안세영만 1승... 일본에 패한 배드민턴 여자 단체전, 동메달 마감

2026 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체 4강 결과

(9월 23일, 이치노미야 시립 체육관 1번 코트)

한국 1-3 일본

1단식 ★ 안세영 2-1 (21-9, 18-21, 21-11) 야마구치 아카네

1복식 ★ '백하나-이소희' 0-2 (15-21, 19-21) '후쿠시마 유키-마츠모토 마유'

2단식 ★ 심유진 0-2 (15-21, 14-21) 미야자키 토모카

2복식 ★ '정나은-김혜정' 0-2 (20-22, 16-21) '우에사카 린-나카니시 키에'

세 번째 게임 후반부에 접어들어 안세영이 일방적으로 앞서 나갔지만 유니폼에 밴 땀을 쥐어짜는 장면이 생중계 화면에 잡혔다. 몸을 몇 g이라도 가볍게 유지하여 민첩하게 반응해야 하는 최고 속도의 구기 종목 배드민턴의 특징을 확인할 수 있는 순간이었다. 흐르는 땀을 수시로 닦아내야 하는 빅 게임에서 안세영이 일본의 최대 라이벌 야마구치 아카네를 물리치고 결승으로 올라가는 발판을 놓았지만, 다음 주자들이 아쉽게 내리 패해 금메달 도전 기회를 얻지 못했다.한국은 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 준결승전에서 일본에 1-3으로 졌다. 앞서 세계 여자 배드민턴 단식 랭킹 1위 안세영(삼성생명)은 배드민턴 여자 단체전 일본과의 4강 첫 단식 경기에서 야마구치 아카네(3위)를 87분 만에 2-1(21-9, 18-21, 21-11)로 물리쳤다. 이날 한국의 유일한 승리는 첫 주자로 나선 안세영뿐이었다.단체 4강 첫 단식 주자로 나선 안세영은 일본의 선봉장 야마구치 아카네를 상대로 첫 번째 게임을 19분 만에 21-9로 끝냈다. BWF(세계배드민턴연맹) 월드 투어 시리즈마다 늘 만나고 있기에 상대의 장단점을 잘 알고 있는 터였다. 안세영과 야마구치 아카네는 18일 전 중국의 선전 아레나에서 열린 차이나 마스터즈 4강에서도 만나 43분 만에 안세영이 2-0(21-13, 21-15)으로 이겼다.BWF 월드 투어 맞대결 기록에서 안세영이 21승 15패로 앞서고 있지만 세계 랭킹 3위 야마구치 아카네도 홈 코트 아시안게임에서 이대로 물러날 수 없다는 듯 두 번째 게임을 21-18로 잡아냈다. 36분이나 걸렸으니 땀이 비 오듯 쏟아지는 랠리가 여러 번 반복됐다.이어진 세 번째 게임에서 안세영은 17-6까지 일방적으로 앞서 나가며 1단식 승리를 눈앞에 뒀다. 그래도 야마구치 아카네는 포기하지 않고 4연속 포인트를 따내며 10-17까지 따라붙었지만 안세영이 호흡을 가다듬고 침착한 수비로 대응하여 마음 급한 야마구치 아카네의 라인 아웃 실수를 유도한 것이다.곧이어 안세영이 반박자 빠른 직선타 포인트로 야마구치 아카네의 막판 추격 의지를 잠재웠다. 수비 방향을 감지하고 야마구치 아카네가 자기 오른쪽으로 몸을 내던졌지만 라켓에 맞은 셔틀콕은 네트 근처에도 도달하지 못하고 옆줄 밖으로 나갔다.더 조급해진 야마구치 아카네가 포핸드 크로스를 네트에 꽂아버리며 안세영에게 매치 포인트 기회를 헌납했다. 마무리 순간 야마구치 아카네의 언더 클리어가 너무 길게 뻗어나가 아웃되는 것을 확인한 안세영은 두 팔 벌려 승리를 확인했다.하지만 우리 배드민턴 여자대표팀은 이어진 복식 게임에서 백하나-이소희 조가 일본의 후쿠시마 유키-마츠모토 마유 조에게 60분만에 0-2(15-21, 19-21)로 패했다. 믿었던 심유진까지 일본의 떠오르고 있는 새 에이스 미야자키 토모카에게 42분 만에 0-2(15-21, 14-21)로 완패했다.우리 팀의 마지막 희망을 안고 나선 '정나은-김혜정' 두 번째 복식조까지 '우에사카 린-나카니시 키에' 조에게 65분 만에 0-2(20-22, 16-21)로 물러나면서 결승 진출 티켓은 일본이 가져갔다.3위 결정전 없이 끝나는 이번 대회 단체전 규정상 한국은 인도네시아와 나란히 동메달을 받는다. 일본은 중국과 금메달을 두고 24일 오전부터 같은 장소에서 만난다.