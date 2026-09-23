포르쉐와 헐거운 반지, 두 부부의 위태로운 줄타기

한 친구와 즐겁게 놀고 난 뒤의 일이다. 그와 함께 보낸 시간이 담긴 동영상을 본 다른 이가 내게 말하기를, 자기에겐 그 영상이 불편하게 다가왔다고 했다. 내게 즐거운 기억이 어째서 그에겐 불편했는지 궁금해 물었더니, 내가 영상 속 친구를 함부로 대하는 듯했다는 답이 돌아왔다.
영상에는 우리가 춤추고 소리치는 잠깐의 순간뿐이다. 대체 어디에서 불편을 느꼈는지 다시 물으니, 그가 체구가 작고 나는 그에 비해 큰 편이라서 그렇게 느낀 것 같다고 답해왔다. 어디 그뿐일까. 내 평소 태도나 기질 또한 그가 그런 결론에 이른 이유였을 테다. 그러나 자신 있게 말하건대, 영상 속 나와 그 사이에는 다른 친구가 우려한 불평등도, 무례도 움틀 자리가 전혀 없었다.
베니스에서 둘째가는 상을 타고 돌아온 거장의 신작을 말하는 데 어째서 내 사사로운 이야기를 꺼내느냐고 의아해할 독자가 있을 테다. 내가 하고픈 말은 이것이다. 때로 사람들은 너무나 쉽게 판단하고 결론을 내린다. 판단에 필요한 근거가 충분하지 않을 때에도 선입견과 고정관념, 그저 인상과 감각으로 빈 곳을 채워 판단하려 한다.
이창동 감독의 신작 <가능한 사랑>은 보는 이에 따라 달리 보이는 작품이다. 그의 영화가 이따금 그러했듯, 많은 것을 말하고 보여주는 듯하지만 결정적인 것은 끝끝내 말하고 보여주지 않으므로, 관객은 제가 듣지도 보지도 못한 것을 가지고 판단하고 평가할 위치에 선다.
바로 이 미묘한 지점이 <가능한 사랑>을 가능한 것으로 이해할지, 가능하지 않은 것으로 바라볼지를 가름한다고 나는 믿고 있다. 다시 말해 영화를 주의 깊게 보는 이는 제가 판단하는 것과 판단하고 싶어 하는 것, 아는 것과 믿는 것 사이를 구분할 드문 기회를 얻는다.