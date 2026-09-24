"과감한 배틀이 매력, 모터스포츠에 관심 가져 주시길"

박장식

큰사진보기 ▲'카레이서 1호 국가대표', '카레이서 1호 아시안 게임 메달리스트'가 된 김영찬의 소원은 본인의 경기를 바탕으로 카레이싱에 대한 관심이 늘어나는 것이다. 박장식

"주변에서 '군대 가자'는 연락 올 것 같아"



김영찬은 예선과 준결승 당시 압도적인 레이스를 펼치며 금메달 후보로 자리했지만, 결선 1차전에서 메달권에서 멀어지나 싶은 아쉬운 경기를 펼쳤다. 김영찬은 "특히 다른 차량과의 충돌 판정이 아쉽게 이루어진 탓에 실속을 했고, 다시 순위를 찾으려 노력했었다"고 돌아봤다.



1위를 기록하며 포디움의 불씨를 살린 두 번째 레이스는 무덤덤한 표정으로 치렀지만, 사실 심장이 터질 뻔했다고. 김영찬은 "두 번째 레이스 때 예상치 못한 성적을 얻었다. 마지막에 추월을 할 수 있으리라 확신해서 마지막 순간 2위만 차지해도 될 것 같았다"고 말한 김영찬은 "세 번째 경기 때는 피트 스탑 이후 상황이 꼬였다. 원하는 전략을 모두 보이지 못해 아쉬웠다"고 돌아봤다.



김영찬에게는 서킷보다 이날 경기가 더 떨렸다고. 이유를 묻자 그는 "평소 레이싱을 할 때는 함께 뛰던 선수들과 레이스를 했는데, 이번에는 세계적인 시뮬레이터 레이서들과 처음으로 경합하는 자리여서 떨렸다"고 답했다.



김영찬에게 메달 색깔만큼 아쉬웠던 것은 단연 '예술체육요원' 자리다. 2000년생인 김영찬에게는 이번 대회가 처음이자 마지막 기회였다. 김영찬은 "많이들 격려하고 축하해 줄 것 같은데, 이제 병역을 치르러 가라고 할 것 같다"며 씁쓸한 듯 웃었다.



"모터스포츠 관심 이제부터 시작... 많이 관심 가져주시길"



김영찬은 시뮬레이터 레이싱에 대한 장점으로 '과감하고 적극적인 배틀'을 꼽았다. 김영찬은 "모든 조건이 선수들에게 동일하게 주어지는 데다, 세팅 역시 모두 공평하기에 선수들만의 플레이가 경기를 지배한다"면서 "그리고 실제 차량으로 레이싱을 하면 살짝만 부딪혀도 몸이 다치는데, 게임은 그렇지 않으니 더욱 더 치열하고 적극적인 경기를 하게 된다"고 웃었다.



평일 낮이었음에도 많은 시청자들이 경기를 관람한 것과 관련 김영찬은 "많은 사람들이 모터스포츠, 그리고 레이싱 게임에 대한 관심을 갖게 되는 기회가 되어 뿌듯하다"라며 "특히 시뮬레이터 레이싱을 통해 모터스포츠와 가까워지고, 실차로도 넘어오는 사람들도 많아졌으면 좋겠다"고 강조했다.



그는 "기계적인 요소가 있는 데다, 팀의 노하우와 기술력도 경기를 좌우하는 요소가 될 수 있어 기존 레거시 스포츠만큼 정교한 것"을 모터스포츠의 장점으로 꼽기도 했다. 김영찬은 끝으로 "대한체육회에서도 앞으로 스포츠 산업으로서 카레이싱에 많은 관심을 주시면 좋겠다"고 희망했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 '카레이서 1호 국가대표', '카레이서 1호 아시안 게임 메달리스트'가 된 김영찬의 소원은 본인의 경기를 바탕으로 카레이싱에 대한 관심이 늘어나는 것이다.김영찬은 예선과 준결승 당시 압도적인 레이스를 펼치며 금메달 후보로 자리했지만, 결선 1차전에서 메달권에서 멀어지나 싶은 아쉬운 경기를 펼쳤다. 김영찬은 "특히 다른 차량과의 충돌 판정이 아쉽게 이루어진 탓에 실속을 했고, 다시 순위를 찾으려 노력했었다"고 돌아봤다.1위를 기록하며 포디움의 불씨를 살린 두 번째 레이스는 무덤덤한 표정으로 치렀지만, 사실 심장이 터질 뻔했다고. 김영찬은 "두 번째 레이스 때 예상치 못한 성적을 얻었다. 마지막에 추월을 할 수 있으리라 확신해서 마지막 순간 2위만 차지해도 될 것 같았다"고 말한 김영찬은 "세 번째 경기 때는 피트 스탑 이후 상황이 꼬였다. 원하는 전략을 모두 보이지 못해 아쉬웠다"고 돌아봤다.김영찬에게는 서킷보다 이날 경기가 더 떨렸다고. 이유를 묻자 그는 "평소 레이싱을 할 때는 함께 뛰던 선수들과 레이스를 했는데, 이번에는 세계적인 시뮬레이터 레이서들과 처음으로 경합하는 자리여서 떨렸다"고 답했다.김영찬에게 메달 색깔만큼 아쉬웠던 것은 단연 '예술체육요원' 자리다. 2000년생인 김영찬에게는 이번 대회가 처음이자 마지막 기회였다. 김영찬은 "많이들 격려하고 축하해 줄 것 같은데, 이제 병역을 치르러 가라고 할 것 같다"며 씁쓸한 듯 웃었다.김영찬은 시뮬레이터 레이싱에 대한 장점으로 '과감하고 적극적인 배틀'을 꼽았다. 김영찬은 "모든 조건이 선수들에게 동일하게 주어지는 데다, 세팅 역시 모두 공평하기에 선수들만의 플레이가 경기를 지배한다"면서 "그리고 실제 차량으로 레이싱을 하면 살짝만 부딪혀도 몸이 다치는데, 게임은 그렇지 않으니 더욱 더 치열하고 적극적인 경기를 하게 된다"고 웃었다.평일 낮이었음에도 많은 시청자들이 경기를 관람한 것과 관련 김영찬은 "많은 사람들이 모터스포츠, 그리고 레이싱 게임에 대한 관심을 갖게 되는 기회가 되어 뿌듯하다"라며 "특히 시뮬레이터 레이싱을 통해 모터스포츠와 가까워지고, 실차로도 넘어오는 사람들도 많아졌으면 좋겠다"고 강조했다.그는 "기계적인 요소가 있는 데다, 팀의 노하우와 기술력도 경기를 좌우하는 요소가 될 수 있어 기존 레거시 스포츠만큼 정교한 것"을 모터스포츠의 장점으로 꼽기도 했다. 김영찬은 끝으로 "대한체육회에서도 앞으로 스포츠 산업으로서 카레이싱에 많은 관심을 주시면 좋겠다"고 희망했다. 김영찬 아시안게임 모터스포츠 그란투리스모 2026아이치·나고야아시안게임 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 여자 플뢰레 박지희, AG 개인전 생애 첫 '은메달'

23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 D홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 e스포츠 그란 투리스모 7 동메달을 차지한 김영찬이 기자회견에 임하고 있다.대한민국 카레이서 1호 아시안 게임 메달리스트, 김영찬의 바람은 이제 모터스포츠가 기존의 스포츠 못잖은 관심과 지원을 받는 것이다. 특히 이날 경기를 바탕으로 심레이싱, 나아가 이를 시작으로 모터스포츠에 입문하는 이들도 더욱 많아지길 바랐다.23일까지 일본 아이치현 도코나메시 아이치 스카이 엑스포 D홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 그란 투리스모 7에서 동메달을 따낸 김영찬. 대회가 마무리된 후 만난 김영찬은 동메달이라는 기록에 못내 아쉬움을 드러내면서도, "대한체육회와 대한e스포츠협회(KeSPA), 대한자동차경주협회 등 많은 분들이 도와주셔서 메달을 딸 수 있었다"라고 돌아봤다.특히 지상파 방송으로는 경기가 중계되지 못했지만, 케이블 방송사가 레이싱 전문 해설위원과 함께 경기 중계에 나서고, 스트리밍 플랫폼을 통해 여러 스트리머들이 함께 경기를 보며 기뻐하는 등 이날 경기로 한국 모터스포츠 대중화의 길도 한 발짝 가까워졌다. 김영찬은 "기존 스포츠만큼 많은 요소가 있고 정교함이 있는 종목이 모터스포츠"라며 "관심 많이 가져 주시면 좋겠다"고 당부했다.김영찬은 "국가대표라는 자리가 마냥 좋다기보다는, 짊어져야 할 면이 많은 자리라고 생각해 부담이 되기도 했다"면서 "선발전 우승한 이후부터 잘 준비하면 되지 않을까 싶었고, 그래서 연습으로 이겨내려고 노력을 많이 했다"고 돌아봤다.대한체육회와 KeSPA(한국e스포츠협회)가 함께 진천국가대표선수촌 입촌 기회를 준 것은 그래서 김영찬에게 힘이 되었다. 김영찬을 포함한 e스포츠 대표팀은 지난 여름 진천선수촌에 입촌해 훈련을 진행했다. 김영찬은 "진천선수촌 입촌이 할 수 있다는 동기가 되었다"면서 "특히 대한체육회와 KeSPA가 현지에 연습 장소를 잘 만들어주셔서 적응을 잘 했다"고 고마움을 전했다.실제로 대한체육회와 KeSPA는 스카이 엑스포에서 15분 거리에 현지 훈련센터를 개소하고 그란투리스모부터 LoL, 배틀그라운드 등 다양한 종목의 훈련을 할 수 있게 준비했다. 물리치료사 역시 배치해 선수들의 피로 회복을 도왔다. KeSPA 관계자 역시 "이번 대회 공식 연습 시간이 하루 한 시간에 불과해 충분한 연습을 위해 훈련센터를 마련했다"고 귀띔했다.본업이 카레이서라지만, 시뮬레이션 레이싱이기에 실제와 약간의 결이 다른 간극을 메워야 했던 김영찬. 김영찬은 "초반에는 거의 혼자 그란투리스모 시스템을 이해하려고 연습을 많이 했는데, 그란 투리스모 커뮤니티의 게이머들이 함께 스파링도 해주시고, 경쟁을 치열하게 할 수 있도록 세팅해 연습을 하기도 했다"며 게이머들에게 고마움을 드러냈다.특히 대한자동자경주협회에서도 연습 및 훈련 장비를 지원해서 실제 레이싱과 비슷한 세팅으로 연습과 경기를 치를 수 있었다. 그는 "이렇게 많은 분들이 도와주신 덕분에 좋은 성과가 있었던 것 같다"고 감사 인사를 전했다.