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김성호의 씨네만세 '천재'가 아닌데 어떡하지... 27살에 죽어도 좋다는 예술가들

'천재'가 아닌데 어떡하지... 27살에 죽어도 좋다는 예술가들

[김성호의 씨네만세 1453] 31회 부산국제영화제 비전 <귀벌레>

김성호(starsky216)
26.10.10 11:39최종업데이트26.10.10 11:39
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예술가들 사이에 꽤 알려진 얘기가 있다. 천재는 26살 전후로 걸작을 내놓는다는 이야기다. 뉴턴과 아인슈타인 같은 대과학자들이 20대 중반에 대단한 과업을 이루었고, 알렉산드로스 3세가 페르시아 제국을 멸망시키고 서구에 유례없는 대제국을 건설했을 나이가 고작 26세였다. 볼프강 아마데우스 모차르트, 존 키츠, 블레즈 파스칼, 미켈란젤로 등 천재성이 돋보이는 인물들도 26세 때엔 이미 두각을 나타냈으니, 이 나이를 넘긴 창작자라면 재능 쪽은 영 아니란 얘기가 나도는 게 자연스러운 일이다.

여기에 하나 더 유명한 얘기가 따라붙곤 한단 걸 떠올려보자. 이른바 '27세 클럽'이라 불리는 인물들의 명단이다. 지미 헨드릭스, 재니스 조플린, 짐 모리슨, 커트 코베인, 에이미 와인하우스 등 지난 시대 로큰롤 가수들이 주류를 이루는 이 명단은 천재들이란 '27살에 대체로 요절하더라'는 풍문과 함께 널리 퍼져나갔다. 약물 오남용, 급성 알코올 중독 등 무절제한 사생활이 원인이란 설득력 있는 비판은 '자고로 천재란 어딘가 망가져야 걸작을 써낼 수 있는 것'이라 믿는 예술적 낭만주의자들에게 씨알도 먹히지 않는다. 걸작을 써낼 수만 있다면 기꺼이 27살에 죽어도 좋다는 예술가들은 이제껏 나는 얼마만큼 많이 만나왔던가.

예술가가 천재성에 목을 매는 건 어쩌면 자연스러운 수순이다. 기획부터 표현에 이르기까지 남다른 발상과 직관, 감각 등 타고난 자질이 실제적 효과를 발하는 예술의 영역이다. 천재성의 있고 없음이 이토록 선명히 드러나는 분야는 생각만큼 많지 않다. 천재성만으로 성공에 이를 수는 없다지만 천재성 없이 성공하는 이도 드물다. "하늘은 어째서 나를 낳고 공명을 낳았는가"하는 주공근의 탄식은 도리어 예술판에 훨씬 더 어울린다.

<귀벌레> 스틸컷
<귀벌레> 스틸컷부산국제영화제

사랑을 모르는데 사랑 소설을 쓴다고?

31회 부산국제영화제 비전 섹션 선정작 <귀벌레>를 보았다. 김효미 감독의 첫 장편 애니메이션으로, 상명대학교 애니메이션 학과를 거쳐 한국영화아카데미 애니메이션과를 거치며 청춘을 애니 제작에 바친 본인의 이야기를 작품 가운데 녹여낸 흔적이 역력하다. 요컨대 삶으로 써 내려간 이야기이고, 애니란 뜻이겠다.

주인공은 소설가 지망생 정연이다. 스물여섯의 나이에 첫 소설을 쓰려고 하지만 그 과정이 결코 쉽지 않다. 소설이란 삶과 세상에 대한 작가의 인식이 총체적으로 반영되는 예술이다. 작가의 세계가 곧 소설의 세계로 이어진다. 극 중 인물은 작가의 상상 바깥으로 나아갈 수 없고, 그 욕망 또한 작가가 이해하는 수준 이상으로 뻗어나가기 어렵다.

정연이 소설 쓰기에 난항을 겪는 건 스스로의 경험 부족, 그중에서도 사랑을 제대로 해본 적 없다는 결핍 때문이다. 사랑, 그것도 절대적이고 진실한 사랑을 찾아서 지구에 도착한 외계인의 이야기를 쓰겠다고 하면서도 그런 사랑이 무엇이고 존재하기는 하는지에 대해 확신하지 못한다. 말하자면 알지 못하는 것을 쓰겠다고 고전하고 있는 게 스물여섯 소설가 지망생 정연의 현실이다.

<귀벌레> 스틸컷
<귀벌레> 스틸컷부산국제영화제

천재가 아닌 나도 예술해도 될까?

어느덧 나이는 스물여섯, 일찍이 천재들이 대단한 명작을 내어놓은 나이다. 저도 아직 그 가능성이 저물지는 않았다며 절대적이고 진실한 것을 쓰겠다 야심을 품어보지만, 시간은 시위를 떠난 살 같아서 스물여섯의 나날이 순식간에 사라져 간다. 매일이 초읽기에 들어간 국수와 같아 정연의 마음은 조급하기만 하다.

정연의 곁엔 오랜 친구 나정이 있다. 화가를 꿈꾸는 나정과 소설가 지망생 정연이 한집에 살며 서로의 시작을 위해 나아가는 모습은 여느 청춘영화를 떠올리게 하는 설정이다. 물론 영화는 그처럼 희망차지 못하다. 예술, 그것도 한국 예술판의 현실 속에서 청년 예술가와 청춘의 조합은 마블영화 속 어벤져스처럼 비현실적이니 말이다.

<귀벌레>는 정연의 불안을 '귀에서 나오는 벌레'와 엮어 표현해낸다. 애니여서 가능한 독창적 표현은 귀에서 나온 벌레가 마치 외계인처럼 모습을 바꿔가며 수시로 정연과 대화하는 모습을 연출한다. 젊은 예술가 두 명의 보폭이 꼭 맞기를 바라기란 어려운 일이다. 정연의 눈에 비친 나정은 별 고생 없이 순조롭게 나아가는 듯 보이고, 첫 개인전까지 차질 없이 준비되고 있다. 그 과정에서 나정 주변의 사람들이 적잖은 도움을 주는 듯도 한데, 정연에겐 그런 손길이 아예 전무하다시피 하다.

<귀벌레> 스틸컷
<귀벌레> 스틸컷부산국제영화제

불안, 방황, 청년 예술가의 정서

정확한 사실관계를 따지는 건 <귀벌레>의 관심이 아니다. 영화는 청년 창작자가 마주한 현실, 좀처럼 희망이 보이지 않는 가운데 피어오르는 열등감이며 질시, 불안, 피해의식 등의 표출을 보여준다. 김효미의 과감한 상상력이 애니적 효과를 통해 구현되는 모습은 그럴듯한 미술작품을 보는 듯 인상적이다.

작품 가운데 두드러지는 건 불안과 방황의 정서다. 26살에 걸작을 써내지 못할 것에 대한 불안, 27살엔 죽고야 말겠다는 뿌리내리지 못한 젊음의 감각이 보는 이에게 위태롭게 다가선다. 그 나이 때를 건너 30대 중반에 이른 작가 김효미에게 이 영화가 어떠한 의미가 있는 것일지가 문득 궁금해진다. 영화가 그저 무력한 절망과 좌절에서 끝을 맺지 않는다는 사실은 감독이 보는 이에게 전하고픈 저만의 이야기가 존재하는 게 아닐까 하는 기대로써 피어난다.

한편으로 이 시대 애니 창작자는 결코 만만치 않은 위협 앞에 봉착해 있다. AI 생성툴의 급속한 발전은 애니 산업을 어디서부터 어디까지 바꿔낼지 판단하기 어렵다. 아날로그에서 디지털로의 전환을 고통스럽지만 발전적으로 견뎌낸 애니란 매체가 다가오는 변화로부터도 의미를 길어낼 수 있을지를 의심한다. 혼을 담아, 경험을 녹여 써낸 이야기와 AI가 단숨에 뽑아낸 서사를 구별할 수 있을까. 사람이 짠 콘티와 그 감각을 묻힌 터치를 순식간에 모방하고 복제하는 AI 앞에서 아직 인간 애니 창작자가 해낼 것이 남았다고 자신할 수 있을까.

한 치 앞을 내다볼 수 없는 애니의 운명 앞에서 30대 중반 창작자의 위태로움이 결코 전보다 못하지 않을 것을 안다. 그러나 <귀벌레>가 담아낸 불안과 열패감, 질투와 같은 부정적 감정이 곧 자산이 된 광경을 보고 있자면, 인간 창작자 김효미의 버둥거림이 그대로 작가적 자산이 될 것을 기대하게 된다. 그의 첫 장편 애니 <귀벌레>가 부산국제영화제 비전 섹션의 좁은 문 안에 든 것도 이와 같은 기대와 가능성 때문일지 모를 일이다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제


덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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