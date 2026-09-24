여자 플뢰레 박지희, AG 개인전 생애 첫 '은메달'

"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 선수들이 담아내는 감동의 이야기를 정갈하게 담겠습니다. [기자말]

큰사진보기 ▲23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 플뢰레 개인전에서 은메달을 획득한 박지희가 취재진의 질의에 답하고 있다. 박장식

"단체전에서 꼭 금메달을..."



경기 후 만난 박지희는 "사실 이번 대회 컨디션이 좋지 않았다. 아시안 게임은 다른 시합에 비해 주목되는 경기라서 몸이 무거웠던 것 같다"라면서도 "예선 때도 몸이 너무 무거워서 좋은 성적으로 토너먼트에 올라오지 못했는데, 운 좋게 은메달까지 땄다. 특히 8강전도 7대 1로 지고 있어서 아시안게임에서 이렇게까지 지나 싶었는데 이겨서 다행"이라고 말했다.



박지희는 2000년 시드니 올림픽에서 한국 최초의 펜싱 메달을 딴 김영호를 떠올리며 "펜싱 세 종목 중에서 우리 종목이 지금 덜 주목받는던 것은 사실"이라면서도 "하지만 처음으로 올림픽에서 메달 딴 것이 우리 종목이다. 이번 시합을 계기로 플뢰레가 유명해지고, 더 잘 하는 종목이 되길 바란다"고 말했다.



박지희에게 힘이 된 것은 한국 관중이었다. 그는 "응원 소리 중에 어떤 꼬마 아이가 내 이름을 목이 쉬어라 부르며 응원하더라. 그 아이를 보니까 너무 열심히 하고 싶었다"고 말했다. 박지희는 "그 덕분에 소속팀 감독님의 기록을 이을 수 있게 되어 기쁘다"며 전희숙 서울시청 감독을 떠올렸다.



박지희는 중학교 1학년 때 펜싱을 시작해 아시안 게임 메달까지 땄다. 부모님을 포함해 온가족이 응원을 왔다는 박지희. 그는 "아버지가 대형 태극기를 흔들길래 일부러 안 봤다. 눈을 마주치자마자 크게 태극기를 흔드시더라"며, "부담도 되고 시선이 분산될까봐 일부러 부모님 쪽을 보지 못하고 경기를 했다"며 당시 심정을 설명하기도 했다.



박지희는 이제 단체전을 바라본다. "개인전 성적으로 단체전 시드 배정을 하기 때문에 개인전이 정말 중요했는데, 여자 플뢰레 단체전이 좋은 성적을 낼 수 있게 되었다"면서 "단체전에서도 열심히 뛰겠다. 진짜 1등 할 각오로 나왔다. 단체전 생각만 하겠다"라며 각오를 다졌다.



여자 플뢰레 대표팀은 26일 같은 장소에서 플뢰레 단체전을 치른다. 박지희를 포함해 심소은과 모별이, 이세주 등 여자 대표팀이 피스트 위에서 금빛 도전을 이어갈 전망이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 플뢰레 개인전에서 은메달을 획득한 박지희가 취재진의 질의에 답하고 있다.경기 후 만난 박지희는 "사실 이번 대회 컨디션이 좋지 않았다. 아시안 게임은 다른 시합에 비해 주목되는 경기라서 몸이 무거웠던 것 같다"라면서도 "예선 때도 몸이 너무 무거워서 좋은 성적으로 토너먼트에 올라오지 못했는데, 운 좋게 은메달까지 땄다. 특히 8강전도 7대 1로 지고 있어서 아시안게임에서 이렇게까지 지나 싶었는데 이겨서 다행"이라고 말했다.박지희는 2000년 시드니 올림픽에서 한국 최초의 펜싱 메달을 딴 김영호를 떠올리며 "펜싱 세 종목 중에서 우리 종목이 지금 덜 주목받는던 것은 사실"이라면서도 "하지만 처음으로 올림픽에서 메달 딴 것이 우리 종목이다. 이번 시합을 계기로 플뢰레가 유명해지고, 더 잘 하는 종목이 되길 바란다"고 말했다.박지희에게 힘이 된 것은 한국 관중이었다. 그는 "응원 소리 중에 어떤 꼬마 아이가 내 이름을 목이 쉬어라 부르며 응원하더라. 그 아이를 보니까 너무 열심히 하고 싶었다"고 말했다. 박지희는 "그 덕분에 소속팀 감독님의 기록을 이을 수 있게 되어 기쁘다"며 전희숙 서울시청 감독을 떠올렸다.박지희는 중학교 1학년 때 펜싱을 시작해 아시안 게임 메달까지 땄다. 부모님을 포함해 온가족이 응원을 왔다는 박지희. 그는 "아버지가 대형 태극기를 흔들길래 일부러 안 봤다. 눈을 마주치자마자 크게 태극기를 흔드시더라"며, "부담도 되고 시선이 분산될까봐 일부러 부모님 쪽을 보지 못하고 경기를 했다"며 당시 심정을 설명하기도 했다.박지희는 이제 단체전을 바라본다. "개인전 성적으로 단체전 시드 배정을 하기 때문에 개인전이 정말 중요했는데, 여자 플뢰레 단체전이 좋은 성적을 낼 수 있게 되었다"면서 "단체전에서도 열심히 뛰겠다. 진짜 1등 할 각오로 나왔다. 단체전 생각만 하겠다"라며 각오를 다졌다.여자 플뢰레 대표팀은 26일 같은 장소에서 플뢰레 단체전을 치른다. 박지희를 포함해 심소은과 모별이, 이세주 등 여자 대표팀이 피스트 위에서 금빛 도전을 이어갈 전망이다. 박지희 펜싱 플뢰레 아시안게임 은메달 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 "과감한 배틀이 매력, 모터스포츠에 관심 가져 주시길"

사브르, 그리고 에페에 밀려 주목받지 못했던 여자 플뢰레에서 '메달 맥'이 열렸다. 여자 플뢰레 박지희가 선배들이 항저우 때 밟지 못했던 결승 피스트에 섰고, 생애 첫 은메달을 따내며 웃었다.지난 23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 플뢰레 개인전에서 박지희(서울특별시청)가 '깜짝 은메달'을 따냈다. 박지희는 한국 여자 플뢰레 선수로서는 자카르타 대회 당시 금메달을 따냈던 전희숙 이후 8년 만에 결승 무대를 밟아 은메달의 기쁨을 누렸다.박지희는 "막상 일본 국기가 맨 위에 있으니 아쉽더라. 단체전에서는 꼭 정상에 설 수 있도록 하겠다"며 각오를 전했다.박지희는 이번 아시안 게임이 개인 통산 첫 국제 대회 출전이었다. 유니버시아드 등에 출전해 좋은 성적을 기록한 적은 있었지만, 모든 선수들이 겨루는 성인 무대는 분명히 무게감이 컸다. 그런 탓일까, 예선 라운드에서 3승 2패를 기록하면서 토너먼트 시드를 좋지만은 않게 받아들었던 박지희였다.32강전에서는 인도의 미나 나오렘을 상대로 15대 3으로 승리한 데 이어, 16강전에서 홍콩의 발레리 청을 15대 9로 누르는 등 상승세를 탔다.8강에서는 필리핀 펜싱을 대표하는 선수 서맨사 카탄탄을 만나 초반 상대의 파상공세에 7대 1까지 밀려나기도 했다. 하지만 박지희의 포디움을 향한 찌르기가 빛났다. 흐름을 잠시 끊었던 박지희는 8대 8, 동점까지 만드는 쾌도난마의 경기를 펼쳤다.내친 김에 역전을 이뤄 11대 8까지 만든 이후에는 서맨사 카탄탄이 한 점씩을 따라붙었지만, 막판 연속 공격이 성공하며 15대 10으로 승리, 목표하던 포디움 달성에 성공했다.이제 결승 피스트를 향한 여정이 펼쳐질 차례. 우즈베키스탄의 폴리나 볼로부에바를 만난 박지희는 팽팽하던 경기 막판 두 번의 찌르기에 연달아 성공하며 15대 12로 승리, 전희숙 현 서울시청 감독이 8년 전 밟았던 아시안 게임 결승 피스트 위를 다시금 밟았다.하지만 세계의 벽은 높았다. 세계랭킹 3위, 일본의 우에노 유카에게 초반 무려 열 두 점을 허용하며 아쉬움을 남겼던 박지희는 포기하지 않고 연속 3득점을 성공, 박수를 자아내기도 했다. 비록 경기는 4대 15로 패배했지만, 박지희는 이날 피스트 위에서 아시안 게임 데뷔전이라고는 믿기 힘든 배짱을 보여주며 포디움 위에 섰다.