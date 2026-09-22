"금메달 딸 수 있어?" '엑소' 카이와의 약속, 홍콩 첫 금메달로 지켰다

선샤오위 SNS 갈무리

션샤오위는 금메달을 딴 이후 자신의 SNS에 그룹 엑소(EXO) 멤버 카이와 나눴던 과거 대화를 공개했다.그런데 금메달을 딴 뒤 선샤오위가 자신의 SNS에 올린 게시물이 또 다른 관심을 모았다. 13년 차 엑소 팬으로 알려진 그는 과거 팬사인회에서 카이와 나눴던 영상을 공개하며 금메달을 딴 뒤 "약속을 지켰다"는 취지의 글을 남겼다.영상 속에서 선샤오위가 카이에게 특정 포즈를 요청하자 카이는 "금메달 딸 수 있어?"라고 물었다. 선샤오위는 "최선을 다하겠다"고 답했고, 카이는 요청받은 포즈를 취했다.선샤오위는 아시안게임 금메달을 따낸 뒤 이 영상을 다시 공개했다. 두 사람이 과거 팬사인회에서 나눈 대화가 실제 금메달 획득 이후 다시 공개된 것이다. 여러 해외 언론들도 선샤오위의 SNS를 바탕으로 이 사연을 소개했다.선샤오위는 지난 7월에도 엑소 멤버들과 함께 찍은 사진을 공개하며 13년 동안 팬이었다고 밝힌 바 있다. 어린 시절 엑소를 보며 무대에서 빛나는 사람이 되고 싶었다는 내용도 직접 전했다. 그는 10년 넘게 선수 생활을 이어온 끝에 이번 아시안게임에서 자신의 이름을 금메달리스트로 남겼다.금메달을 딴 뒤에는 자신의 경기복에 엑소가 적혀 있는 모습을 공개하고, 오는 11월에 있을 엑소 서울 앙코르 콘서트를 언급하기도 했다. 선샤오위에게 이번 아시안게임 금메달은 오래전 팬사인회에서 나눴던 짧은 대화를 다시 떠올리게 만든 특별한 순간이 됐다.