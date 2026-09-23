'1호 국가대표 카레이서' 김영찬, AG 그란 투리스모 '동메달'

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23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 D홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 e스포츠 그란 투리스모 7 시상식에서 김영찬(오른쪽)이 기념 사진을 촬영하고 있다.박장식
대한민국 1호 국가대표 카레이서 김영찬(DCT 레이싱)이 한국 모터스포츠의 새 기록을 썼다. 이번 대회 e스포츠 첫 종목인 그란 투리스모에서 동메달을 기록, e스포츠 대한민국 선수단의 이번 대회 첫 번째 메달을 만들었다.
23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포 D홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 e스포츠 그란 투리스모 7 결승 경기에서 김영찬은 결승 1차전 6위·2차전 1위·3차전에서 3위를 기록해 25포인트를 획득, 도합 3위로 동메달을 따냈다.
김영찬은 한국 모터스포츠 최초의 국가대표로 새로운 역사를 썼다. 특히 이번 대회 동메달을 따내며 역시 최초의 메달리스트로 등극, 한국 스포츠의 새로운 한 장을 열어젖혔다. 김영찬은 "서킷에서 경기를 할 때보다 오늘 그란 투리스모 결승전 경기가 더욱 떨렸다"며, "내 페이스를 모두 보여드리지 못한 것 같아 아쉽지만, 재미있는 모습을 보여드린 것 같다"고 소감을 전했다.
석연찮은 오류에 메달권 놓치나 했지만
2026 아이치·나고야 아시안 게임에서 새로운 정식 종목으로 올라선 그란 투리스모 7. 일본 소니 사에서 제작한 그란 투리스모 시리즈는 실제 레이싱과 비슷한 구성 요소가 많은 데다, 실제 차량과 비슷한 내구도 및 연료 시스템 등을 차용하고 있어 현실성이 매우 높은 게임이다. 대한민국은 지난 봄 용인 에버랜드 스피드웨이에서 치른 국가대표 선발전을 통해 김영찬을 선발했다.
22일 열렸던 예선은 부정적인 외부 요인이 많았다. 대회 조직위원회의 미숙한 운영으로 인해 경기 시간이 1시간 이상 지연되었고, 예선 퀄리파잉 경기를 마친 이후에도 선수들이 한참 동안이나 단상에서 내려오지 못했다.
하지만 김영찬은 그런 가운데에서도 집중력을 잃지 않았다. 퀄리피케이션에서 2분 11초 682를 기록한 김영찬은 15명의 출전 선수 중 1위를 기록, 2위 사우디의 알파레흐 나스에 0.102초 차이로 승리하며 단숨에 메달 후보로 등극했다.
톱 시드를 받아 출전한 준결승 경기에서도 김영찬은 20분 34초 777의 기록으로 완주, A조 전체 1위를 차지했다. 김영찬은 초반부터 선두권을 지키며, 등 뒤에서 추격에 나선 인도네시아의 안디카 라마 마울라나를 저지한 끝에 1위를 차지했다. 다만 B조 1위를 기록한 일본의 코쿠분 료타가 20분 30초 310의 기록으로 완주하는 등 결승 무대가 쉽지만은 않을 터였다.
결선 무대는 1·2·3차 레이싱을 거쳐 각 순위에 따라 점수를 배정하는 매스 스타트 방식으로 진행되었다. 한 차례 부진하더라도 메달을 딸 수 있지만, 상위권 싸움을 오랫동안 이어가야 한다는 부담도 컸다.
실제로 결선 1차 레이싱은 쉽지 않았다. 첫 경기로 펼쳐진 시가지 레이스에서 줄곧 선두권 자리를 지키던 김영찬이 커브 구간에서 함께 선두 경쟁을 펼치던 선수들에게 선두를 내주며 4위로 내려앉은 것. 특히 인도네시아의 안디카 라마 마울라나가 벽과 충돌하며 속도가 느려진 상황, 현장 네트워크 딜레이로 인해 히트 박스에 이상이 생겨 회피에서도 어려움을 겪으며 6위로 첫 경기를 마쳤다.