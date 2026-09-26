'레지던트 이블'의 완벽한 귀환... 진짜 호러 서바이벌이 나타났다

2002년 화려하게 시작한 '레지던트 이블' 시리즈는 서바이벌 호러의 아이콘이라 할 만하다. 일찍이 1996년 일본의 간판 게임 제작사 캡콤이 만든 게임 <바이오하자드(레지던트 이블)>를 원작으로 했으며, 영화 역시 원작 게임의 센세이셔널한 반응에 힘입어 이후 수십 년간 명맥을 이어 왔다.
하지만 '게임 원작 영화'가 잘되는 경우가 많지 않다는 걸 몸소 보여 주듯, 시리즈가 계속될수록 영향력이나 흥행, 비평 등 모든 면에서 뒷걸음질 쳤다. 가장 최근 작품이 5년 전이었다는 점에서 서서히 잊히는 시리즈가 되었다고 해도 과언이 아니었다. 한편 게임은 올해 초 30주년 기념작이자 아홉 번째 타이틀이 출시되어 역대급 흥행을 기록했다.
그에 힘입은 듯 영화 <레지던트 이블: 0번째 밤>이 개봉해 25년 역사의 시리즈를 뒤흔들 만한 흥행과 함께 호평을 받고 있다. 그 중심에는 감독의 절대적인 영향력이 있는 듯한데, 원작의 광팬으로도 알려진 잭 크레거다. 그는 <바바리안>과 <웨폰>을 통해 미국의 젊은 호러 거장으로 우뚝 섰다.