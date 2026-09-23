이민성호 2연승에도... 이영표 쓴소리 "스스로 어려운 경기 만들어"

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22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 신민하가 골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다.승리하기는 했지만 밀집수비를 공략하기 위한 공격전술의 완성도와 다양성에서 아쉬움을 드러낸 경기였다. 한국은 이날 라인을 내리고 피지컬과 압박으로 강하게 밀어붙이는 사우디를 상대로 후반 중반까지 상당히 고전했다.밀집수비 공략에 필수적인 세트피스의 완성도 역시 물음표를 남겼다. 신민하의 결승골이 세트피스(프리킥) 상황에서 나오기는 했지만, 득점으로 연결할 수 있는 기회는 더 많았다. 특히 코너킥 상황에서 준비된 움직임이나 약속된 패턴이 좀처럼 눈에 띄지 않았다.플랜A인 엄지성과 배준호는 이날도 좋은 활약을 선보이며 쾌조의 컨디션을 이어갔다. 하지만 양민혁과 이현주의 부진은 아쉬움을 남겼다. 두 선수 모두 몇 차례 슈팅과 돌파를 시도하기는 했으나, 전반적으로 몸놀림이 무거웠다. 소속팀에서 꾸준히 경기에 나서지 못하면서 컨디션이 크게 하락한 모습이었다. 선수들간 패스와 연계플레이의 완성도가 아직 떨어지는 상황에서, 만일 엄지성이나 배준호의 개인능력에 의존한 측면 위주의 단조로운 공격이 막혔을 때 다른 전술적 대안이 있느냐는 이민성호가 과제로 남았다.이번 대회에서 한국과 금메달을 놓고 다툴 가장 유력한 경쟁자로 꼽히는 팀은 역시 일본이다. 일본은 2028 LA올림픽을 대비해 U-21 선수들로 아시안게임 대표팀을 꾸렸지만 여전히 만만치 않은 전력을 자랑한다. 특히 이민성호는 지난 1월 AFC U-23 아시안컵 4강전에서 일본을 만나 0-1로 고개를 숙인 바 있다. 사우디전 같은 경기력이라면 한 수 위인 일본을 상대로는 통하지 않을 가능성이 더 높다.이날 경기를 중계한 이영표 KBS 해설위원 역시 승리에도 불구하고 전반적인 경기력에 아쉬움을 드러냈다. 이영표는 "초반부터 우리가 준비가 됐더라면 더 좋은 경기를 할 수 있지 않을까 아쉬움이 드는 경기였다. 전반 초반부터 많은 패스미스가 나왔고, 상대의 패싱플레이를 앞에서 눌러주지 못하며 아주 쉽게 우리 진영으로 전진하도록 놔주면서 우리 스스로 어려운 경기를 만들었다"고 지적했다.한편으로 "세트피스 기회가 상당히 많았는데 상대에게 위협을 주지 못했다는 것도 마음에 걸린다. 어쩌면 오늘은 세트피스 전술을 8강이나 결승을 대비하여 감춘 것이 아닌가 하는 생각도 들었다"면서 "오늘 생각보다 패스와 터치 실수가 많았는데, 경기에 임하는 선수들의 정신적인 준비나 컨디션이 백퍼센트는 아닌 것 같다는 느낌을 받았다. 8강전에서는 더 많은 준비가 필요하다"고 분석했다.이영표는 "좋은 팀, 좋은 선수는 상대가 강하든 약하든 어떤 상황과 환경에 상관없이 최선을 다한다. 상대가 나를 잡아먹지 못하도록 조금도 놔주지 않으려는 일관성을 팀으로서나 선수로서나 경기장에서 보여줘야 한다"고 덧붙였다.한편 이민성 감독은 사우디전 승리 이후 "8강부터 토너먼트이기 때문에 안정적으로 가는 방법을 택해야 한다. 팬들이 좋은 경기력과 결과를 모두 원하시겠지만, 우리는 이제부터 결과를 낸다는 목적을 가지고 명확하게 플레이 해야 할 것"이라며 내용보다 결과가 더 중요하다는 입장을 밝혔다.한국은 이제 8강에서 베트남을 상대해야 한다. 베트남과 U-23 대표팀 역대 전적에서 6승 4무로 무패다. 다만 지난 1월 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3∼4위 결정전에서 베트남과 2-2로 비긴 후 승부차기에서 6-7로 패배를 당한 바 있다. 그러나 한국축구를 누구도 잘 아는 김상식 감독이 이번 아시안게임에서는 A대표팀에 전념하기 위해 자리를 비웠다는 것은 그나마 이민성호에는 호재가 될 전망이다.