력으로 설득력 있게 그려진다. 164분의 러닝타임에도 불구하고 지루할 틈 없는 스토리는 이야기의 진정성이다. 반복적으로 등장하는 숨은 메타포는 복잡한 층위를 세워 오랫동안 의미를 곱씹게 만든다.

﻿ 가능한사랑 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 장혜령 (doona90) 내방 구독하기 보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다. 이 기자의 최신기사 리메이크 영화 '인턴', 한 방의 부족함

영화 <가능한 사랑> 스틸컷영화는 폴란드 감독 크쥐시토프 키에슬로프스의 <데칼로그>(십계)를 현대적으로 각색해 만드는 국제 프로젝트의 일환이다. 첫 번째 영화는 아쉬가르 파르하디 감독의 <패럴렐 테일스: 데칼로그>로, 올해 부산국제영화제에서 <가능한 사랑>과 함께 상영된다.<가능한 사랑>은 한국을 배경으로 '남의 것을 탐하지 말라'를 큰 주제로 삼는다. <데칼로그> 프로젝트의 두 번째 영화다. 다만 초기 프로젝트부터 참여한 게 아닌 이유로 <데칼로그> 연작이면서도 별개의 독립성을 띠게 되었다. 엔딩 크래딧 즈음 '데칼로그 10을 기억하며'라는 문구와 원작자 크쥐시토프 키에슬로프스, 공동 각본가 크쥐시토프 피에시에비츠의 이름이 함께 뜬다. <데칼로그>에 등장하는 무언의 존재가 철이로 대체되었다. 미옥과 호석 부부의 아이이면서도 관객의 시선과 일치하며, 더 나아가 초월적 존재로 각인된다.네 인물은 무엇을 욕망하고 탐했을까. 먼저 해고 노동자의 아내이자 집안의 생계를 건사하는 미옥(전도연)의 욕망이다. 자본과 계급 앞에서 가족과 자신을 지키려고 분투하는 인물이며, 시련 앞에서도 희망을 잃지 않고 나아가려는 의지를 보인다. 전혀 마주칠 수 없는 계층과 얽혀 여름휴가를 함께 가지만 그곳에서 환멸을 느끼고 상처받는다.호석(설경구)은 겉으로만 봤을 때는 무언가를 탐하기보다 빼앗겼다고 생각되는 인물이다. 착취의 대상같이 보이지만, 남과 비교하며 생긴 열등감이 욕망을 만들고 분노로 이어지도록 만들었다. 넉넉지 않은 형편 속에서도 대기업의 정규직으로 살며 노동을 대가로 돈과 사회적 위치를 인정받았다. 작은 행복에 만족하며 살았으나 총파업 이후 감옥까지 다녀오며 자아가 부서졌다. 수치심, 분노, 열등감 등 복합적 감정만 남아 유령처럼 떠도는 폐쇄적인 인물이다.감독인 예지(조여정)는 남편 상우(조인성)의 자본으로부터 독립해 영화를 만들고자 한다. 정부 예산을 승인받아 제작비를 받았지만 상우라는 절대적 자본으로부터 완전히 자유롭지 못하다. 자본으로부터의 독립을 선언하는 독립영화의 성향을 지향하지만 남편의 도움을 수혈받는다. 이창동 감독 역시 창작자가 자본의 힘을 빌리지 않고 작품을 만들 수 없는 운명을 예지에게 투영했다. 남의 고통을 자기 것인 양 대상화하거나, 착취하지 않고 진심으로 사랑하려 하는 마음이 앞서지만 대상과 가까워질수록 윤리성을 잃어간다.