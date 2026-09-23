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이민성호 2연승에도... 이영표 쓴소리 "스스로 어려운 경기 만들어"

이민성호 2연승에도... 이영표 쓴소리 "스스로 어려운 경기 만들어"

아시안게임 축구대표팀, 사우디에 2-0 승리 '조 1위 8강행'... "좋은 팀이라면 일관성 있어야" 지적도

이준목(seaoflee)
26.09.23 09:35최종업데이트26.09.23 09:35
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한국축구, 기분좋은 승리 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기에서 2-0으로 승리한 한국 선수들이 기뻐하고 있다.
한국축구, 기분좋은 승리22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기에서 2-0으로 승리한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 연합뉴스

이민성호가 2연승으로 8강 진출에 성공했다. 하지만 불안정한 경기력은 과연 토너먼트에서 일본같은 강호를 만났을 때도 통할 수 있을지 의구심을 지우지는 못했다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 아시안게임 축구대표팀은 22일 일본 나고야 미즈호공원 국립경기장에서 열린 사우디아라비아와의 '2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구' 조별리그 D조 최종전에서 2대 0으로 승리했다.

대회 4연패를 노리는 한국은 1차전에서 카타르를 4-1로 완파한 데 이어 2연승(승점 6)으로 D조 선두를 차지하며 8강행을 확정했다. 이로써 한국은 오는 25일 열리는 8강전에서 C조 2위 베트남을 상대하게 됐다.

이번 대회는 당초 D조에 배정된 이라크가 참가를 철회하면서 한국, 사우디아라비아, 카타르 등 3개 팀으로 꾸려졌다. 한국은 조별리그에서 2경기만 치르면 돼 오히려 체력을 안배할 수 있게 됐다. 첫 경기에서 한국과 사우디가 나란히 카타르를 꺾으면서, 한국은 조별리그를 단 한 경기만 치른 상황에서 8강 진출을 조기에 확정했다.

하지만 우승을 노리는 한국으로서는 조 1위가 걸린 사우디전을 소홀히 임할 수 없었다. D조 2위로 밀리게 될 경우, 8강에서 C조 1위 우즈베키스탄, 4강에서 홈팀 일본(유력)을 만날 가능성이 높아 험난한 일정이 불가피했다. 다행히 한국은 D조 1위를 확보하면서 우즈벡에 이어 가장 부담스러운 일본을 최소한 준결승까지는 피하게 됐다.

다만 경기력은 그리 만족스럽지 못했다. 한국보다 평균 2살 어린 21세 선수들 위주로 구성된 사우디는 전반까지 예상보다 강한 압박으로 한국을 괴롭혔다. 카타르와의 1차전과 달리 한국은 패스 연결 과정에서도 잦은 실수가 나오며 공격전개가 매끄럽지 못했다.

양민혁의 첫 슈팅이 전반 22분에야 나왔고, 전반 34분에는 오히려 사우디의 코너킥 상황에서 실점 위기에 놓이기도 했다. 한국은 전반전 슈팅 수에서 7개로 사우디(4개)에 앞섰으나 득점 없이 전반을 마쳤다.

후반 초반에도 사우디의 돌파에 이은 위협적인 슈팅을 골키퍼 김준홍의 선방으로 모면하며 고비를 넘겼다. 한국은 후반 10분 배준호를 투입하여 변화를 주면서 조금씩 경기력이 살아나기 시작했다.

답답하던 공격의 활로를 열어준 것은 세트피스였다. 후반 22분 프리킥 상황에서 엄지성이 올려준 크로스를 신민하의 헤더로 마무리하며 답답했던 0의 균형을 깨는 데 성공했다. 이어 불과 2분 뒤에는 배현서의 크로스를 받은 김명준의 헤더로 쐐기골을 터뜨렸다. 김명준은 1차전에 이어 2경기 연속골을 기록했다.

두 골 차로 승기를 잡은 이민성 감독은 후반 중반 이후 엄지성, 김명준, 김지수 등 주전들을 교체하고 박승수, 이영준, 황도윤 등을 투입하며 경기감각을 점검했다. 사우디가 막판까지 몇 차례 역습으로 반격을 노렸으나 끝내 실점하지 않으면서 승리를 지켜냈다.

후반 중반까지 고전... 공격전술 완성도 등 아쉬움

신민하 헤더골 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 신민하가 골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다.
신민하 헤더골22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 신민하가 골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다.연합뉴스

승리하기는 했지만 밀집수비를 공략하기 위한 공격전술의 완성도와 다양성에서 아쉬움을 드러낸 경기였다. 한국은 이날 라인을 내리고 피지컬과 압박으로 강하게 밀어붙이는 사우디를 상대로 후반 중반까지 상당히 고전했다.

밀집수비 공략에 필수적인 세트피스의 완성도 역시 물음표를 남겼다. 신민하의 결승골이 세트피스(프리킥) 상황에서 나오기는 했지만, 득점으로 연결할 수 있는 기회는 더 많았다. 특히 코너킥 상황에서 준비된 움직임이나 약속된 패턴이 좀처럼 눈에 띄지 않았다.

플랜A인 엄지성과 배준호는 이날도 좋은 활약을 선보이며 쾌조의 컨디션을 이어갔다. 하지만 양민혁과 이현주의 부진은 아쉬움을 남겼다. 두 선수 모두 몇 차례 슈팅과 돌파를 시도하기는 했으나, 전반적으로 몸놀림이 무거웠다. 소속팀에서 꾸준히 경기에 나서지 못하면서 컨디션이 크게 하락한 모습이었다. 선수들간 패스와 연계플레이의 완성도가 아직 떨어지는 상황에서, 만일 엄지성이나 배준호의 개인능력에 의존한 측면 위주의 단조로운 공격이 막혔을 때 다른 전술적 대안이 있느냐는 이민성호가 과제로 남았다.

이번 대회에서 한국과 금메달을 놓고 다툴 가장 유력한 경쟁자로 꼽히는 팀은 역시 일본이다. 일본은 2028 LA올림픽을 대비해 U-21 선수들로 아시안게임 대표팀을 꾸렸지만 여전히 만만치 않은 전력을 자랑한다. 특히 이민성호는 지난 1월 AFC U-23 아시안컵 4강전에서 일본을 만나 0-1로 고개를 숙인 바 있다. 사우디전 같은 경기력이라면 한 수 위인 일본을 상대로는 통하지 않을 가능성이 더 높다.

이날 경기를 중계한 이영표 KBS 해설위원 역시 승리에도 불구하고 전반적인 경기력에 아쉬움을 드러냈다. 이영표는 "초반부터 우리가 준비가 됐더라면 더 좋은 경기를 할 수 있지 않을까 아쉬움이 드는 경기였다. 전반 초반부터 많은 패스미스가 나왔고, 상대의 패싱플레이를 앞에서 눌러주지 못하며 아주 쉽게 우리 진영으로 전진하도록 놔주면서 우리 스스로 어려운 경기를 만들었다"고 지적했다.

한편으로 "세트피스 기회가 상당히 많았는데 상대에게 위협을 주지 못했다는 것도 마음에 걸린다. 어쩌면 오늘은 세트피스 전술을 8강이나 결승을 대비하여 감춘 것이 아닌가 하는 생각도 들었다"면서 "오늘 생각보다 패스와 터치 실수가 많았는데, 경기에 임하는 선수들의 정신적인 준비나 컨디션이 백퍼센트는 아닌 것 같다는 느낌을 받았다. 8강전에서는 더 많은 준비가 필요하다"고 분석했다.

이영표는 "좋은 팀, 좋은 선수는 상대가 강하든 약하든 어떤 상황과 환경에 상관없이 최선을 다한다. 상대가 나를 잡아먹지 못하도록 조금도 놔주지 않으려는 일관성을 팀으로서나 선수로서나 경기장에서 보여줘야 한다"고 덧붙였다.

한편 이민성 감독은 사우디전 승리 이후 "8강부터 토너먼트이기 때문에 안정적으로 가는 방법을 택해야 한다. 팬들이 좋은 경기력과 결과를 모두 원하시겠지만, 우리는 이제부터 결과를 낸다는 목적을 가지고 명확하게 플레이 해야 할 것"이라며 내용보다 결과가 더 중요하다는 입장을 밝혔다.

한국은 이제 8강에서 베트남을 상대해야 한다. 베트남과 U-23 대표팀 역대 전적에서 6승 4무로 무패다. 다만 지난 1월 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3∼4위 결정전에서 베트남과 2-2로 비긴 후 승부차기에서 6-7로 패배를 당한 바 있다. 그러나 한국축구를 누구도 잘 아는 김상식 감독이 이번 아시안게임에서는 A대표팀에 전념하기 위해 자리를 비웠다는 것은 그나마 이민성호에는 호재가 될 전망이다.

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이민성호 축구대표팀 아시안게임 이영표

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