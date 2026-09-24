여자 플뢰레 박지희, AG 개인전 생애 첫 '은메달'

|"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 선수들이 담아내는 감동의 이야기를 정갈하게 담겠습니다.[기자말]
사브르, 그리고 에페에 밀려 주목받지 못했던 여자 플뢰레에서 '메달 맥'이 열렸다. 여자 플뢰레 박지희가 선배들이 항저우 때 밟지 못했던 결승 피스트에 섰고, 생애 첫 은메달을 따내며 웃었다.
지난 23일 일본 아이치현 도코나메시 소재 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 플뢰레 개인전에서 박지희(서울특별시청)가 '깜짝 은메달'을 따냈다. 박지희는 한국 여자 플뢰레 선수로서는 자카르타 대회 당시 금메달을 따냈던 전희숙 이후 8년 만에 결승 무대를 밟아 은메달의 기쁨을 누렸다.
박지희는 "막상 일본 국기가 맨 위에 있으니 아쉽더라. 단체전에서는 꼭 정상에 설 수 있도록 하겠다"며 각오를 전했다.
짜릿한 역전이 만든 메달... 한 걸음 더 올라간 박지희
박지희는 이번 아시안 게임이 개인 통산 첫 국제 대회 출전이었다. 유니버시아드 등에 출전해 좋은 성적을 기록한 적은 있었지만, 모든 선수들이 겨루는 성인 무대는 분명히 무게감이 컸다. 그런 탓일까, 예선 라운드에서 3승 2패를 기록하면서 토너먼트 시드를 좋지만은 않게 받아들었던 박지희였다.
32강전에서는 인도의 미나 나오렘을 상대로 15대 3으로 승리한 데 이어, 16강전에서 홍콩의 발레리 청을 15대 9로 누르는 등 상승세를 탔다.
8강에서는 필리핀 펜싱을 대표하는 선수 서맨사 카탄탄을 만나 초반 상대의 파상공세에 7대 1까지 밀려나기도 했다. 하지만 박지희의 포디움을 향한 찌르기가 빛났다. 흐름을 잠시 끊었던 박지희는 8대 8, 동점까지 만드는 쾌도난마의 경기를 펼쳤다.
내친 김에 역전을 이뤄 11대 8까지 만든 이후에는 서맨사 카탄탄이 한 점씩을 따라붙었지만, 막판 연속 공격이 성공하며 15대 10으로 승리, 목표하던 포디움 달성에 성공했다.
이제 결승 피스트를 향한 여정이 펼쳐질 차례. 우즈베키스탄의 폴리나 볼로부에바를 만난 박지희는 팽팽하던 경기 막판 두 번의 찌르기에 연달아 성공하며 15대 12로 승리, 전희숙 현 서울시청 감독이 8년 전 밟았던 아시안 게임 결승 피스트 위를 다시금 밟았다.
하지만 세계의 벽은 높았다. 세계랭킹 3위, 일본의 우에노 유카에게 초반 무려 열 두 점을 허용하며 아쉬움을 남겼던 박지희는 포기하지 않고 연속 3득점을 성공, 박수를 자아내기도 했다. 비록 경기는 4대 15로 패배했지만, 박지희는 이날 피스트 위에서 아시안 게임 데뷔전이라고는 믿기 힘든 배짱을 보여주며 포디움 위에 섰다.