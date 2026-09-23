아들을 연인처럼 대하는 엄마, 그 어긋남의 이유

필름다빈

(*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

영화 <친숙한 손길> 스틸컷여든을 넘긴 루스(캐슬린 찰팬트 분)는 외출을 앞두고 마음에 드는 옷을 고른다. 부엌에서는 익숙한 솜씨로 샌드위치를 준비한다. 구운 토스트를 식기 건조대 사이에 세우는 일만 제외하면 그렇다. 곧이어 집에 도착한 중년 남성 스티브(H. 존 벤자민 분)와 식사를 나누며 호감을 표현한다. 언뜻 평범한 데이트를 앞둔 두 남녀처럼 보이지만, 두 사람의 대화에서는 어딘가 미묘한 어긋남이 느껴진다.스티브는 연인이 아닌 그의 아들이다. 치매를 앓고 있는 루스는 아들을 알아보지 못한다. 그가 어머니를 찾아온 이유도 요양 시설로 데려가기 위해서다. 그 시설 역시 과거 루스가 직접 선택한 곳이지만 이제 그 사실조차 기억하지 못한다. 오랫동안 살아온 집을 그렇게 떠나 낯선 장소에 도착한 그는 새로운 일상을 시작한다.사라 프리들랜드 감독의 첫 장편 극영화 <친숙한 손길>은 치매라는 질병을 소재로 삼고 있으면서도 기억의 상실과 그에 따른 비극을 서사의 중심으로 옮기려 하지 않는다. 그보다 감독이 관심을 기울이는 쪽은 기억을 잃어가는 당사자가 현재의 세계를 어떻게 경험하고 있는지와 그 과정에서도 여전히 존재하는 한 사람의 정체성에 대한 부분이다. 실제로 치매를 앓았던 자신의 할머니와 언젠가 기억을 잃어가는 예술가들을 돌보았던 경험으로부터 이 작품의 영감을 얻은 것으로 알려져 있다.영화의 첫 시작은 간단한 식사를 준비하는 루스의 모습이다. 치매에 걸렸다는 점을 고려하면 꽤 능숙해 보인다. 집 안을 둘러보면 몇 가지 단서는 더 나온다. 요리와 관련된 서적들, 잘 준비된 주방과 조리 도구까지. 아마도 요리는 오랫동안 그의 삶을 구성해 온 중요한 활동처럼 여겨진다(영화가 진행되며 과거 주방을 책임져 왔다는 사실이 제시된다). 하지만 요양 시설로 거처를 옮기게 되면서 익숙한 일상은 달라지기 시작한다. 공용 식당에서는 정해진 일정에 따라 주는 대로 먹어야만 하고, 직접 주방에 들어설 일도 없다.과거의 기억을 하지 못하지만, 이러한 상황에서도 루스는 자신의 몸에 배어있는 익숙한 방식으로 행동하고자 한다. 마음대로 시설의 부엌에 들어가 직접 요리하고, 그곳의 주방 직원들에게 지시를 내리기도 한다. 자신을 돌보는 직원 버네사(캐롤린 미셸 스미스 분)에게 음식을 챙겨주려는 모습도 보인다. 의료 담당자인 브라이언(앤디 매퀸 분)에게는 기억에 문제가 없다는 것을 보여주기 위해 자신이 알고 있는 조리법을 상세히 설명하기도 한다. 아들과의 관계를 기억하지 못하는 동안에도 평생을 반복해 온 행위와 관련 지식이 그에게 남아 있는 셈이다.이 지점은 치매 환자를 바라보는 일반적인 시선과 연결되는 부분이 있다. 기억과 인지 능력이 떨어지기 시작했다는 이유로 그동안 쌓아온 경험과 능력, 심지어는 개인의 정체성까지 잃게 되었다고 판단하기 쉽다. 하지만 루스의 모습에서와 같이 한 사람의 삶은 그보다 더 복잡한 방식으로 구성되고 하나의 결정처럼 남겨진다. 치매 환자를 돌보는 타인은 그가 지나는 모든 시간을 경험하게 되지만, 정작 당사자인 본인은 기억이 존재하는 순간들만을 분리된 점처럼 이어 붙여 시간을 인식하게 되므로 간극의 차이가 발생하게 되는 것이다.