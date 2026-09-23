대만 추격 뿌리친 한국 여자농구, 조 1위로 8강행

일본농구협회

허예은은 위기의 순간마다 안정적으로 경기를 이끌어줬다.문제는 마지막 10분이었다. 한국은 4쿼터 초반 진안의 연속 득점으로 리드를 유지했지만, 시간이 흐르면서 압박 수비와 공격 전환 속도가 느슨해졌다. 대만은 이 틈을 놓치지 않았다.연속 3점슛을 성공시키면서 점수 차가 빠르게 줄어들었다. 한때 20점까지 앞섰던 한국은 경기 종료 약 3분을 남기고 68-59, 9점 차까지 추격을 허용했다. 앞선 두 경기에서는 보기 어려웠던 위기였다.여기서 허예은의 판단이 중요했다. 대만이 63-50까지 따라붙은 상황에서 허예은은 중요한 3점슛을 성공시키며 상대의 상승세를 끊었다. 이후에도 허예은과 최이샘이 연속 5점을 합작하면서 다시 점수 차를 벌렸다. 대만으로서는 어렵게 좁힌 격차가 다시 벌어지면서 마지막 추격의 동력을 잃었다.이번 승리에서 눈여겨볼 부분도 여기에 있다. 말레이시아전에서는 66점 차, 몽골전에서는 27점 차로 앞서면서 큰 위기 없이 경기를 끝냈다. 반면 대만전에서는 후반 막판 상대의 추격을 허용했다. 그리고 그 순간 한 명에게 공격을 맡기기보다 외곽포와 허예은의 경기 조율을 통해 다시 흐름을 가져왔다.이해란이 컨디션 문제로 결장한 상황에서도 최이샘이 공격의 중심을 잡았고, 강이슬, 이소희, 진안, 허예은 등이 돌아가면서 득점에 가담했다. 주축 선수 한 명의 결장이 경기 전체의 공격 구조를 무너뜨리지 않았다는 점은 토너먼트를 앞둔 대표팀에 중요한 장면이다.한국은 이번 대회에 박지수와 박지현 없이 11명으로 출발했다. 여기에 이날 이해란까지 빠지면서 가용 자원이 더 줄었다. 그럼에도 조별리그 3경기에서 모두 승리했고, 말레이시아전에서는 106점, 몽골전에서는 88점, 대만전에서는 73점을 기록했다. 경기마다 공격의 중심이 달라졌다는 점도 특징이다.이제 조별리그는 끝났다. 한국은 C조 1위로 8강에 진출했고, 24일 같은 장소에서 토너먼트 첫 경기를 치른다. 조별리그와 달리 8강부터는 한 경기 승패가 탈락을 결정한다. 상대 역시 지금까지 만난 팀들보다 더 단단하고 거칠 수 밖에 없다.한국 여자농구가 마지막으로 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2014년 인천 대회다. 이후 2018 자카르타·팔렘방 대회에서는 남북 단일팀으로 은메달, 2022 항저우 대회에서는 동메달을 기록했다. 이번 대회에서는 12년 만의 정상 탈환에 도전한다.조별리그에서 보여준 것은 가능성이지 결과가 아니다. 하지만 매경기 공격의 중심이 바뀌었고, 대만전처럼 상대의 추격을 받는 상황에서도 경기 운영을 통해 위기를 넘겼다는 점은 분명한 수확이다.앞으로는 체력과 수비 집중력, 그리고 상대의 전술에 맞춰 공격의 해법을 얼마나 빨리 찾아내느냐가 중요하다. 3전 전승으로 조별리그를 통과한 한국 여자농구의 금메달 도전은 이제 시작이다.