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김성호의 씨네만세 탐정 없는 탐정 영화 보다가 추미애 지사가 떠올랐다

탐정 없는 탐정 영화 보다가 추미애 지사가 떠올랐다

[김성호의 씨네만세 1455] 31회 부산국제영화제 비전 <모종의 탐정>

김성호(starsky216)
26.10.12 14:17최종업데이트26.10.12 15:40
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

<모종의 탐정>은 이렇다 할 서사가 없는 영화다. 추리소설을 쓰려 하지만 좀처럼 진전을 보지 못하는 해주(이유하 분)가 겪는 얼마간의 기록, 여러 사람과 만나고 헤어지며 겪는 일련의 순간들이 영화 가운데 담겼다. 때로는 계획한 사람을 만나지만, 전혀 뜻밖의 만남이며 불편한 순간들이 소환되기도 한다. '탐정'이 제목에 들어간 작품치고는 그로부터 기대할 수 있는 장르영화의 어떤 전형도 따르려는 의지가 없다. '모종', 그러니까 그 정체를 콕 집어 말할 수 없다는 수식어가 붙은 이유가 아마도 여기에 있을 테다.

모종의 탐정은 통상의 탐정과는 다르다. 작가인 해주를 제목이 말하는 '탐정'으로 이해한다면 그는 정말이지 모종의 탐정이다. 자기가 무얼 어떻게 좇고 있는지 알지 못하는 채로 좌충우돌 되는대로 나아가고 있으니 말이다.

그러나 중요한 건 나아간다는 사실, 그 자체인지도 모른다. 계획한 경로는 전혀 아니라지만 어찌 됐든 해주는 과거의 인연과 조우하고 그를 실마리 삼아 해묵은 미지의 문제에 도달하게 되는 것이다. 마치 처음부터 그것이 제게 맡겨진 과제라는 듯이 말이다. 영화가 종착역에 도착하고 보면 지나온 길 하나하나가 목적에 이르기 위해 필요했던 무엇이 아닌가 하는 생각에 이른다. 탐정이 풀어야 할 과제처럼, 삶에서도 마침내 이르러야 하는 목적지와 그를 위해 들여야 하는 수고, 만나야 할 인연들이 있는 것은 아닌지.

모종의 탐정 스틸컷
모종의 탐정스틸컷부산국제영화제

탐정 없는 탐정영화

31회 부산국제영화제 비전 상영작 <모종의 탐정>은 김미영 감독의 네 번째 장편영화다. 2021년 <절해고도>로 독립영화가 받을 수 있는 여러 상을 싹쓸이하다시피 하며 주목받은 김미영이다.

당시에도 부산국제영화제 비전 부문에 초청돼 한국영화감독조합 메가박스상을 받았다. 한국을 비롯해 아시아권 독립영화의 최신 경향을 내다볼 수 있는 비전 섹션의 수확에 따라 그해 부산국제영화제의 가치가 달라진다고 말하는 이도 있을 정도로 관심받는 부문인데, 김미영이란 작가의 등장을 적잖은 이들이 발견이라 이야기했다.

<모종의 탐정>이 부산국제영화제 비전 섹션에 오른 건 부산국제영화제가 김미영이라는 작가를 얼마나 주목하는지 보여준다. 시종 색조를 뺀 흑백 화면으로 보여주는 영상 속에서 인물들은 현실이라기보다는 환상적인 만남과 헤어짐을 이어가는 듯 보인다. 해주가 처음 만나는 건 저를 담당하는 출판사 편집자인데, 기대한 원고는 전혀 진척되지 않았음을 확인하게 할 뿐이다. 이후 해주는 전 시어머니, 그러니까 결별한 남편 태재(박종환 분)의 어머니를 만나러 외출한다.

전 시어머니와 오해를 풀고 예기치 않은 술자리를 가지고 난 해주가 잔뜩 취한 채로 과거 알고 지내던 오빠의 당구장에서 쓰러지듯 잠을 청하고, 다시 일어나 사람들을 만나는 과정이 이어진다. 누구와 만난 자리는 영화가 전혀 보여주지 않고, 다른 누구와 만난 순간은 공들여 담아내는 광경이 이색적이다. 마치 탐정영화가 단서가 되는 유효한 순간만을 기록하듯이, 영화가 담고 더는 순간들도 모종의 목적에 따라 정해지는 듯하다.

모종의 탐정 스틸컷
모종의 탐정스틸컷부산국제영화제

흑백 속 칼라로 전환되는 한 순간

수많은 순간 가운데 영화가 기록하는 특별한 대목이 있다. 해주가 만나고 있는 듯 보이는 남자의 부탁을 받고서 찾아간 교외의 어느 밭에서부터 이 특별한 순간이 시작된다. 밭에는 해주의 애인과 친구 사이라는 종이(최희진 분)가 있고, 이내 애인의 아들인 율(유명조 분)과 함께 애인의 전 여자친구라는 사람(황은후 분)이 도착한다.

이토록 낯선 조합이 만나 자칫 민망할 수 있는 자리를 갖는데, 그로부터 이어지는 장면들이 꽤 신선하다. 삼수생이라는 애인의 아들과 첫 만남을 앞두고 책을 준비해 간 소설가와 전직 독립영화판 PD였다는 현직 농부, 그리고 말이 삼수이지 공부에는 전혀 관심이 없는 듯한 청년, 또 붙임성 좋은 애인의 전 애인인 중년 여자까지 기묘한 조합을 이룬다.

영화는 이들이 함께 늦게까지 술자리를 가진 뒤 대리운전기사를 불러 차를 타고 집으로 가는 장면으로 이어진다. 이때 온 대리기사가 놀랍게도 해주의 옛 동료, 그러니까 극단에 있을 적 알고 지내던 가까운 동생이다. 오랜만에 만난 그가 몰아주는 차를 타고 가는 서로 다른, 어쩌면 일생 만날 일 없던 사람들. 이들이 나누는 이야기가 흑백 화면 가운데 컬러로써 살아나는 순간이 있다. 어쩌면, 아마도 바로 이 몇 장면을 위하여서 이 영화 전체를 흑백으로 만들었구나, 알게 하는 그런 장면이다.

이들은 연극에 대해 이야기한다. 극단에서 만난 두 사람이 우연히 차 안에서 서로를 알아보았으니 자연스러운 대화의 흐름일 수 있겠다. 오늘 서로 만나기 직전에야 새 작품 섭외가 들어왔다는 후배는 그간 작품이 없던 시간이 긴 터널처럼 무척 어두웠다고 떠올린다. 대리기사로 수입을 충당하며버티는 삶은 무대에 올릴 작품으로서 의미가 생기는 걸까. 그렇게 일생 본 연극이 단 한 편이라는 사람, 그마저도 어디서 준 공짜 표로 본 것이라는 사람들의 고백이 이어진다.

모종의 탐정 스틸컷
모종의 탐정스틸컷부산국제영화제

문득 DMZ국제다큐멘터리영화제가

그러나 내용만큼은 전혀 다르다. 해묵은 기억 속 감각이 당면한 만남만큼, 어쩌면 그보다도 선명하게 되살아난다. 그러니까 컬러로 말이다. <김이박이 고등학교에 입학할 때 김이박이 고등학교에 입학한다>부터 <삼일로창고극장 봉헌예배> 같은 창작극이 언급되는 순간은 단조로운 영화 가운데 단연 이색적이다. 극이 단조로울수록 어떤 순간은 더 특별해진다는 듯, 강세를 준 영어발음처럼 도드라져 다가온다.

최희진 배우가 직접 출연하기도 했던 <김이박이 고등학교에 입학할 때 김이박이 고등학교에 입학한다>의 감상을 다른 배우의 입에서 듣는 순간은 영화 촬영 중에도 어떤 진실한 감각을 빚어내는 듯하다. 또 "연극은 영화보다도 즉각적이고 전위적인 감각을 일으킨다"는 그녀의 말 또한 그렇다. <삼일로창고극장 봉헌예배> 속 특별한 장면을 이야기하는 가운데, 자기가 그 작품에 출연했다고, 그 작품을 기억하는 사람이 있을 거란 생각은 해본 적이 없다고 말하는 이는 어떤가. 예술이란 그렇게 사람의 마음에 박혀 오래도록 소중한 무엇이 된다. 움직이고 발화하는 것이다.

문득 예산이 크게 깎인 DMZ국제다큐멘터리영화제와 그를 겨냥해 나온 경기도의 각박한 평가를 떠올린다.

지난 8월 추미애 경기도 지사가 도 재정위기를 선언하고 감액추경을 발표한 뒤 한국을 대표하는 다큐 영화제는 큰 타격을 입었다. 대부분의 행사가 취소됐고, 공고된 상금조차 감액했으며, 자원봉사자들의 숙소조차 제공하지 못한 채로 영화제를 치러야 했다. 도가 예산 20%를 삭감하기로 한 배경에는 DMZ국제다큐멘터리영화제가 투자 대비 효과가 미미하고, 심지어는 방만하게 운영된 흔적을 찾아볼 수 있었다는 판단이 자리한다.

DMZ국제다큐멘터리영화제의 가치와는 별개로 자립률이 고작 2%대에 불과한 이 영화제의 운영이 나태했다는 지적엔 고개를 끄덕이게 된다. 매년 이 영화제를 찾아온 영화평론가로서 매해 지역민에게 영화제가 다가서지 못한 사실에 대해서도 공감과 아쉬움을 느낀다. 독립영화, 또 다큐에 대한 대중적 무관심을 이 영화제가 효과적으로 타개하지 못하고 있다는 지적도 동의한다. 이 모두가 어찌 영화제만의 잘못이라고 하겠느냐만 그에 대한 책임을 피할 수도 없는 일이다. 상당한 세금이 투입되는 영화제라면 마땅히 그에 대한 책임을 다하려 노력해야 한다. 그 수고를 설득해 내기 위한 노력이 과연 충분했는가.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

정량평가가 담지 못하는 것

그러나, 그렇다고 해서 경기도가 발표했듯 단순 방문객의 수, 정량적 지표로써만 영화제의 가치를 규정할 수 있는지 되묻지 않을 수 없다. 때로 어느 영화는 본 이의 가슴에 새겨져 거의 한 평생 나름의 중력을 발한다. 어떤 영화는 중요한 선택의 순간마다 일어나 적어도 경계석이며 표지판의 기능을 해낸다. 또 다른 영화는 <모종의 탐정> 속 연극들이 그러하듯이 흑백의 생을 컬러로 바꿔내는 한순간이 되어주기도 한다. 그렇지 못하더라도, 그럴 수 있는 가능성만 있다면 왜 지키고 가꾸려 하지 않는가.

영화는 말한다. 연극이 영화보다도 전위적이고 즉각적인 감상을 일으킬 수 있어 이롭다고. 이는 영화가 연극보다 못하다는 말이 아니다. 연극이 영화와는 다른 효과와 기능을 발하는 매체라는 뜻이다.

연극이 그렇듯, 다큐 또한 그렇다. 다큐는 극영화며 실험영화에 없는 저 나름의 장처(長處)를 지닌다. 관객이 보는 것은 그와 동시대, 혹은 같은 공간의 사실이다. 카메라는 그 시간과 공간의 축 가운데 관객이 선 적 없는 좌표에 선다. 그리하여 그가 본 적 없을 풍경을 찍어낸다. 분명한 사실이되 일찍이 본 적 없는 풍광이 가져다주는 풍요가 존재한다. 때로는 비극적으로, 괴로움과 고통을 수반하는 진실일 수도 있다. 그러나 그 또한 풍요임을 수많은 이로운 다큐가 증명해 왔다. 그 가치는 결코 방문객 몇 명이라는 수치로 환산할 수 없다.

경기도는 더 많은 선택지를 쥐고 있었다. 과거 한 명의 기자로서 도가 당면한 재정위기와 중앙정부와 지방정부 간 부조리한 관계성에 대해 꽤 관심을 두어 왔다. 그래서 오늘의 시급한 예산삭감이 문화예술계에 닥쳐온 필요를 동료 비평가들보다도 더 잘 이해할 수 있다고 여긴다. 그럼에도 국제영화제 개막 직전의 일방적 예산삭감과 그 전후로 제시된 몰이해 깃든 발언, 또 정량평가까지를 납득하기 어렵다. 이는 예술, 독립영화, 다큐멘터리의 가치를 완전히 짓밟는 행태다. 책임 있는 이들이 마땅히 사과해야 한다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 모종의탐정 김미영 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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