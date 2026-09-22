MLB도 탐낸 하현승 결국 키움행, '꼴찌 우선 지명' 손볼 때 됐나

연합뉴스

21일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트. 전체 1순위로 키움 히어로즈의 지명을 받은 부산고 하현승이 유니폼을 받아 입고 있다.키움 히어로즈가 2027 KBO 신인 드래프트에서 전체 1순위로 '특급 유망주' 하현승(18·부산고) 선수를 지명한 가운데 "같은 구단이 3~4년 연속 최하위를 기록할 경우 지명권 순서를 조정하는 등 제도를 보완할 필요가 있다"는 전문가 의견이 나왔다.송재우 야구 해설위원은 지난 21일 오후 <오마이뉴스>와의 통화에서 최근 키움을 둘러싼 야구팬들의 불만을 언급하며 "KBO도 대안을 고민할 시기가 온 것 같다"라고 진단했다.현행 KBO 신인 드래프트에서 각 구단은 전년도 팀 순위 역순으로 신인을 지명한다. 10개 구단 전력 평준화를 위해 최하위 팀이 가장 먼저 유망주를 선택하는 식이다. 지난해 최하위를 기록한 키움은 이번 드래프트에서 전체 1순위로 지명권을 행사했다.문제는 이런 장면이 반복되고 있다는 점이다. 키움은 2023년부터 3년 연속 리그 최하위를 기록했고, 최근 연이어 전체 1순위 지명권을 행사했다. 올해도 10개 구단 중 10위를 기록하며 4년째 꼴찌가 유력한 상황이다.이를 두고 하위권팀에게 유망주를 보내 리그 전체의 전력 평준화를 꾀하려는 제도의 취지가 무색해지고 있다는 지적이 나온다. 야구팬들이 모인 온라인 커뮤니티에선 키움의 '고의 탱킹(신인 드래프트에서 좋은 유망주를 뽑기 위해 일부러 패배하는 전략)' 의혹까지 제기되며 "해외처럼 추첨제로 신인을 뽑자"라는 등의 주장이 이어지고 있다.특히 올해는 하현승이라는 상징적인 선수가 등장하며 논쟁에 불이 붙었다. 그는 올해 18세 이하(U-18) 아시아야구선수권대회에서 한국의 우승을 이끈 투·타 겸업 유망주다. 뉴욕 양키스 등 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 구단으로부터 계약금 최대 40억원 규모의 계약 제안을 받았지만 KBO 리그에 도전한 상황이었다.