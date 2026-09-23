'탑건' 100번 본 KGB 요원, 적국의 파일럿을 구하다

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애플 오리지널 영화 <메이데이> 포스터.트로이는 소련을 두고 '악마의 나라'로 알고 있다. 터무니없이 무뚝뚝하고 사람을 서슴없이 죽이며 개개인의 의사 따위는 없다고 말이다. 하지만 닉과 트로이가 도망 다니며 숨을 곳이 필요했을 때 선뜻 문을 열어 주고 받아줬다. 악마는커녕 무방비에 가까울 정도로 친절하고 선의가 넘치지 않는가.닉은 미국을 마냥 동경한다. 잘살고 강하고 멋지고 낭만도 있다는 것이다. 하지만 정작 트로이 한 명도 제대로 구하지 못한다. 그가 비밀 작전을 수행했다는 이유로 말이다. 뿐만 아니라 닉의 망명 요청도 받아들이지 않으려 한다. 소련 당국의 눈치를 봐야 한다는 이유로 말이다. 겉과 속이 이리도 다를 수 있는가.트로이는 화려한 입담과 재치 있는 순발력으로 유명한 라이언 레이놀즈가, 닉은 묵직하고 클래시컬한 케네스 브래너가 맡아 100점 만점의 버디 콤비를 이뤘다. 액션의 경우 '데드풀' 라이언 레이놀즈가 아닌 케네스 브래너의 닉이 전담했으니, 이 영화만의 특장점으로 자리 잡았다. 재미 요소가 한두 가지가 아닌데도 모두 조화를 이루는 느낌이다.극한의 상황에서도 유머를 잃지 않고 인간성을 유지하려는 두 사람의 케미가 감동까지 불러오는데, 극단적으로 다른 환경에 놓인 둘이 만나 서로를 인정하고, 나아가 서로의 결점까지 메우는 '연대'의 모습이 이를 뒷받침한다. 냉전 시대보다 더 극단으로 치닫고 있는 지금, 어쩌면 절실히 필요한 영화가 아닐까 싶다.