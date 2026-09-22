극장 위기의 시대 극복을 위한 유쾌한 러브레터

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<나의 극장에서>에 수록된, 지금은 철거된 과거 원주아카데미 극장 내부.KMDB
"분명 스트리밍 서비스는 편의를 제공하지만, 그것은 일종의 도록을 보는 행위이지 진정한 예술품의 관람이라고 할 수 없다. 물론 모든 것이 디지털 기술로 복제되는 시기에 진품과 가품이 어떤 의미가 있을까하는 점도 존재하겠으나 그럼에도 나에게 극장에서 영화를 보는 행위는 아직도 진품을 경험할 수 있는, 혹은 영화를 진품으로 느껴지게 하는 유일한 통로이고 방법이다."
말 잘하기로 소문난 감독 류승완. 극장 관람을 모나리자를 보러 루브르 박물관에 돈과 시간을 쓰는 '숭배의 행위'에 비유한 그의 입담이 무척이나 찰지다. <죽거나 혹은 나쁘거나>로 데뷔해 2026년 <휴민트>까지 대중과 평단의 사랑을 고루 받아온 류 감독은 소문난 액션 영화 키드이기도 하다.
특히 류 감독은 <짝패>를 통해 충청도 방언의 맛을 최초이자 최고로 살린 감독의 반열(?)에 올랐다고 해도 과언이 아닐 것이다. 그가 <나의 극장에서>를 통해 풀어 놓은 유년 시절 천안과 온양에서 경험한 홍콩영화 관람기는 동년배에게는 추억을, 또 누구에게는 호기심과 숭배의 동인을 궁금케 하기에 충분할 것이다. 또 누구는 키득거릴 이런 회고담은 어떤가.
"<대부3>를 보고 할머니의 담배를 몰래 가지고 나와서 세 가치 정도를 연달아 피웠던 기억이 난다(웃음). 우리 세대는 미키 루크와 브루스 윌리스 때문에 담배를 배운 애들이 몇 트럭이다(웃음)."
소위 '부산 영화'를 대표하는 <친구> 곽경택 감독은 부산국제영화제 발전의 토대였던 남포동 '극장촌'의 추억을 길어 올린다. <천하장사 마돈나>, <독전>의 이해영 감독이 처음 본 영화는 스티븐 스필버그 감독의 <E.T>였고, 잠실에 살던 이 감독은 온 가족과 함께 명동 '코리아 극장'에 나들이를 갔다고 했다.
안양예고 시절 안양 일번가 극장들을 섭렵하다 만난, 연기 전공 학생에게 공짜 표를 줬다는 '매표소 아줌마'를 호출해낸 박병은 배우의 '극장의 추억'도 웬만한 단편 영화 수준을 뛰어넘는 재미를 준다. 극장 관람을 인생의 시점을 추적하는 일종의 '인덱스'라 비유한 박병은 배우의 극장론도 어떤 짙은 향기를 품어 낸다.
"극장은 추억이자 기억이고, 감정이자 느낌, 냄새 그 자체다. 이 모든 걸 품고 있는 것이 극장이다."
그러니까 어쩔 수가 없다. 극장을 주제로 한 인터뷰는 어쩔 수 없이 공동체의 기억과 특질을 소환해내는 행위로 귀결될 수밖에 없다. 그건 각 세대의 집단적 기억인 동시에 자연스레 개별 출신 지역의 (지금은 사라진) 문화적 유산을 회고하는 일이다.
결론적으로, 이 모든 것이 극장 관람 문화의 동시대성과 공동체성으로서의 사회문화적 의미를 고찰하는 행위라는 점을 부인할 수 있는 이는 없을 것이다. 아마도 크리스토퍼 놀런 감독이라면 그가 청소년기를 보낸 미국 일리노이주 시카고 교외에 자리한 과학산업박물관에서 다큐멘터리 영화를 아이맥스로 접했던 일을 꺼내놓지 않았을까.
극장 관람 문화를 위한 선언문이자 선동문
김 평론가는 인터뷰 질문에서 가장 많이 언급된 영화로 스티븐 스필버그 감독의 <E.T.>를 꼽았다. 그럴만 하다. <E.T.>가 <나의 극장에서> 속 인터뷰이들의 연배가, 그들이 추억하는 감수성이 가장 예민했던 시기와 맞아떨어지는 영화일테니. 김 평론가가 유쾌한 듯 뭉클한 추억을 따라잡은 인터뷰이의 면면이 딱 그렇다.
류승완 감독·곽경택 감독·강윤성 감독·이해영 감독·박병은 배우·조성희 감독·김미조 감독·남동협 감독·이희준 배우·임순례 감독·백승환 감독·조영욱 음악감독
사실 기자들이나 글쟁이들이 가장 고되게 느끼는 작업이 바로 인터뷰다. 인터뷰 상대의 과거와 이력을, 과거 발언들을 정성스레 혹은 밀도 있게 공부와 취재를 한다. 인터뷰 대상을 만나서는 마치 초심자처럼 굴거나 전문가로서 대거리를 해야만 한다. 어쩌면 원하는 답을 끌어내기까지 그 극단을 끊임없이 반복할 수도 있다.
마음에 드는 사진을 뽑아내기 위해 인터뷰이의 호감을 사기 위해 노력할 수도 있다. 동영상이라면 그마저도 인터뷰의 연장이다. 인터뷰가 끝나면 그때부터 또다른 시작이다. 장시간의 녹취를 풀어내는 일은 그 자체로 노동이며, 인터뷰 전문을 축약하고 강조하고 말맛을 살린 문장을 뽑아내는 일은 고강도 정신노동이라 할 만하다.
인터뷰집은 편집자의 노력까지 포함해 그러한 인터뷰어의 노동의 집합체인 것이다. 프랑스 누벨바그의 거장 프랑수아 트뤼포와 서스펜스와 스릴러의 아버지 알프레드 히치콕이 1962년에 나눈 대담이 역사로 기록된 데는 다 이유가 있는 법이다.
극장이 위기를 맞은 시대, <나의 극장에서>는 다시금 극장의, 극장 관람 문화의 의미와 소중함을 몸소 체험케 하는 흔치 않은 기록이다. 또 작금의 OTT와 스트리밍 시대를, 또 만연한 멀티플렉스 환경을 넘어서고 극복할 당위를 부여하는 "선언문이자 선동문"이기도 하고.
그리하여 추천하는 바다. 조영욱 음악감독의 말마따나, 우리 시대 영화인들의 '은밀'했던 '도피처'를 향한 애정 고백인 <나의 극장에서>와 함께 올 추석 연휴 극장을, 되도록 비멀티플렉스를 찾아 그 공간의 의미를 되새겨 보시기를.