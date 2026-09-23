이민성호 2연승에도... 이영표 쓴소리 "스스로 어려운 경기 만들어"

▲한국축구, 기분좋은 승리
22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기에서 2-0으로 승리한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 연합뉴스
이민성호가 2연승으로 8강 진출에 성공했다. 하지만 불안정한 경기력은 과연 토너먼트에서 일본같은 강호를 만났을 때도 통할 수 있을지 의구심을 지우지는 못했다.
이민성 감독이 이끄는 대한민국 아시안게임 축구대표팀은 22일 일본 나고야 미즈호공원 국립경기장에서 열린 사우디아라비아와의 '2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구' 조별리그 D조 최종전에서 2대 0으로 승리했다.
대회 4연패를 노리는 한국은 1차전에서 카타르를 4-1로 완파한 데 이어 2연승(승점 6)으로 D조 선두를 차지하며 8강행을 확정했다. 이로써 한국은 오는 25일 열리는 8강전에서 C조 2위 베트남을 상대하게 됐다.
이번 대회는 당초 D조에 배정된 이라크가 참가를 철회하면서 한국, 사우디아라비아, 카타르 등 3개 팀으로 꾸려졌다. 한국은 조별리그에서 2경기만 치르면 돼 오히려 체력을 안배할 수 있게 됐다. 첫 경기에서 한국과 사우디가 나란히 카타르를 꺾으면서, 한국은 조별리그를 단 한 경기만 치른 상황에서 8강 진출을 조기에 확정했다.
하지만 우승을 노리는 한국으로서는 조 1위가 걸린 사우디전을 소홀히 임할 수 없었다. D조 2위로 밀리게 될 경우, 8강에서 C조 1위 우즈베키스탄, 4강에서 홈팀 일본(유력)을 만날 가능성이 높아 험난한 일정이 불가피했다. 다행히 한국은 D조 1위를 확보하면서 우즈벡에 이어 가장 부담스러운 일본을 최소한 준결승까지는 피하게 됐다.
다만 경기력은 그리 만족스럽지 못했다. 한국보다 평균 2살 어린 21세 선수들 위주로 구성된 사우디는 전반까지 예상보다 강한 압박으로 한국을 괴롭혔다. 카타르와의 1차전과 달리 한국은 패스 연결 과정에서도 잦은 실수가 나오며 공격전개가 매끄럽지 못했다.
양민혁의 첫 슈팅이 전반 22분에야 나왔고, 전반 34분에는 오히려 사우디의 코너킥 상황에서 실점 위기에 놓이기도 했다. 한국은 전반전 슈팅 수에서 7개로 사우디(4개)에 앞섰으나 득점 없이 전반을 마쳤다.
후반 초반에도 사우디의 돌파에 이은 위협적인 슈팅을 골키퍼 김준홍의 선방으로 모면하며 고비를 넘겼다. 한국은 후반 10분 배준호를 투입하여 변화를 주면서 조금씩 경기력이 살아나기 시작했다.
답답하던 공격의 활로를 열어준 것은 세트피스였다. 후반 22분 프리킥 상황에서 엄지성이 올려준 크로스를 신민하의 헤더로 마무리하며 답답했던 0의 균형을 깨는 데 성공했다. 이어 불과 2분 뒤에는 배현서의 크로스를 받은 김명준의 헤더로 쐐기골을 터뜨렸다. 김명준은 1차전에 이어 2경기 연속골을 기록했다.
두 골 차로 승기를 잡은 이민성 감독은 후반 중반 이후 엄지성, 김명준, 김지수 등 주전들을 교체하고 박승수, 이영준, 황도윤 등을 투입하며 경기감각을 점검했다. 사우디가 막판까지 몇 차례 역습으로 반격을 노렸으나 끝내 실점하지 않으면서 승리를 지켜냈다.
후반 중반까지 고전... 공격전술 완성도 등 아쉬움