'천재'가 아닌데 어떡하지... 27살에 죽어도 좋다는 예술가들

부산국제영화제

<귀벌레> 스틸컷정확한 사실관계를 따지는 건 <귀벌레>의 관심이 아니다. 영화는 청년 창작자가 마주한 현실, 좀처럼 희망이 보이지 않는 가운데 피어오르는 열등감이며 질시, 불안, 피해의식 등의 표출을 보여준다. 김효미의 과감한 상상력이 애니적 효과를 통해 구현되는 모습은 그럴듯한 미술작품을 보는 듯 인상적이다.작품 가운데 두드러지는 건 불안과 방황의 정서다. 26살에 걸작을 써내지 못할 것에 대한 불안, 27살엔 죽고야 말겠다는 뿌리내리지 못한 젊음의 감각이 보는 이에게 위태롭게 다가선다. 그 나이 때를 건너 30대 중반에 이른 작가 김효미에게 이 영화가 어떠한 의미가 있는 것일지가 문득 궁금해진다. 영화가 그저 무력한 절망과 좌절에서 끝을 맺지 않는다는 사실은 감독이 보는 이에게 전하고픈 저만의 이야기가 존재하는 게 아닐까 하는 기대로써 피어난다.한편으로 이 시대 애니 창작자는 결코 만만치 않은 위협 앞에 봉착해 있다. AI 생성툴의 급속한 발전은 애니 산업을 어디서부터 어디까지 바꿔낼지 판단하기 어렵다. 아날로그에서 디지털로의 전환을 고통스럽지만 발전적으로 견뎌낸 애니란 매체가 다가오는 변화로부터도 의미를 길어낼 수 있을지를 의심한다. 혼을 담아, 경험을 녹여 써낸 이야기와 AI가 단숨에 뽑아낸 서사를 구별할 수 있을까. 사람이 짠 콘티와 그 감각을 묻힌 터치를 순식간에 모방하고 복제하는 AI 앞에서 아직 인간 애니 창작자가 해낼 것이 남았다고 자신할 수 있을까.한 치 앞을 내다볼 수 없는 애니의 운명 앞에서 30대 중반 창작자의 위태로움이 결코 전보다 못하지 않을 것을 안다. 그러나 <귀벌레>가 담아낸 불안과 열패감, 질투와 같은 부정적 감정이 곧 자산이 된 광경을 보고 있자면, 인간 창작자 김효미의 버둥거림이 그대로 작가적 자산이 될 것을 기대하게 된다. 그의 첫 장편 애니 <귀벌레>가 부산국제영화제 비전 섹션의 좁은 문 안에 든 것도 이와 같은 기대와 가능성 때문일지 모를 일이다.