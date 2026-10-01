VR 찍고 매트로…안향식, 내일 하루에 두 번 금메달 도전한다

태권도진흥재단

큰사진보기 ▲한국은 태권도 종주국이기는 하지만 버추얼 태권도에 대한 훈련 시스템이 도입된 것은 얼마되지 않았다. 태권도진흥재단

오전엔 가상현실, 오후엔 실제 매트…안향식의 특별한 하루



안향식에게 이번 대회가 특별한 이유는 단순히 새로운 종목에 출전하기 때문만은 아니다.



그는 버추얼 태권도와 기존 겨루기를 동시에 준비하고 있다. 그리고 공교롭게도 두 종목의 경기가 모두 10월 2일에 예정돼 있다. 오전에는 버추얼 태권도에서 가상공간의 상대와 맞붙고, 이후에는 실제 매트로 돌아와 남자 58㎏급 겨루기에 나선다.



안향식은 두 종목을 병행하기 위해 오전에는 버추얼 태권도, 오후와 저녁에는 겨루기 훈련을 소화하고 있다. 버추얼 태권도에서는 짧은 시간 안에 빠른 공격을 연속해서 구사하는 능력이 중요하기 때문에 기존 겨루기와는 다른 방식의 준비도 필요하다.



그가 버추얼 태권도를 처음 접했을 때는 VR 장비와 센서를 착용한 채 허공에 발차기를 하는 방식이 낯설었다. 하지만 훈련을 거듭하면서 새로운 가능성을 발견했다. 평소 격투 게임을 즐겼던 경험도 가상공간에서 상대와의 거리를 판단하는 데 도움이 됐다고 밝혔다.



안향식은 이번 대회에서 두 번의 애국가를 꿈꾸고 있다. 버추얼 태권도에서 초대 아시안게임 금메달을 차지한 뒤 실제 겨루기에서도 정상에 오른다면, 가상과 현실이라는 서로 다른 태권도 무대에서 모두 금메달을 목에 거는 역사적인 장면이 만들어진다.



버추얼 태권도는 이제 아시안게임의 새로운 종목이 된다. 그리고 그 첫 금메달이 걸린 무대에서 한국의 안향식은 누구보다 특별한 도전에 나선다.



가상현실에서 먼저 시작된 도전이 몇 시간 뒤 실제 태권도 매트로 이어진다. 10월 2일, 안향식에게는 하루에 두 번 금메달을 노릴 수 있는 역사적인 하루가 기다리고 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 한국은 태권도 종주국이기는 하지만 버추얼 태권도에 대한 훈련 시스템이 도입된 것은 얼마되지 않았다.안향식에게 이번 대회가 특별한 이유는 단순히 새로운 종목에 출전하기 때문만은 아니다.그는 버추얼 태권도와 기존 겨루기를 동시에 준비하고 있다. 그리고 공교롭게도 두 종목의 경기가 모두 10월 2일에 예정돼 있다. 오전에는 버추얼 태권도에서 가상공간의 상대와 맞붙고, 이후에는 실제 매트로 돌아와 남자 58㎏급 겨루기에 나선다.안향식은 두 종목을 병행하기 위해 오전에는 버추얼 태권도, 오후와 저녁에는 겨루기 훈련을 소화하고 있다. 버추얼 태권도에서는 짧은 시간 안에 빠른 공격을 연속해서 구사하는 능력이 중요하기 때문에 기존 겨루기와는 다른 방식의 준비도 필요하다.그가 버추얼 태권도를 처음 접했을 때는 VR 장비와 센서를 착용한 채 허공에 발차기를 하는 방식이 낯설었다. 하지만 훈련을 거듭하면서 새로운 가능성을 발견했다. 평소 격투 게임을 즐겼던 경험도 가상공간에서 상대와의 거리를 판단하는 데 도움이 됐다고 밝혔다.안향식은 이번 대회에서 두 번의 애국가를 꿈꾸고 있다. 버추얼 태권도에서 초대 아시안게임 금메달을 차지한 뒤 실제 겨루기에서도 정상에 오른다면, 가상과 현실이라는 서로 다른 태권도 무대에서 모두 금메달을 목에 거는 역사적인 장면이 만들어진다.버추얼 태권도는 이제 아시안게임의 새로운 종목이 된다. 그리고 그 첫 금메달이 걸린 무대에서 한국의 안향식은 누구보다 특별한 도전에 나선다.가상현실에서 먼저 시작된 도전이 몇 시간 뒤 실제 태권도 매트로 이어진다. 10월 2일, 안향식에게는 하루에 두 번 금메달을 노릴 수 있는 역사적인 하루가 기다리고 있다. 안향식 2관왕도전 남자58㎏급겨루기 버추얼태권도 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 한국 남자 속사권총, 12년 만에 아시안게임 정상 탈환

안향식(사진 오른쪽)은 10월 2일 버추얼태권도와 남자 58㎏급 겨루기, 동시 제패를 노린다.태권도가 현실의 경기장을 넘어 가상현실로 영역을 넓힌다. 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 버추얼 태권도가 처음으로 정식 메달 종목으로 채택됐다. 태권도 겨루기와 품새에 이어 가상현실을 활용한 새로운 방식의 태권도가 아시안게임 무대에 등장하는 것이다.한국에서는 안향식(21, 용인대)이 역사적인 도전에 나선다. 안향식은 남자 58㎏급 겨루기와 버추얼 태권도에 모두 출전한다. 버추얼 태권도가 처음으로 아시안게임 정식 종목이 되면서 한 선수가 같은 대회에서 현실의 겨루기와 버추얼 태권도 두 종목의 금메달을 노릴 수 있게 됐다.두 종목을 모두 제패한다면 아시안게임 태권도 사상 첫 2관왕이 된다.버추얼 태권도의 아시안게임 첫 금메달은 10월 2일 일본 아이치현 도요하시시 종합체육관에서 결정된다. 17~35세 남녀 선수 16명이 성별과 체급을 나누지 않는 혼성 개인전으로 경쟁하며, 토너먼트 방식으로 초대 챔피언을 가린다.버추얼 태권도는 선수들이 VR 헤드셋과 동작 추적 장치를 착용하고 가상의 경기장에서 상대와 겨루는 방식이다. 선수의 신체 움직임은 센서를 통해 실시간으로 인식되고, 실제 상대와 신체 접촉 없이 가상공간에서 공격과 방어가 이뤄진다.경기는 60초 단위로 진행되며 3판 2선승제다. 상대의 파워 게이지를 먼저 모두 소진시키거나, 제한시간이 끝났을 때 더 많은 게이지를 남긴 선수가 해당 라운드를 가져간다. 기존 겨루기처럼 체급을 나누지 않는 것이 가장 큰 차이 가운데 하나다.따라서 실제 겨루기에서 중요한 체중과 신체 조건의 영향은 상대적으로 줄어든다. 힘과 체격의 불리함 없이 가벼운 선수의 빠른 발차기와 연속 공격이 장점이 될 수 있다. 때문에 한 번의 강한 공격보다 짧은 시간 안에 정확하고 빠른 공격을 연이어 구사하는 능력이 중요하다.한국이 새로운 종목의 초대 금메달을 노리지만 준비 과정에서는 추격자의 위치에 가깝다. 한국 선수들의 버추얼 태권도 훈련은 약 4~5개월 전에 본격적으로 시작됐다. 반면 일부 해외 선수들은 보다 일찍부터 버추얼 태권도에 특화된 훈련을 해왔다.버추얼 태권도는 2023년 싱가포르에서 열린 올림픽 e스포츠 시리즈를 통해 국제무대에 처음 선보였고, 2024년 첫 세계선수권대회도 열렸다.