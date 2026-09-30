바쁘다 바빠 쫓기는 아이들... 이들의 시간, 누가 훔쳤을까?

"빨리해." "시간 없어." "늦겠다."
아이를 키우는 부모라면 하루에도 대여섯 번씩 입에 올리는 말이다. 아침에는 학교에 늦을까 재촉하고, 방과 후에는 학원 시간에 맞춰 움직인다. 숙제를 마치고 잠자리에 들 때까지 아이들의 하루는 촘촘한 시간표를 따라 흘러간다.
친구와 마음껏 놀 시간, 부모와 이야기를 나눌 시간, 아무것도 하지 않고 잠시 쉬어갈 시간은 얼마나 남아 있을까.
김남식&댄스투룹-다의 무용 신작 〈모모와 춤을...〉은 이런 궁금증에서 출발했다. 미하엘 엔데의 소설 <모모>에서 영감을 얻었지만 원작을 무대 위에 그대로 옮기지 않는다. '모모'와 '시간도둑'이라는 상징적 존재를 빌려와 2026년을 살아가는 어린이와 청소년의 시간을 현대무용으로 다시 들여다본다.
오는 10월 23일부터 25일까지 아르코꿈밭극장에서 공연되는 〈모모와 춤을...〉은 단순히 이야기를 보여주는 어린이 무용극을 넘어선다. 아이들이 움직임을 통해 다른 사람의 리듬을 느끼고 서로의 시간을 존중하면서 함께 존재하는 시간을 경험하도록 하는 '체험형 현대무용 프로젝트'다.