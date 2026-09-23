"마지막"이라던 배우, 고심 끝에 다시 무대로 돌아온 이유

▲칭찬보다는 지적
명확하고 선명하고 분명한 걸 좋아해요. 저한테 없는 말 하면서 “너무 좋았어” 이러면, 저는 그게 저를 속이는 거라고 생각해요. 차라리 나한테 욕을 하는 게 낫지. (웃음) 그게 저는 더 싫고 무서워요.오디컴퍼니(주)
"이런 내 자신을 혐오해야 하는데…." - 뮤지컬 <드라큘라> 제1막 M11B. 'Loving You Keeps Me Alive(그댄 내 삶의 이유)' 중에서
미나 머레이는 자신을 혐오한다. 자신에게는 이미 결혼을 약속한 사람이 있다. 사랑하는 조나단 하커. 그와의 미래는 눈앞에 선명한 꿈 같은 삶이자 완벽한 인생일 테다.
그러나 미나는 눈앞의 존재에게 운명적으로 '너무나 강한 끌림'을 느낀다. 자신들은 아주 오래전 결혼한 사이라며 전생의 사랑을 노래하는 남자. 그는 미나에게 영원한 삶을 약속하며 함께 새벽을 향해 춤추자고 속삭인다. '엘리자벳사'였던 시절을 전혀 기억할 리 없건만, 미나는 피를 취해 그림자 속에서 영생을 사는 이 존재에게 매혹된다. 그리고 그에게 매혹된 자신을 혐오하지 않고는 결코 견딜 수 없다. 그건 '원망'이라는 말로는 다 담을 수 없는 감정이다.
"저는 초연 때 가사를 계속 그대로 노래하고 있어요. 연출께서 따로 '원망이라는 단어를 썼으면 좋겠다'는 구체적인 말씀은 없으셔서, 그 표현을 계속 유지하고 있죠. 저는 원망보다는 '혐오'라는 게 더, 굉장히 극단적인 표현일 수는 있는데, 미나라는 캐릭터를 조금 더 보여주는 것 같아요."
뮤지컬 <드라큘라>의 'Loving You Keeps Me Alive'는 드라큘라와 미나가 함께 애절하게 부르는 넘버이다. 미나를 향해 "유일한 빛"이라고 노래하는 드라큘라 앞에서 미나는 갈등하고 흔들린다. 그리고 흔들리는 자신을 받아들일 수 없다. 미나를 연기하는 배우 조정은은 재연 이후 바뀐 "원망"이 아니라 초연 가사 그대로 "내 자신을 혐오"한다고 노래한다.
조정은은 그런 배우이다. 올해로 데뷔 25주년을 맞은 베테랑이지만 여전히 무대에 나가기 전에는 긴장하고, 본인이 납득하지 못하는 감정을 무대에서 이해한 '척' 표현할 수 없는 종류의 사람이다. 치밀하게 디테일을 계획하는 성격은 아니지만, 무대 위 흐름에 맞춰 노래하고 연기하다 보면 그 감정이 자신도 의도하지 않았던 새로운 무언가를 만들어낸다. 누구보다 속삭이듯이 노래하고, 완급을 조절하며 말한다.
그래서 조정은의 미나는 가장 기품 있고 우아하면서도, 가장 섬세하고 유려하다. 그렇기에 후반부에 폭발하는 서늘함과 격렬함의 공존이 더 큰 낙폭으로 다가온다. 22일 늦은 오후 서울 중구에서 2026년 시즌 <드라큘라>에 복귀한 배우 조정은을 기자들과 함께 만났다.
"지지하지 않더라도 이해할 수 있게"... 더 과감해진 네 번째 미나