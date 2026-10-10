'천재'가 아닌데 어떡하지... 27살에 죽어도 좋다는 예술가들

예술가들 사이에 꽤 알려진 얘기가 있다. 천재는 26살 전후로 걸작을 내놓는다는 이야기다. 뉴턴과 아인슈타인 같은 대과학자들이 20대 중반에 대단한 과업을 이루었고, 알렉산드로스 3세가 페르시아 제국을 멸망시키고 서구에 유례없는 대제국을 건설했을 나이가 고작 26세였다. 볼프강 아마데우스 모차르트, 존 키츠, 블레즈 파스칼, 미켈란젤로 등 천재성이 돋보이는 인물들도 26세 때엔 이미 두각을 나타냈으니, 이 나이를 넘긴 창작자라면 재능 쪽은 영 아니란 얘기가 나도는 게 자연스러운 일이다.
여기에 하나 더 유명한 얘기가 따라붙곤 한단 걸 떠올려보자. 이른바 '27세 클럽'이라 불리는 인물들의 명단이다. 지미 헨드릭스, 재니스 조플린, 짐 모리슨, 커트 코베인, 에이미 와인하우스 등 지난 시대 로큰롤 가수들이 주류를 이루는 이 명단은 천재들이란 '27살에 대체로 요절하더라'는 풍문과 함께 널리 퍼져나갔다. 약물 오남용, 급성 알코올 중독 등 무절제한 사생활이 원인이란 설득력 있는 비판은 '자고로 천재란 어딘가 망가져야 걸작을 써낼 수 있는 것'이라 믿는 예술적 낭만주의자들에게 씨알도 먹히지 않는다. 걸작을 써낼 수만 있다면 기꺼이 27살에 죽어도 좋다는 예술가들은 이제껏 나는 얼마만큼 많이 만나왔던가.
예술가가 천재성에 목을 매는 건 어쩌면 자연스러운 수순이다. 기획부터 표현에 이르기까지 남다른 발상과 직관, 감각 등 타고난 자질이 실제적 효과를 발하는 예술의 영역이다. 천재성의 있고 없음이 이토록 선명히 드러나는 분야는 생각만큼 많지 않다. 천재성만으로 성공에 이를 수는 없다지만 천재성 없이 성공하는 이도 드물다. "하늘은 어째서 나를 낳고 공명을 낳았는가"하는 주공근의 탄식은 도리어 예술판에 훨씬 더 어울린다.