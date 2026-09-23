'2연승' 이민성호, 사우디 물리치고 조 1위 8강 진출... 베트남과 격돌

연합뉴스

2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 D조 1차전

(파로마 미즈호 럭비경기장, 일본 나고야 - 2026년 9월 22일)

대한민국 2 - 신민하(도움:엄지성) 67' 김명준(도움:배현서) 69'

사우디 아라비아 0

22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 신민하가 헤더슛으로 선제골을 넣은 뒤 선수들과 환호하고 있다. 2026.9.22이민성호가 아시안게임 4연패를 향한 순항을 이어나가고 있다.이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 22일 오후 7시 일본 나고야의 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 사우디아라비아와의 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 조별리그 2차전)에서 2-0으로 승리했다.이로써 2연승을 기록한 한국은 D조 1위로 8강 토너먼트에 진출했다. 8강에서는 C조 2위를 차지한 베트남과 격돌한다.한국은 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 원톱은 김명준이 포진한 가운데 2선은 엄지성-이현주-양민혁가 지원했다. 중원은 이기혁-이승원이 호흡을 맞췄으며, 포백은 배현서-김지수-신민하-최석현, 골문은 김준홍이 지켰다.한국은 경기 초반 사우디 아라비아에게 다소 고전하는 양상을 보였다. 사우디 아라비아는 전반 13분 후사의 헤더, 코너킥 상황에서 알수웨일렘의 중거리 슈팅으로 한국 골문을 두들겼다.한국은 전반 중반을 기점으로 조금씩 안정세로 접어들면서 흐름을 가져오기 시작했다. 전반 18분 양민혁의 헤더가 정확하지 못했고, 21분 최석현의 오버래핑 패스 이후 양민혁이 오른발 슈팅으로 연결했지만 골키퍼 정면으로 향했다.전반 37분에도 양민혁이 기회를 잡았다. 오른쪽 측면에서 수비수를 제치며 크로스를 올렸고, 이현주의 슈팅이 수비 몸에 맞았다. 이어진 코너킥에서 이승원의 헤더가 수비를 맞고 골문으로 향했으나 수비수가 간신히 걷어냈다.전반전 가장 좋은 상황은 전반 42분에 나왔다. 배현서가 롱패스를 받아 한 명을 돌파하고, 슈팅을 시도한 공은 골키퍼에게 막혔다. 이후 코너킥 상황에서 신민하의 헤더가 골문을 벗어나며 아쉬움을 남겼다. 전반은 0-0으로 종료됐다.사우디 아라비아는 후반 시작과 동시에 미샬 알다우드, 아드난 알바쉬리를 투입하며 변화를 꾀했다. 한국은 후반 초반 수비 집중력 저하를 드러냈다. 후반 4분 교체로 들어온 알바쉬리가 한국 수비진을 뚫어내며 왼발슛을 시도했지만 김준홍 골키퍼 선방에 막혔다.이민성 감독은 후반 9분 양민혁 대신 배준호를 교체 카드로 꺼내들었다. 배준호의 가세로 공격은 한층 활기를 띠었다. 후반 15분 이승원이 띄워준 크로스를 김명준이 헤더로 연결했는데, 사우디 아라비아 수비수가 걷어낸 공이 골대를 맞으면서 자칫 자책골로 이어질 상황이 연출되기도 했다.한국은 줄곧 세트 피스를 통해 기회를 창출했다. 후반 20분 김지수의 백헤더가 골키퍼 손에 걸렸다. 한국은 마침내 후반 22분에서야 균형추를 깨는 데 성공했다. 왼쪽에서 엄지성이 올린 프리킥을 신민하가 헤더로 마무리 지었다. 2분 뒤에는 한 골을 추가했다. 후반 24분 왼쪽에서 배현서의 오른발 크로스를 김명준이 머리로 골망을 흔들었다.2골의 여유를 안은 이민성 감독은 후반 31분 엄지성, 김명준, 김지수 대신 박승수, 황도윤, 이영준을 교체 투입하며 체력을 안배했다.추격 의지를 잃은 사우디 아라비아는 분위기를 끝내 반전시키기 못했다. 종료 직전 타메르 알카이바리가 이기혁과 김준홍 골키퍼를 제치고 시도한 회심의 슈팅마저 골문을 살짝 벗어나면서 만회골을 넣는데 실패했다. 경기는 한국의 2골 차 승리로 마감됐다.지난 1년 6개월 동안 답답한 경기력으로 불안감을 남긴 이민성호의 이번 아시안 게임 전망은 밝지 않았다. 하지만 뚜껑을 열어보니 물음표를 조금씩 느낌표로 바꿔나가고 있다. 유럽파 9명의 가세로 한층 탄탄한 스쿼드를 구축한 탓일까. 한국은 지난 15일 카타르와의 조별리그 1차전에서 4-1 대승을 거두며 첫 단추를 성공적으로 뀄다.지난 18일 사우디 아라비아는 카타르와의 첫 경기에서 2-0으로 승리를 거두며 승점 3을 확보한 바 있다. 이에 따라 한국은 남은 사우디 아라비아전 결과에 관계 없이 8강행을 확정 지은 상황이었다. 그럼에도 사우디 아라비아전의 중요도가 높았다. 이번 아시안게임에서 가장 난적으로 평가받는 C조 1위 우즈베키스탄을 8강에서 피하려면 D조 1위를 차지하는 것이 필수였다. 한국은 사우디 아라비아에 최소한 무승부를 거둬야 했다.이민성 감독은 이날 경기에서 베스트 라인업을 총출동시켰다. 한 가지 변화라면 배준호 대신 양민혁의 선발 출전이었다. 양민혁은 의욕적으로 경기에 임했지만 기대만큼 결과를 이끌어내지 못하며 후반 초반 조기 교체 아웃됐다. 양민혁을 대신한 배준호는 투입되자마자 경기 흐름을 완전히 바꾸는 데 결정적인 역할을 해냈다.지난 카타르전에서 해트트릭 원맨쇼를 선보인 엄지성은 이날 선제골을 어시스트하며 다시 한 번 존재감을 발휘했다. 원톱으로 선발 출전한 김명준도 2경기 연속골을 작렬하며 최전방을 든든하게 지켰다.전체적으로 카타르전과 비교해 경기력은 크게 개선되지 못했지만 결과를 챙긴 것은 매우 고무적이다. 우즈베키스탄을 8강에서 피했을 뿐만 아니라 A조 1위가 유력한 개최국 일본 또한 결승전 이전까지 상대하지 않은 것은 금메달로 가는 데 있어 큰 이점이다.이민성 감독은 경기 후 인터뷰에서 "어려운 경기가 될 것이라 생각했다. 전반 초반 움직임에 아쉬움이 있었지만 경기가 지날수록 우리가 노렸던 하프 스페이스를 잘 침투해 찬스를 만들었다"고 승리한 배경을 밝혔다.한편, 베트남과의 8강전은 오는 25일 오후 7시 30분 같은 장소에서 열린다.