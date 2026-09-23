위기에 더 강한 '검객' 송세라, 아시안게임 금메달 찔렀다

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22일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 에페 여자 개인전 시상식. 금메달을 획득한 한국 송세라가 시상대에 올라 메달을 만지고 있다. 2026.9.22여자 펜싱 '간판' 송세라가 한국에 아시안게임 6번째 금메달을 안겼다.송세라는 22일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 개인전 결승에서 티카나 키리아(싱가포르)를 15-8로 꺾고 금메달을 목에 걸었다.이로써 한국은 2018 자카르타·팔렘방 대회 강영미, 2023년 열린 2022 항저우 대회 최인정에 이어 송세라까지 이 종목에서 3회 연속 정상을 지켰다.송세라는 25일 단체전에도 출전한다. 한국 여자 에페 대표팀이 단체전 세계랭킹 1위를 달리고 있어 송세라는 2관왕도 기대하고 있다.송세라는 2021년 열린 2020 도쿄올림픽에서 여자 에페 단체전 은메달을 합작하며 국제무대에 이름을 알리기 시작했다. 기량이 빠르게 늘면서 2022 세계선수권대회에서 한국 선수로는 20년 만에 여자 에페 개인전 금메달을 따냈다.그러나 올림픽과 아시안게임 개인전에서는 금메달과 인연이 없었다. 항저우 대회에서 단체전 정상에 올랐으나, 개인전에서 대표팀 선배 최인정에게 밀려 은메달에 만족해야 했다.2024 파리올림픽은 최악의 기억으로 남았다. 개인전 16강에서 일찌감치 탈락했고, 단체전에서도 8강에 그치며 빈손으로 돌아와야 했다.송세라는 파리의 아픔을 기회로 삼았다. 2024년 11월 캐나다 밴쿠버 월드컵에서 2관왕에 오르면서 세계랭킹 1위에 올랐고, 시즌 마지막까지 그 자리를 지켰다. 올해는 3위로 떨어졌으나 7월 열린 세계선수권대회에서 4년 만에 개인전 금메달을 되찾았다.어느덧 한국 여자 에페 대표팀의 맏언니가 된 송세라는 두 번째 아시안게임에 나섰고, 이번에는 누구보다 강력한 금메달 후보였다.하지만 이번에도 위기의 연속이었다. 32강을 부전승으로 통과한 송세라는 16강전에서 타니크샤 카트리(인도)를 15-9로 제압했다.8강전에서는 세계랭킹 10위 탕쥔야오(중국)와 접전 끝에 15-14로 이겼다. 4강전은 더 힘들었다. 개최국 일본의 데라야마 다마키와 맞붙은 송세라는 3라운드에서 연속 실점을 허용하며 11-13로 끌려갔다.패색이 짙었으나 송세라는 13-14로 따라붙은 뒤 7초를 남기고 과감한 상체 공격이 성공하며 경기를 연장으로 끌고 갔다. 살얼음판을 걷는 듯한 승부에서 마지막 득점을 올리며 이번에도 15-14로 승리한 송세라는 마음고생을 털어내듯 크게 포효했다.결승전 상대 키리아는 세계랭킹 100위였으나 먼저 연속 두 점을 올리며 주도권을 잡았다. 그러나 앞서 두 경기 모두 1점 차 승리를 거두며 단단해진 송세라는 곧바로 3-2 역전에 성공하며 1라운드를 마쳤다.다급하게 공격해 오는 상대의 빈틈을 찌르며 10-7로 달아난 송세라는 마지막 3라운드에서도 점수 차를 벌렸고, 14-8에서 상대의 공격을 피하며 발을 찌르는 공격으로 금메달에 필요한 마지막 한 점을 보탰다.이로써 송세라는 세 번째 도전 만에 아시안게임 개인전 시상대의 가장 높은 곳에 섰다. 이번 금메달로 더욱 날카로워진 송세라의 칼끝은 2년 뒤 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 겨냥하고 있다.