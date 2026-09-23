'탑건' 100번 본 KGB 요원, 적국의 파일럿을 구하다

냉전 시대의 막바지로 향하던 1987년, 미 해군 파일럿 트로이 켈리 중위는 특출난 능력과 범상치 않은 기지를 인정받아 비밀 작전을 수행한다. 임시로 CIA에 소속되어 에어버드를 타고 소련 상공으로 몰래 침투해 적지를 촬영하는 임무였다. 별다를 것 없어 보였던 임무는 실패로 끝나고, 동료를 잃은 트로이는 적지 한가운데 홀로 불시착한다.
그런 트로이를 자신의 집으로 데려와 치료까지 해 준 이가 있으니, 전직 KGB 알파 요원으로 미국 문화를 동경해 마지않는 닉(니콜라이 우스티노프)이었다. 그는 요원의 삶에 회의를 느끼고 딸과 떨어져 숲속에서 홀로 살아가고 있었다. 그때 마침 트로이가 집 근처에 불시착한 것이었다.
트로이는 닉의 정체와 호의를 믿지 못하고 어떻게든 미 당국과 연락을 취하려 하고, 닉은 처형을 무릅쓰고 미군인 트로이를 도우려 한다. 결국 트로이도 닉에게 협조해 함께 위기를 타개할 수밖에 없는데, 두 사람이 합의한 것은 닉이 모스크바에 있는 딸과 함께 미국으로 망명하는 것. 이 말도 안 되어 보이는 계획을 과연 실행에 옮길 수 있을까?