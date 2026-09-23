포르쉐와 헐거운 반지, 두 부부의 위태로운 줄타기

▲영화 < 가능한 사랑 > 포스터 넷플릭스

당신의 이해는 진실한가? 정말로?



먼저 손 내밀어 악수할 줄 알고, 옛 친구와 어깨동무하며 반가워할 줄 알며, 늦된 아이를 사려 깊게 가르치고, 누구의 실수며 무례 앞에서도 한바탕 웃어넘길 줄 아는, 해야 할 말을 재지 않고 하고, 풀려 있는 신발끈을 꿇어앉아 묶어줄 수 있는 사내, 그를 쉽게 오해하는 이가 과연 누구인가.



악질적 사모펀드로부터 끝없는 구조조정의 굴레에 빠진 기업을 해체와 기술 유출의 구렁텅이에서 구해내는 모습을 세상은 아주 드물게만 보여주었다. 맑시즘의 가르침과 달리 노동자의 단결이며 옥쇄에의 각오만으로는 이룰 수 없는 일이란 걸 이제는 모두가 안다.



체제 아래 정당한 이윤을 추구하려는 충실한 자본의 유입 없이는 탈출을 이룰 수 없다. 그렇다면, 어쩌면, 쉽게 쉬운 방향으로 뻗치려는 성급한 판단을 경계해 마땅한 일이다.



<가능한 사랑>은 정말이지 이루어져야만 하는 가능한 사랑을 말한다. 급속히 밀려드는 자본과 기술의 문제적 동맹과 침탈 앞에서 노동은 사라질 것이 되어가고, 사랑은 불가한 것으로 전락해가는 듯하다.



저항을 위한 연대는 오로지 같은 달을 올려다보는 이들 사이에서만 이뤄질 수 있는 일, 이대로는 안 된다고 호각을 불고 귀를 기울이며 부끄럽지 않게 유영할 수 있는 사람이 그래서 귀하다.



좀처럼 불가능한 것처럼 보이지만, 이창동이 말하는 사랑은 그 너머에 있는 듯도 하다. 날 수 없는 과자 봉지가 훨훨 날아서 보름달처럼 뜰 수만 있다면, 그렇다면 그 사랑도 가능할 수 있을까.



방해하는 것은 섣부른 판단이다. 너는 이렇고, 너는 저렇다고 선을 긋고 편을 가르며, 내 선 땅은 옮기지 않은 채로 남 선 곳만 탓하는 태도가 사랑을 막는다. 가능한 사랑을 불가능한 사랑으로 바꾼다. 있어 마땅한 자유를, 어울림을 훼방한다.



그 가로막음이 바로 내 안에 자리한다는 사실을 이 영화가 확인하게끔 한다. 끝내 버튼을 누르지 못하는 우리의 어리석고 유약한 태도조차도 영화는 끝끝내 알려주지 않는다. 그러니까 콘칲 봉지도 어쩌면 세상을 훨훨 날 수 있다. 가능하다. 가능한 사랑이다.

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