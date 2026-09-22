극장 위기의 시대 극복을 위한 유쾌한 러브레터

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"분명 스트리밍 서비스는 편의를 제공하지만, 그것은 일종의 도록을 보는 행위이지 진정한 예술품의 관람이라고 할 수 없다. 물론 모든 것이 디지털 기술로 복제되는 시기에 진품과 가품이 어떤 의미가 있을까하는 점도 존재하겠으나 그럼에도 나에게 극장에서 영화를 보는 행위는 아직도 진품을 경험할 수 있는, 혹은 영화를 진품으로 느껴지게 하는 유일한 통로이고 방법이다."

"<대부3>를 보고 할머니의 담배를 몰래 가지고 나와서 세 가치 정도를 연달아 피웠던 기억이 난다(웃음). 우리 세대는 미키 루크와 브루스 윌리스 때문에 담배를 배운 애들이 몇 트럭이다(웃음)."

"극장은 추억이자 기억이고, 감정이자 느낌, 냄새 그 자체다. 이 모든 걸 품고 있는 것이 극장이다."

류승완 감독·곽경택 감독·강윤성 감독·이해영 감독·박병은 배우·조성희 감독·김미조 감독·남동협 감독·이희준 배우·임순례 감독·백승환 감독·조영욱 음악감독