VR 찍고 매트로…안향식, 내일 하루에 두 번 금메달 도전한다

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안향식(사진 오른쪽)은 10월 2일 버추얼태권도와 남자 58㎏급 겨루기, 동시 제패를 노린다.태권도진흥재단
태권도가 현실의 경기장을 넘어 가상현실로 영역을 넓힌다. 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 버추얼 태권도가 처음으로 정식 메달 종목으로 채택됐다. 태권도 겨루기와 품새에 이어 가상현실을 활용한 새로운 방식의 태권도가 아시안게임 무대에 등장하는 것이다.
한국에서는 안향식(21, 용인대)이 역사적인 도전에 나선다. 안향식은 남자 58㎏급 겨루기와 버추얼 태권도에 모두 출전한다. 버추얼 태권도가 처음으로 아시안게임 정식 종목이 되면서 한 선수가 같은 대회에서 현실의 겨루기와 버추얼 태권도 두 종목의 금메달을 노릴 수 있게 됐다.
두 종목을 모두 제패한다면 아시안게임 태권도 사상 첫 2관왕이 된다.
버추얼 태권도의 아시안게임 첫 금메달은 10월 2일 일본 아이치현 도요하시시 종합체육관에서 결정된다. 17~35세 남녀 선수 16명이 성별과 체급을 나누지 않는 혼성 개인전으로 경쟁하며, 토너먼트 방식으로 초대 챔피언을 가린다.
VR 헤드셋 쓰고 60초 승부…실제 겨루기와는 다른 태권도
버추얼 태권도는 선수들이 VR 헤드셋과 동작 추적 장치를 착용하고 가상의 경기장에서 상대와 겨루는 방식이다. 선수의 신체 움직임은 센서를 통해 실시간으로 인식되고, 실제 상대와 신체 접촉 없이 가상공간에서 공격과 방어가 이뤄진다.
경기는 60초 단위로 진행되며 3판 2선승제다. 상대의 파워 게이지를 먼저 모두 소진시키거나, 제한시간이 끝났을 때 더 많은 게이지를 남긴 선수가 해당 라운드를 가져간다. 기존 겨루기처럼 체급을 나누지 않는 것이 가장 큰 차이 가운데 하나다.
따라서 실제 겨루기에서 중요한 체중과 신체 조건의 영향은 상대적으로 줄어든다. 힘과 체격의 불리함 없이 가벼운 선수의 빠른 발차기와 연속 공격이 장점이 될 수 있다. 때문에 한 번의 강한 공격보다 짧은 시간 안에 정확하고 빠른 공격을 연이어 구사하는 능력이 중요하다.
한국이 새로운 종목의 초대 금메달을 노리지만 준비 과정에서는 추격자의 위치에 가깝다. 한국 선수들의 버추얼 태권도 훈련은 약 4~5개월 전에 본격적으로 시작됐다. 반면 일부 해외 선수들은 보다 일찍부터 버추얼 태권도에 특화된 훈련을 해왔다.
버추얼 태권도는 2023년 싱가포르에서 열린 올림픽 e스포츠 시리즈를 통해 국제무대에 처음 선보였고, 2024년 첫 세계선수권대회도 열렸다.