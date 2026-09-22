"금메달 딸 수 있어?" '엑소' 카이와의 약속, 홍콩 첫 금메달로 지켰다

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선샤오위는 치열한 접전 끝에 홍콩에 첫 금메달을 안겼다.선샤오위 SNS 갈무리
홍콩 우슈 국가대표 선샤오위(沈曉榆, 26)가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 홍콩 선수단에 첫 금메달을 안겼다. 금메달을 목에 건 직후 그가 공개한 SNS 영상에는 그룹 엑소(EXO) 멤버 카이와 과거 나눴던 짧은 대화가 담겨 있었다.
선샤오위는 21일 일본 아이치현 무도관에서 있었던 아시안게임 우슈 여자 장권 결선에서 9.713점을 기록해 금메달을 차지했다. 마카오의 소 초 만(9.710점)이 은메달, 인도네시아의 유지니아 디바 위도도(9.706점)가 동메달을 가져갔다. 4위 이란의 자흐라 키아니도 9.703점을 기록해 상위 4명의 점수 차가 0.010점에 불과했다.
홍콩 선수단의 이번 대회 첫 금메달이자 선샤오위에게는 세 번째 아시안게임 출전에서 따낸 첫 개인전 금메달이기도 했다. 그는 개회식에서 홍콩 선수단의 기수로 나서기도 했다.
장권 결선은 작은 실수 하나가 순위를 바꿀 수 있을 정도로 치열했다. 선샤오위는 9.713점을 받아 마카오의 소 초 만을 불과 0.003점 차로 제쳤다. 인도네시아 위도도의 9.706점까지 포함하면 메달권 선수들의 격차가 극히 작았다.
홍콩 우슈가 아시안게임에서 금메달을 따낸 것도 오랜만이다. 현지 보도에 따르면 홍콩 우슈의 직전 아시안게임 금메달은 2010년 광저우 대회 여자 장권에서 나왔으며, 당시 금메달리스트였던 겅샤오링은 이후 선샤오위의 코치가 됐다.
선샤오위는 경기 후 "꿈만 같다. 이 순간을 기다려왔다"는 소감을 밝혔다. 좁은 점수 차를 끝까지 지켜내며 홍콩에 첫 금메달을 안긴 순간이었다.