탐정 없는 탐정 영화 보다가 추미애 지사가 떠올랐다

부산국제영화제

큰사진보기 ▲부산국제영화제포스터 부산국제영화제

정량평가가 담지 못하는 것



그러나, 그렇다고 해서 경기도가 발표했듯 단순 방문객의 수, 정량적 지표로써만 영화제의 가치를 규정할 수 있는지 되묻지 않을 수 없다. 때로 어느 영화는 본 이의 가슴에 새겨져 거의 한 평생 나름의 중력을 발한다. 어떤 영화는 중요한 선택의 순간마다 일어나 적어도 경계석이며 표지판의 기능을 해낸다. 또 다른 영화는 <모종의 탐정> 속 연극들이 그러하듯이 흑백의 생을 컬러로 바꿔내는 한순간이 되어주기도 한다. 그렇지 못하더라도, 그럴 수 있는 가능성만 있다면 왜 지키고 가꾸려 하지 않는가.



영화는 말한다. 연극이 영화보다도 전위적이고 즉각적인 감상을 일으킬 수 있어 이롭다고. 이는 영화가 연극보다 못하다는 말이 아니다. 연극이 영화와는 다른 효과와 기능을 발하는 매체라는 뜻이다.



연극이 그렇듯, 다큐 또한 그렇다. 다큐는 극영화며 실험영화에 없는 저 나름의 장처(長處)를 지닌다. 관객이 보는 것은 그와 동시대, 혹은 같은 공간의 사실이다. 카메라는 그 시간과 공간의 축 가운데 관객이 선 적 없는 좌표에 선다. 그리하여 그가 본 적 없을 풍경을 찍어낸다. 분명한 사실이되 일찍이 본 적 없는 풍광이 가져다주는 풍요가 존재한다. 때로는 비극적으로, 괴로움과 고통을 수반하는 진실일 수도 있다. 그러나 그 또한 풍요임을 수많은 이로운 다큐가 증명해 왔다. 그 가치는 결코 방문객 몇 명이라는 수치로 환산할 수 없다.



경기도는 더 많은 선택지를 쥐고 있었다. 과거 한 명의 기자로서 도가 당면한 재정위기와 중앙정부와 지방정부 간 부조리한 관계성에 대해 꽤 관심을 두어 왔다. 그래서 오늘의 시급한 예산삭감이 문화예술계에 닥쳐온 필요를 동료 비평가들보다도 더 잘 이해할 수 있다고 여긴다. 그럼에도 국제영화제 개막 직전의 일방적 예산삭감과 그 전후로 제시된 몰이해 깃든 발언, 또 정량평가까지를 납득하기 어렵다. 이는 예술, 독립영화, 다큐멘터리의 가치를 완전히 짓밟는 행태다. 책임 있는 이들이 마땅히 사과해야 한다.

부산국제영화제 BIFF 모종의탐정 김미영 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 몰락 앞둔 마을, 틀어박힌 청년... 이 일본 애니에 극찬이 쏟아졌다

스틸컷그러나 내용만큼은 전혀 다르다. 해묵은 기억 속 감각이 당면한 만남만큼, 어쩌면 그보다도 선명하게 되살아난다. 그러니까 컬러로 말이다. <김이박이 고등학교에 입학할 때 김이박이 고등학교에 입학한다>부터 <삼일로창고극장 봉헌예배> 같은 창작극이 언급되는 순간은 단조로운 영화 가운데 단연 이색적이다. 극이 단조로울수록 어떤 순간은 더 특별해진다는 듯, 강세를 준 영어발음처럼 도드라져 다가온다.최희진 배우가 직접 출연하기도 했던 <김이박이 고등학교에 입학할 때 김이박이 고등학교에 입학한다>의 감상을 다른 배우의 입에서 듣는 순간은 영화 촬영 중에도 어떤 진실한 감각을 빚어내는 듯하다. 또 "연극은 영화보다도 즉각적이고 전위적인 감각을 일으킨다"는 그녀의 말 또한 그렇다. <삼일로창고극장 봉헌예배> 속 특별한 장면을 이야기하는 가운데, 자기가 그 작품에 출연했다고, 그 작품을 기억하는 사람이 있을 거란 생각은 해본 적이 없다고 말하는 이는 어떤가. 예술이란 그렇게 사람의 마음에 박혀 오래도록 소중한 무엇이 된다. 움직이고 발화하는 것이다.문득 예산이 크게 깎인 DMZ국제다큐멘터리영화제와 그를 겨냥해 나온 경기도의 각박한 평가를 떠올린다.지난 8월 추미애 경기도 지사가 도 재정위기를 선언하고 감액추경을 발표한 뒤 한국을 대표하는 다큐 영화제는 큰 타격을 입었다. 대부분의 행사가 취소됐고, 공고된 상금조차 감액했으며, 자원봉사자들의 숙소조차 제공하지 못한 채로 영화제를 치러야 했다. 도가 예산 20%를 삭감하기로 한 배경에는 DMZ국제다큐멘터리영화제가 투자 대비 효과가 미미하고, 심지어는 방만하게 운영된 흔적을 찾아볼 수 있었다는 판단이 자리한다.DMZ국제다큐멘터리영화제의 가치와는 별개로 자립률이 고작 2%대에 불과한 이 영화제의 운영이 나태했다는 지적엔 고개를 끄덕이게 된다. 매년 이 영화제를 찾아온 영화평론가로서 매해 지역민에게 영화제가 다가서지 못한 사실에 대해서도 공감과 아쉬움을 느낀다. 독립영화, 또 다큐에 대한 대중적 무관심을 이 영화제가 효과적으로 타개하지 못하고 있다는 지적도 동의한다. 이 모두가 어찌 영화제만의 잘못이라고 하겠느냐만 그에 대한 책임을 피할 수도 없는 일이다. 상당한 세금이 투입되는 영화제라면 마땅히 그에 대한 책임을 다하려 노력해야 한다. 그 수고를 설득해 내기 위한 노력이 과연 충분했는가.