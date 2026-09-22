깨어난 '잠실 빅보이' 이재원... 가을 LG의 전략병기

LG 트윈스

2경기 연속 대형 홈런을 터뜨린 LG 트윈스 이재원2년 연속 우승을 노리는 LG 트윈스가 2026 KBO리그 정규시즌 막판 무서운 상승세를 타고 있다. 지난 20일 한화 이글스에 4-3으로 승리하며 7연승을 질주한 LG는 75승 1무 55패(승률 0.577)로 3위 자리를 굳혔고 2위 삼성 라이온즈와의 격차를 2경기로 좁혔다. 최근 승리의 중심에는 부상 복귀 후 장타력이 폭발한 '잠실 빅보이' 이재원이 있다.20일 잠실 한화전에 7번 타자 겸 우익수로 선발 출장한 이재원은 4회말 선제 2점 홈런을 터뜨렸다. 상대 선발인 황준서의 141km/h 패스트볼을 잡아당긴 타구는 무려 140m를 날아가 잠실구장 왼쪽 외야석 상단에 꽂혔다. 전날 한화전 대형 솔로포를 터뜨린 데 이은 2경기 연속 홈런이었다. 두 홈런 모두 비거리 140m 이상을 기록했다.지난 8월 16일 경기 후 햄스트링 부상으로 한 달가량 자리를 비웠던 이재원은 부상에서 회복해 1군에 복귀한 이후 확실한 존재감을 보이고 있다. 18일 kt 위즈 전에서 대타로 출장해 적시타를 기록한 이재원은 이후 한화와의 주말 2연전에서 연속 홈런을 터뜨렸다. 특히 19일 홈런은 1-1로 맞선 8회말 나온 영양가 만점의 결승포였다.