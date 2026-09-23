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아들을 연인처럼 대하는 엄마, 그 어긋남의 이유

아들을 연인처럼 대하는 엄마, 그 어긋남의 이유

[리뷰] 영화 <친숙한 손길>

조영준(joyjun7)
26.09.23 10:35최종업데이트26.09.23 10:35
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영화 <친숙한 손길> 스틸컷
영화 <친숙한 손길> 스틸컷필름다빈

(*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

여든을 넘긴 루스(캐슬린 찰팬트 분)는 외출을 앞두고 마음에 드는 옷을 고른다. 부엌에서는 익숙한 솜씨로 샌드위치를 준비한다. 구운 토스트를 식기 건조대 사이에 세우는 일만 제외하면 그렇다. 곧이어 집에 도착한 중년 남성 스티브(H. 존 벤자민 분)와 식사를 나누며 호감을 표현한다. 언뜻 평범한 데이트를 앞둔 두 남녀처럼 보이지만, 두 사람의 대화에서는 어딘가 미묘한 어긋남이 느껴진다.

스티브는 연인이 아닌 그의 아들이다. 치매를 앓고 있는 루스는 아들을 알아보지 못한다. 그가 어머니를 찾아온 이유도 요양 시설로 데려가기 위해서다. 그 시설 역시 과거 루스가 직접 선택한 곳이지만 이제 그 사실조차 기억하지 못한다. 오랫동안 살아온 집을 그렇게 떠나 낯선 장소에 도착한 그는 새로운 일상을 시작한다.

사라 프리들랜드 감독의 첫 장편 극영화 <친숙한 손길>은 치매라는 질병을 소재로 삼고 있으면서도 기억의 상실과 그에 따른 비극을 서사의 중심으로 옮기려 하지 않는다. 그보다 감독이 관심을 기울이는 쪽은 기억을 잃어가는 당사자가 현재의 세계를 어떻게 경험하고 있는지와 그 과정에서도 여전히 존재하는 한 사람의 정체성에 대한 부분이다. 실제로 치매를 앓았던 자신의 할머니와 언젠가 기억을 잃어가는 예술가들을 돌보았던 경험으로부터 이 작품의 영감을 얻은 것으로 알려져 있다.

기억을 잃기 시작했다고 모든 게 사라지는 것은 아니다

영화의 첫 시작은 간단한 식사를 준비하는 루스의 모습이다. 치매에 걸렸다는 점을 고려하면 꽤 능숙해 보인다. 집 안을 둘러보면 몇 가지 단서는 더 나온다. 요리와 관련된 서적들, 잘 준비된 주방과 조리 도구까지. 아마도 요리는 오랫동안 그의 삶을 구성해 온 중요한 활동처럼 여겨진다(영화가 진행되며 과거 주방을 책임져 왔다는 사실이 제시된다). 하지만 요양 시설로 거처를 옮기게 되면서 익숙한 일상은 달라지기 시작한다. 공용 식당에서는 정해진 일정에 따라 주는 대로 먹어야만 하고, 직접 주방에 들어설 일도 없다.

과거의 기억을 하지 못하지만, 이러한 상황에서도 루스는 자신의 몸에 배어있는 익숙한 방식으로 행동하고자 한다. 마음대로 시설의 부엌에 들어가 직접 요리하고, 그곳의 주방 직원들에게 지시를 내리기도 한다. 자신을 돌보는 직원 버네사(캐롤린 미셸 스미스 분)에게 음식을 챙겨주려는 모습도 보인다. 의료 담당자인 브라이언(앤디 매퀸 분)에게는 기억에 문제가 없다는 것을 보여주기 위해 자신이 알고 있는 조리법을 상세히 설명하기도 한다. 아들과의 관계를 기억하지 못하는 동안에도 평생을 반복해 온 행위와 관련 지식이 그에게 남아 있는 셈이다.

이 지점은 치매 환자를 바라보는 일반적인 시선과 연결되는 부분이 있다. 기억과 인지 능력이 떨어지기 시작했다는 이유로 그동안 쌓아온 경험과 능력, 심지어는 개인의 정체성까지 잃게 되었다고 판단하기 쉽다. 하지만 루스의 모습에서와 같이 한 사람의 삶은 그보다 더 복잡한 방식으로 구성되고 하나의 결정처럼 남겨진다. 치매 환자를 돌보는 타인은 그가 지나는 모든 시간을 경험하게 되지만, 정작 당사자인 본인은 기억이 존재하는 순간들만을 분리된 점처럼 이어 붙여 시간을 인식하게 되므로 간극의 차이가 발생하게 되는 것이다.

영화 <친숙한 손길> 스틸컷
영화 <친숙한 손길> 스틸컷필름다빈

기억 대신 몸으로 경험하는 세계

이번 작품에서 특징적으로 나타나는 한 가지는 카메라의 움직임이다. 영화 속 카메라는 대체로 루스의 눈높이에서 움직이며 배우가 충분한 행동을 할 때까지 정적으로 멈추는 경향을 보인다. 스스로 움직이는 경우에도 급격한 변화는 거의 드러나지 않는다. 마치 그의 곁에서 카메라가 돌봄을 수행하고 있기라도 하는 듯한 느낌이다. 이러한 연출은 관객이 루스에게 조금 더 쉽고 가깝게 다가가 이해할 수 있게 만드는 매개가 된다.

영화의 시작, 루스가 옷장에서 옷을 고르는 장면부터가 해당되지만, 중반부의 수영장에서 물 위에 떠 있는 신이 대표적이라고 볼 수 있다. 타인의 도움을 받아 물에 몸을 맡긴 그는 익숙한 감각 속에서 어린 시절의 자신을 떠올린다. 이는 현재의 인지 능력 저하와는 조금도 관련이 없다. 루스의 신체 어딘가에는 기억 이상의 무언가가 경험으로 남아 있으며, 현재의 감각과 연결된다. 다시 말해, 이러한 신체적 경험이 여전히 자신의 세계를 갖고 살아가고 있음을 보여주는 지점이라고 볼 수 있는 것이다.

내재된 욕망의 발현 역시 그의 정체성이 여전히 존재하고 있음을 보여준다. 도입부에서 아들 스티브를 연인처럼 대하는 행동은 어느 정도 당혹스럽기도 하지만, 어떤 존재가 누군가에게 호감을 표현하는 경험으로 이해되는 부분도 있다. 시설에서는 자신에게 친절을 베푸는 브라이언에게 유사 감정을 느끼기도 한다. 여전히 사랑받고 싶고, 누군가와 가까운 관계가 되기를 원하는 것. 치매를 앓는 노년의 여성이라는 이유로 이러한 감정까지 유난스럽거나 부적절한 것으로 볼 수는 없다.

영화 <친숙한 손길> 스틸컷
영화 <친숙한 손길> 스틸컷필름다빈

사랑만으로 돌볼 수는 없는 현실

이 영화가 더 현실에 가깝게 여겨지는 것은 루스의 경험을 중심에 두고 있으면서도 그가 생활하는 시설과 돌봄 노동자들의 삶을 배경으로만 소비하지 않고 있기 때문이다. 그의 일상을 돕고 행동을 살피는 바네사에게는 자신만의 사정이 주어진다. 루스가 머무는 공간이 비교적 고급 요양 시설에 해당된다는 사실을 바탕으로 누구나 동일한 수준의 돌봄을 받으며 노년을 보낼 수 없다는 뉘앙스의 대화가 영화 한 편에 주어지는 부분도 마찬가지다. 이 부분을 서사의 주요 소재로 갈등을 촉발시키는 데까지 이르지는 않고 있지만, 돌봄의 문제가 가족 구성원의 애정이나 개인의 헌신만으로는 해결될 수 없는 문제라는 점을 분명히 드러낸다.

많은 것이 변했다. 영화의 처음에서 스스로 자신의 옷을 고르고, 샌드위치를 만들어 누군가에게 대접할 수 있었던 루스는 이제 전혀 다른 공간에서 타인의 도움을 받는다. 이제 그 공간에서 루스가 마주하게 되는 세상은 두 가지다. 자신을 환자로서 획일화된 대상으로 만들고자 하는 세상과 이미 자신보다 더 기억을 많이 잃어 현재의 자신으로서도 이해되지 않는 타인이 넘쳐나는 세상. 그리고 중요한 것은, 이제 그가 그 세상에서 남은 기억을 안고 살아가야 한다는 사실이다. 이전에는 필요하지 않았던 타인의 손길 안에서.
영화 친숙한손길 베니스영화제

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