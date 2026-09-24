"과감한 배틀이 매력, 모터스포츠에 관심 가져 주시길"

▲
23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 D홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 e스포츠 그란 투리스모 7 동메달을 차지한 김영찬이 기자회견에 임하고 있다.박장식
대한민국 카레이서 1호 아시안 게임 메달리스트, 김영찬의 바람은 이제 모터스포츠가 기존의 스포츠 못잖은 관심과 지원을 받는 것이다. 특히 이날 경기를 바탕으로 심레이싱, 나아가 이를 시작으로 모터스포츠에 입문하는 이들도 더욱 많아지길 바랐다.
23일까지 일본 아이치현 도코나메시 아이치 스카이 엑스포 D홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 그란 투리스모 7에서 동메달을 따낸 김영찬. 대회가 마무리된 후 만난 김영찬은 동메달이라는 기록에 못내 아쉬움을 드러내면서도, "대한체육회와 대한e스포츠협회(KeSPA), 대한자동차경주협회 등 많은 분들이 도와주셔서 메달을 딸 수 있었다"라고 돌아봤다.
특히 지상파 방송으로는 경기가 중계되지 못했지만, 케이블 방송사가 레이싱 전문 해설위원과 함께 경기 중계에 나서고, 스트리밍 플랫폼을 통해 여러 스트리머들이 함께 경기를 보며 기뻐하는 등 이날 경기로 한국 모터스포츠 대중화의 길도 한 발짝 가까워졌다. 김영찬은 "기존 스포츠만큼 많은 요소가 있고 정교함이 있는 종목이 모터스포츠"라며 "관심 많이 가져 주시면 좋겠다"고 당부했다.
"KeSPA 현지 훈련센터 덕분에 적응 잘 했다"
김영찬은 "국가대표라는 자리가 마냥 좋다기보다는, 짊어져야 할 면이 많은 자리라고 생각해 부담이 되기도 했다"면서 "선발전 우승한 이후부터 잘 준비하면 되지 않을까 싶었고, 그래서 연습으로 이겨내려고 노력을 많이 했다"고 돌아봤다.
대한체육회와 KeSPA(한국e스포츠협회)가 함께 진천국가대표선수촌 입촌 기회를 준 것은 그래서 김영찬에게 힘이 되었다. 김영찬을 포함한 e스포츠 대표팀은 지난 여름 진천선수촌에 입촌해 훈련을 진행했다. 김영찬은 "진천선수촌 입촌이 할 수 있다는 동기가 되었다"면서 "특히 대한체육회와 KeSPA가 현지에 연습 장소를 잘 만들어주셔서 적응을 잘 했다"고 고마움을 전했다.
실제로 대한체육회와 KeSPA는 스카이 엑스포에서 15분 거리에 현지 훈련센터를 개소하고 그란투리스모부터 LoL, 배틀그라운드 등 다양한 종목의 훈련을 할 수 있게 준비했다. 물리치료사 역시 배치해 선수들의 피로 회복을 도왔다. KeSPA 관계자 역시 "이번 대회 공식 연습 시간이 하루 한 시간에 불과해 충분한 연습을 위해 훈련센터를 마련했다"고 귀띔했다.
본업이 카레이서라지만, 시뮬레이션 레이싱이기에 실제와 약간의 결이 다른 간극을 메워야 했던 김영찬. 김영찬은 "초반에는 거의 혼자 그란투리스모 시스템을 이해하려고 연습을 많이 했는데, 그란 투리스모 커뮤니티의 게이머들이 함께 스파링도 해주시고, 경쟁을 치열하게 할 수 있도록 세팅해 연습을 하기도 했다"며 게이머들에게 고마움을 드러냈다.
특히 대한자동자경주협회에서도 연습 및 훈련 장비를 지원해서 실제 레이싱과 비슷한 세팅으로 연습과 경기를 치를 수 있었다. 그는 "이렇게 많은 분들이 도와주신 덕분에 좋은 성과가 있었던 것 같다"고 감사 인사를 전했다.