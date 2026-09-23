선두에서 6위로 추락했다가 동메달까지…김영찬의 대역전극

한국e스포츠협회

'그란 투리스모7'에서 한국의 첫 메달을 만들어낸 국가대표 김영찬은 실제 자동차 레이서이기도 하다.2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 e스포츠의 첫 메달이 나왔다. 주인공은 레이싱게임 '그란 투리스모 7'에 출전한 김영찬(DCT 레이싱)이다.김영찬은 23일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포에서 있었던 e스포츠 그란 투리스모 7 결승에서 세 차례 레이스 합계 25점을 기록하며 최종 3위에 올라 동메달을 획득했다. 이번 대회 e스포츠에서 한국 대표팀이 따낸 첫 메달이다.그란 투리스모 7 결승은 서로 다른 트랙과 차량으로 세 차례 레이스를 치른 뒤 점수를 합산하는 방식으로 진행됐다. 한 차례 레이스에서의 성적만으로 메달이 결정되는 구조가 아니었던 만큼 세 경기 모두에서 순위를 관리하는 것이 중요했다.김영찬은 첫 레이스에서 선두로 출발했지만 6위까지 밀려났고, 두 번째 레이스에서는 6위에서 출발해 극적인 역전승을 거뒀다. 마지막 레이스에서도 메달 경쟁을 이어간 끝에 동메달을 확정했다.첫 레이스는 일본의 도심 고속도로를 모티브로 만든 '도쿄 익스프레스웨이-사우스 카운터클락와이즈'에서 도요타 GR86 RZ를 타고 진행됐다.예선 1위로 가장 앞선 그리드에서 출발한 김영찬은 초반부터 선두를 지켰다. 일본의 고쿠분 료타가 0.1~0.2초 차이로 바짝 따라붙었지만 김영찬은 랩 2까지 추월을 허용하지 않았다.그러나 랩 3에서 흐름이 바뀌었다. 고쿠분과 말레이시아의 타지 이즈린 마디라에게 연이어 추월을 허용했고, 코너에서 벽에 충돌하면서 페이스가 떨어졌다. 결국 첫 레이스를 6위로 마쳐 3점을 얻는 데 그쳤다.두 번째 레이스에서 김영찬은 6위로 출발했다. 트랙은 미국 캘리포니아를 배경으로 한 '그랜드 밸리 하이웨이-1', 차량은 도요타 GR 수프라였다. 초반부터 순위를 끌어올린 김영찬은 6위에서 5위, 4위를 거쳐 랩 6에서 3위까지 올라섰다. 랩 7에는 2위로 올라서며 선두권 경쟁에 합류했다.마지막까지 타지 마디라와 치열하게 경쟁한 김영찬은 마지막 직선 구간에서 슬립스트림을 활용했다. 앞차 뒤에 바짝 붙어 공기 저항을 줄이는 슬립스트림으로 속도를 끌어올린 뒤 결승선 직전 추월에 성공했다.두 선수의 차이는 불과 0.054초였다. 레이스1에서 6위로 주저앉았던 김영찬이 두 번째 레이스에서 1위로 올라서는 대역전이었다. 레이스2까지 김영찬은 13점으로 종합 3위에 자리했다. 고쿠분과 타지 마디라는 각각 16점으로 공동 선두였다.마지막 레이스는 '딥 포레스트 레이스웨이'에서 도요타 GR 수프라 레이싱 콘셉트로 진행됐다. 앞선 두 레이스와 달리 타이어 교체와 연료 보충을 위한 피트스톱 전략이 승부에 직접적인 영향을 미쳤다.김영찬은 미디엄 타이어를 선택해 초반에는 소프트 타이어를 장착한 선수들에게 밀렸다. 이후 피트스톱을 통해 소프트 타이어로 교체하면서 다시 순위를 끌어올렸다.고쿠분과 치열한 3위 경쟁을 벌이던 김영찬은 랩 15에서 일본 선수를 제쳤고, 랩 16에서는 싱가포르의 무함마드까지 추월했다. 선두 타지 마디라와의 격차를 줄이기 위해 마지막까지 속도를 높였지만, 두 바퀴를 남겨둔 시점에서도 격차는 약 4초였다.김영찬은 마지막 랩에서 격차를 3.3초까지 좁혔지만 선두를 따라잡기에는 시간이 부족했다. 오히려 결승선을 앞두고 사우디아라비아의 나이프 알파레흐에게 추월을 허용하면서 3위로 레이스를 마쳤다.최종 점수는 김영찬과 알파레흐가 나란히 25점이었다. 하지만 마지막 레이스 순위에서 알파레흐가 앞서면서 은메달을 가져갔고, 김영찬은 동메달을 차지했다. 금메달은 총 36점을 기록한 타지 마디라에게 돌아갔다.이번 메달은 김영찬에게 더욱 특별하다. 그는 게임 속 레이싱에만 머무는 선수가 아니라 실제 자동차 경주에서도 활동하는 현역 모터스포츠 선수다. DCT 레이싱 소속으로 실제 레이스와 시뮬레이션 레이싱을 병행하고 있다.그란 투리스모 7은 실제 자동차의 주행 특성을 반영한 시뮬레이션 지향 레이싱 게임이다. 이번 아이치·나고야 아시안게임에서 처음 정식 메달 종목으로 채택됐다. e스포츠는 총 11개 종목에서 메달을 놓고 경쟁하며, 대회는 23일부터 10월 2일까지 아이치 스카이 엑스포에서 열린다.김영찬이 대회 첫 e스포츠 종목에서 동메달을 따내면서 한국 e스포츠 대표팀도 출발부터 메달을 확보했다. 이제 관심은 리그 오브 레전드와 배틀그라운드 모바일, 대전격투 등 남은 종목에서 한국이 추가 메달을 얼마나 확보할 수 있을지에 쏠린다.