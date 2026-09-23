'1호 국가대표 카레이서' 김영찬, AG 그란 투리스모 '동메달'

박장식

22일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 D홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 e스포츠 그란 투리스모 7 예선 경기에서 대한민국 김영찬이 경기를 펼치고 있다.두 번째 레이스에서는 페이스를 올려간 김영찬이었다. 여섯 번째로 출발선을 넘었던 탓에 선두권 레이스에서 멀어진 상황이지만, 본인의 주행 능력을 바탕으로 상대 선수들을 추월해 나가며 선두권과의 차이를 1초 안팎으로 줄였다. 특히 선두권 경쟁을 펼치던 사우디아라비아의 알파레프 나스도 1초 패널티를 받으며 김영찬이 대신 선두권 그룹에 합류, 메달 사정거리 안에 들어섰다.특히 헤어핀에서는 특유의 추월을 보여주면서 순위를 더욱 위로 끌어올린 김영찬. 특히 선두권의 추월 및 충돌 과정에서 벌어진 상대의 감속을 영리하게 이용하며 1위 싸움에 합류했다. 김영찬은 결승선 통과 직전 1위를 달리던 말레이시아의 타지 이르진 아이만을 상대로 슬립 스트립(앞 차량의 공기 저항을 활용해 직선 주로에서 추월하는 레이싱 기법 - 기자 말)을 시도했다.결과는 대성공. 김영찬은 100분의 5초 차이로 1위를 기록하면서 메달권에 올라섰다. 특히 3위에서 끝까지 순위 상승을 노렸던 일본 코쿠분 료타의 추월도 막아낸 김영찬은 단숨에 1·2차 합산 3위에 올라섰다.직선 주로 위주로 경기가 펼쳐지는 데다, 피트 스탑 룰이 적용되는 세 번째 레이스에서는 아쉬운 외부 변수가 작용했다. 소프트 타이어를 장착한 채 초반 선두를 노렸던 피트 스탑 과정에서 타지 이르진 아이만이 손쉽게 1위를 차지한 데다, 후반에는 거리 차이가 너무 벌어진 상황에서 2·3위 싸움이 치열하게 전개된 것.줄곧 2위 자리를 지키던 김영찬도 알파레프 나스에게 막판 역전을 허용하며 3위로 레이스를 마감, 타지 이르진 아이만이 종합 1위를, 알파레프 나스가 종합 2위, 김영찬이 종합 3위를 기록했다. 그렇게 김영찬은 아시안 게임 메달을 획득한 대한민국 최초의 모터스포츠 선수로서 새 역사를 작성했다.김영찬은 "결선 첫 번째부터 어려운 경기를 펼쳐서 '이게 될까' 싶은 생각도 했는데, 두 번째 주행에서 예상하지 못했던 성적을 얻은 덕분에 우승을 했다"며, "세 번째 경기에서 내가 연습했던 퍼포먼스보다는 부족하게 나와 아쉬움이 있었지만, 그래도 아시안 게임 메달을 획득해서 기분 좋다"고 소감을 밝혔다.그러며 김영찬은 "진천국가대표선수촌에 입촌할 수 있게 해주신 대한체육회와 대한e스포츠협회에 감사하다"면서, "나도 국가대표로서 할 수 있는 동기를 주셨다. 특히 국내 그란 투리스모 커뮤니티에서도 함께 스파링을 해주시고, 덕분에 치열한 경쟁이 어떤 것인지 직접 연습할 수 있었다. 도와주신 분들이 많아서 이렇게 잘 치를 수 있었다"라고 고마움을 전했다.김영찬의 동메달로 이번 아시안 게임 시작을 알린 대한민국 e스포츠 국가대표팀은 본격적인 경기 일정에 들어선다. 24일에는 킹 오브 파이터즈와 철권, 스트리트 파이터를 종합으로 치르는 격투 종목과 뿌요뿌요 등이 치러진다. '페이커' 이상혁 등이 출전하는 리그 오브 레전드는 29일부터 경기를 치른다.