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깨어난 '잠실 빅보이' 이재원... 가을 LG의 전략병기

깨어난 '잠실 빅보이' 이재원... 가을 LG의 전략병기

[KBO리그] 2경기 연속 140m 대형 홈런 터뜨린 LG 이재원, 시즌 막판 장타력 폭발로 가을야구 활약 기대

케이비리포트(kbreportcom)
26.09.22 17:05최종업데이트26.09.22 17:05
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2경기 연속 대형 홈런을 터뜨린 LG 트윈스 이재원
2경기 연속 대형 홈런을 터뜨린 LG 트윈스 이재원LG 트윈스

2년 연속 우승을 노리는 LG 트윈스가 2026 KBO리그 정규시즌 막판 무서운 상승세를 타고 있다. 지난 20일 한화 이글스에 4-3으로 승리하며 7연승을 질주한 LG는 75승 1무 55패(승률 0.577)로 3위 자리를 굳혔고 2위 삼성 라이온즈와의 격차를 2경기로 좁혔다. 최근 승리의 중심에는 부상 복귀 후 장타력이 폭발한 '잠실 빅보이' 이재원이 있다.

20일 잠실 한화전에 7번 타자 겸 우익수로 선발 출장한 이재원은 4회말 선제 2점 홈런을 터뜨렸다. 상대 선발인 황준서의 141km/h 패스트볼을 잡아당긴 타구는 무려 140m를 날아가 잠실구장 왼쪽 외야석 상단에 꽂혔다. 전날 한화전 대형 솔로포를 터뜨린 데 이은 2경기 연속 홈런이었다. 두 홈런 모두 비거리 140m 이상을 기록했다.

지난 8월 16일 경기 후 햄스트링 부상으로 한 달가량 자리를 비웠던 이재원은 부상에서 회복해 1군에 복귀한 이후 확실한 존재감을 보이고 있다. 18일 kt 위즈 전에서 대타로 출장해 적시타를 기록한 이재원은 이후 한화와의 주말 2연전에서 연속 홈런을 터뜨렸다. 특히 19일 홈런은 1-1로 맞선 8회말 나온 영양가 만점의 결승포였다.

LG 이재원의 최근 주요 타격 기록(출처: KBREPORT)
LG 이재원의 최근 주요 타격 기록(출처: KBREPORT)케이비리포트

올 시즌 현재(9/21기준) 성적은 48경기 출장에 타율 0.245 6홈런 OPS 0.825 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 0.31이다. 표본이 적지만 시즌 장타율이 0.511로 장타 생산력만큼은 리그 상위권이다. 올해 총 94타수에서 6개의 홈런을 기록해 15.67타수당 1개 꼴로 담장을 넘겼다.

그간 LG가 이재원에게 바라던 모습이 최근 2경기의 활약이다. 지난해 상무 소속이던 이재원은 퓨처스리그 78경기에 출장해 타율 0.329 26홈런 91타점 OPS 1.100을 기록한 바 있다. 전통적으로 우타 거포에 대한 갈증이 있는 LG 입장에서는 퓨처스리그를 압도한 이재원에 대한 기대치가 높아질 수 밖에 없었다.

폭발적인 장타력이 강점인 이재원
폭발적인 장타력이 강점인 이재원LG트윈스

하지만 1군의 벽은 여전히 높았다. 시즌 초반 타격 부진으로 기회를 살리지 못한 이재원은 비슷한 처지였던 송찬의(15홈런)와 문정빈(17홈런)이 먼저 주전급으로 성장하면서 팀 내 입지도 좁아졌다. 올 시즌 105타석에서 삼진을 36개를 당하는 동안 6볼넷에 그쳤다. 0.5를 넘는 장타율과 달리 출루율이 0.314에 그치고 있는 이유다.

그럼에도 시즌 막판 치열한 순위 경쟁 중 나온 결정적인 홈런 두 방은 우타거포 이재원의 가치를 재확인시켰다. 방망이 중심에 정확히 맞히기만 하면 구장 사이즈와 상관 없이 언제든 홈런을 터뜨릴 수 있는 타자다. 향후 이재원의 과제는 명확하다. 간헐적으로 터지는 대형 홈런을 꾸준한 타석 생산성으로 연결해야 한다.

가을야구 활약이 기대되는 이재원(출처: KBO야매카툰 중 이재원 컷)
가을야구 활약이 기대되는 이재원(출처: KBO야매카툰 중 이재원 컷)케이비리포트/최감자/민상현

당장은 2위 탈환과 가을야구가 먼저다. 단기전 승부에서는 한 번의 장타가 경기 흐름을 바꿀 수 있다. 언제든 홈런을 터뜨릴 수 있는 이재원이 현재의 타격감을 계속해서 유지한다면 LG를 상대하는 투수들은 압박감을 느낄 수 밖에 없다

상무에서 맹활약을 바탕으로 프로 입단 9년차에 명실상부한 주전 도약을 노렸지만 복귀 첫해 다시 부상과 부진으로 시련을 겪은 이재원이다. 시즌 막판 연속으로 터진 두 방의 대형 홈런이 잠실 빅보이의 본격적인 도약을 알리는 신호탄이 될지 주목된다.

[관련 기사] 삼성과 LG의 '포스트시즌 전쟁사 [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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