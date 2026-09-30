바쁘다 바빠 쫓기는 아이들... 이들의 시간, 누가 훔쳤을까?

김남식&댄스투룹-다

"공연이 끝난 뒤 돌아가는 차 안이나 식탁에서 부모와 아이가 '우리에게 시간은 무엇일까?'라고 이야기를 나눌 수 있다면, 그것이 이 작품이 바라는 가장 중요한 치유입니다."

"큰 감동 하나를 남기는 공연보다 서로에게 '좋은 질문'을 남기는 공연이 되었으면 합니다. 정답을 주는 공연이 아니라 가족의 미래를 생각하게 하는 질문을 남겼으면 좋겠습니다."

공연 장면이번 작품에서 눈에 띄는 것은 어린이를 수동적인 관객으로만 두지 않는다는 점이다. 무대 위에는 성인 무용수와 어린이 무용수가 함께 서고, 공연 후반부에는 무대와 객석의 경계를 허물어 관객이 자신의 몸으로 공연을 경험하는 장면도 마련된다.관객은 공연을 바라보는 사람에서 움직임에 참여하는 사람으로 바뀐다. 서로의 몸짓을 보고 다른 사람의 리듬을 느끼며 기다리고 함께 움직인다. 제작진이 이 작품을 '체험형 어린이 현대무용 프로젝트'라고 설명하는 이유다. 김 안무가는 이전 작업을 통해 "몸으로 경험한 것이 가장 솔직하고 오래 남는다"는 것을 확인했다고 말했다.작품의 기획 의도도 여기에 맞닿아 있다. 시간을 빼앗긴 아이들이 몸을 통해 다시 듣고 느끼고 함께 존재하는 경험을 하면서 관계와 공동체의 감각을 발견하도록 하는 것이다. 그래서 김 안무가는 〈모모와 춤을...〉을 단순한 어린이 무용극보다는 '온 가족 치유 무용극'이라고 부른다. 여기서 말하는 치유는 거창한 것이 아니다. 부모와 아이가 같은 공간에서 공연을 보고 함께 느끼고 움직이는 것 자체가 하나의 치유가 될 수 있다는 생각이다.부모와 아이는 서로 다른 세대, 서로 다른 속도의 시간을 살아간다. 그러나 같은 공간에서 같은 공연을 바라보고 함께 움직이는 순간 그 간격은 잠시 좁혀질 수 있다. 김 안무가는 그 경험이 가족 안에 하나의 '공동 기억'으로 남기를 바란다.작품을 준비하는 과정에서 김 안무가 역시 자신의 삶을 돌아봤다. 시놉시스를 쓰면서 아들과 딸, 그리고 학교와 학원을 오가는 주변 아이들의 모습을 다시 바라보게 됐다. '정작 이 아이들에게 가장 중요한 것은 무엇인가.' '현실 속에서 나는 아이들에게 무엇을 해줄 수 있는가.'그에게 〈모모와 춤을...〉은 아이들을 향한 질문인 동시에 부모이자 어른인 자신에게 던지는 질문이 됐다. 그래서 공연이 끝난 뒤 관객에게 하나의 정답을 주고 싶지는 않다고 했다. 대신 몇 가지 질문이 남기를 바란다.'나에게 정말 소중한 것은 무엇일까.''우리 가족에게 필요한 것은 무엇일까.''내 아이가 원하는 것은 무엇이고, 부모가 바라는 것은 무엇일까.'공연은 '회색의 시간'에서 출발하지만 마지막에 도착하는 곳은 '지금, 여기'다. 어쩌면 시간도둑에게 빼앗긴 시간을 되찾는 방법은 거창하지 않을지도 모른다. 오늘 하루 아이에게 "빨리해"라고 재촉하기 전에 잠시 멈춰 서로의 속도를 바라보는 것. 〈모모와 춤을...〉이 춤을 통해 건네는 이야기도 결국 그곳을 향하고 있다.