MLB도 탐낸 하현승 결국 키움행, '꼴찌 우선 지명' 손볼 때 됐나

▲‘전체 1순위’ 지명된 하현승
21일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트. 전체 1순위로 키움 히어로즈의 지명을 받은 부산고 하현승이 유니폼을 받아 입고 있다.연합뉴스
다만 송재우 위원은 '특정 구단 때문에 현행 제도를 바꾸자'는 주장에는 신중해야 한다고 봤다. "키움이 계속 최하위를 차지해 대형 신인들을 데려가면서 불만이 나오는 상황이지만, 키움 한 팀을 잡기 위해 제도를 바꾸면 다른 팀이 피해를 볼 수 있다"는 설명이다.
송 위원은 그러면서 '반복적인 최하위 팀'에 예외를 두는 방안을 제안했다. 그는 "3~4년 연속 꼴등을 하는 구단은 드래프트 지명 순위를 한두 순위 정도 뒤로 미루는 방식도 나쁘지 않을 것"이라고 짚었다.
구단의 재투자를 유도하는 방안도 제안했다. 그는 "키움 팬들은 선수들이 MLB에 진출하며 구단이 상당한 돈을 벌었음에도 재투자가 제대로 이뤄지지 않아 불만"이라며 "최저 연봉선 같은 제도를 활용하거나, 구단 재정 상태를 공개해 수익의 일정 비율은 재투자하게끔 하는 방법도 생각해 볼 수 있다"고 말했다.
해외는 어떨까. MLB는 드래프트 1라운드 1~6순위 지명권을 로터리(추첨) 방식으로 결정한다. 추첨 대상은 전년도 포스트시즌에 진출하지 못한 18개 팀이다. 다만 최근 지명 이력 등을 고려해 일부 팀은 추첨에서 제외될 수 있다. 성적이 나쁠수록 1순위 지명 확률이 높지만 최하위 팀이라고 해서 1순위가 보장되는 것은 아니다.
일본 프로야구(NPB)는 1라운드에서 각 구단이 원하는 선수를 동시에 지명하는 입찰·추첨 방식이다. 한 구단만 지명한 선수는 해당 구단이 바로 교섭권을 얻고, 여러 구단이 같은 선수를 지명했을 때는 추첨으로 교섭권을 정한다. 추첨에서 떨어진 구단은 다시 선수를 지명한다. 2라운드부터는 구단 순위 역순과 정순을 번갈아 적용한다.
관련해 MLB 전문가이기도 한 송 위원은 "KBO와 달리 MLB는 30개 구단으로 구성되고 선수 자원이 훨씬 많다"면서 "MLB의 드래프트 방식을 우리가 그대로 적용하기엔 어려움이 있을 것"이라고 봤다.
다만 그는 "일본의 경우, 원하는 구단에 지명되지 않은 선수들이 드래프트를 거부하거나 재수하는 사례 등이 생기면서 여러 차례 제도 개편을 거쳤다"며 "KBO도 키움 문제를 계기로 대안을 고민할 시기가 온 것 같다"고 전했다.
[관련 기사]
'괴물좌완' 하현승 키움, '메이저리거' 최지만 KT... 기대와 과제
https://omn.kr/2jvc7
'부산고 오타니' 하현승의 활약... U-18 야구대표팀, 일본 꺾고 우승
https://omn.kr/2jrk0☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기