연속 신기록 추가은, 여자 공기권총 10m 개인전 금빛 명중

추가은(임실군청)이 두 차례 신기록을 경신하며, 한국 사격 선수단에 첫 번째 금메달을 안겼다.추가은은 23일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 사격 10m 공기권총 개인전 결선에서 246.3점을 기록, 8명 중 1위에 올랐다. 은메달과 동메달은 각각 중국의 선이야오(241.3점)과 장란신(221.6점)이 차지했다.이번 아시안게임에서 한국 선수단의 7번째 금메달이자, 사격에서 나온 첫 금메달이다.추가은은 개인전 본선과 결선에서 모두 신기록을 세울만큼 높은 집중력을 보였다. 추가은은 본선에서 아시안게임 신기록에 해당하는 582점(엑스텐 19개)을 쏘며, 무난하게 1위로 결선에 진출했다.결선에서도 적수가 없었다. 첫 10발에서 일찌감치 선두로 치고 올라간 이후 한 차례도 1위 자리를 빼앗기지 않았다. 추가은은 20발 합계에서 205.4점으로 동메달을 확보하며, 마지막 두 발을 남기고 선시야오에 4.1점차로 앞섰다. 남은 두 발에서 20.4점을 추가한 추가은은 결국 선이야오와의 격차를 5점 차로 벌리며 금메달을 목에 걸었다.추가은(결선 246.3점)은 고니시 유카리(일본)가 2017년에 작성한 종전 아시아 기록인 245.3점을 1점 차로 경신했다. 이는 김민정이 2019년 전국체전 당시 수립한 한국 신기록과 동률이었다.2001년생 추가은은 2017년 16세의 어린 나이에 태극마크를 달며 기대주로 각광을 받았다. 하지만 아시안게임 출전과는 인연이 없었다. 2018 자카르타·팔렘방 대회에 나설 대표 선발전에서 23위에 그친 데 이어 2022 항저우 대회 선발전에서도 19위로 탈락했다.추가은의 기량이 정점에 오르기 시작한 건 올해부터다. 국제사격연맹(ISSF) 뮌헨 월드컵 동메달, 항저우 월드컵 4위에 오르며 가능성을 확인했다.세 번째 도전인 이번 아시안게임 대표 선발전에서는 2024 파리 올림픽 금메달리스트 오예진(IBK기업은행), 김보미(부산시청)에 이어 3위를 기록하며, 출전권을 따냈다.이번 대회에서 유력한 금메달 후보였던 오예진과 김보미가 결선에 오르지 못하는 이변이 발생했지만 추가은은 자신의 첫 번째 아시안게임을 화려하게 장식했다.추가은은 2010년 광저우 대회(김윤미) 이후 16년 만에 여자 10m 공기권총 개인전 타이틀 금메달리스트로 남게됐다. 앞선 단체전에서 오예진, 김보미와 함께 은메달도 합작한 추가은은 이번 대회에서 두 개의 메달을 목에 걸었다.한편, 추가은은 오는 25일 10ｍ 공기권총 혼성 단체전에서 2관왕이자 세 번째 메달에 도전한다.