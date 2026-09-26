'레지던트 이블'의 완벽한 귀환... 진짜 호러 서바이벌이 나타났다

소니 픽처스 코리아

영화 <레지던트 이블: 0번째 밤>의 한 장면.시리즈 영화들이나 원작 게임을 몰라도 즐기는 데 전혀 문제가 되지 않는다는 점도 이 영화의 매력이다. 택배 기사가 라쿤 시티 종합병원으로 뭔가를 배달하면서 기괴한 일에 맞닥뜨린다는 이야기로, 영화에 들어가는 진입 장벽이 낮다. 대신 마치 게임을 하는 듯한 감각을 영화 자체에 심어 놓았다. 주인공으로 하여금 퀘스트를 하나씩 깨 나가는 듯한 느낌을 주는 것이다.최근 할리우드에서 부는 호러 열풍은 소수의 팬만 향유하는 마니악한 장르에서 탈피해 인간 본연을 다루면서도 재미의 본질을 최대치로 뽑아내는 방향으로 나아가고 있다. 이 작품도 그 자장 안에 있다. '레지던트 이블'이라는 자장이 아닌, '할리우드 대세 호러'라는 자장 안에 있다는 뜻이다. 거기에 적절하게 가미된 블랙코미디적 요소까지 더해졌다.종합해 보면, <레지던트 이블: 0번째 밤>을 두고 게임 원작을 스크린에 잘 구현한 웰메이드 장르물이라고 단순하게 정리할 수는 없겠다. 연출과 각본, 프로듀서까지 겸한 잭 크레거가 원작의 레거시를 존중하면서도 자신만의 감각으로 오리지널리티를 부여해 만든 웰메이드 호러 영화에 가깝다. 새로운 방향성을 부여했다고 해도 과언이 아니다. 원작을 충실히 구현해 내는 게 능사는 아닐 것이다.