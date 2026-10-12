탐정 없는 탐정 영화 보다가 추미애 지사가 떠올랐다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
<모종의 탐정>은 이렇다 할 서사가 없는 영화다. 추리소설을 쓰려 하지만 좀처럼 진전을 보지 못하는 해주(이유하 분)가 겪는 얼마간의 기록, 여러 사람과 만나고 헤어지며 겪는 일련의 순간들이 영화 가운데 담겼다. 때로는 계획한 사람을 만나지만, 전혀 뜻밖의 만남이며 불편한 순간들이 소환되기도 한다. '탐정'이 제목에 들어간 작품치고는 그로부터 기대할 수 있는 장르영화의 어떤 전형도 따르려는 의지가 없다. '모종', 그러니까 그 정체를 콕 집어 말할 수 없다는 수식어가 붙은 이유가 아마도 여기에 있을 테다.
모종의 탐정은 통상의 탐정과는 다르다. 작가인 해주를 제목이 말하는 '탐정'으로 이해한다면 그는 정말이지 모종의 탐정이다. 자기가 무얼 어떻게 좇고 있는지 알지 못하는 채로 좌충우돌 되는대로 나아가고 있으니 말이다.
그러나 중요한 건 나아간다는 사실, 그 자체인지도 모른다. 계획한 경로는 전혀 아니라지만 어찌 됐든 해주는 과거의 인연과 조우하고 그를 실마리 삼아 해묵은 미지의 문제에 도달하게 되는 것이다. 마치 처음부터 그것이 제게 맡겨진 과제라는 듯이 말이다. 영화가 종착역에 도착하고 보면 지나온 길 하나하나가 목적에 이르기 위해 필요했던 무엇이 아닌가 하는 생각에 이른다. 탐정이 풀어야 할 과제처럼, 삶에서도 마침내 이르러야 하는 목적지와 그를 위해 들여야 하는 수고, 만나야 할 인연들이 있는 것은 아닌지.