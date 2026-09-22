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"금메달 딸 수 있어?" '엑소' 카이와의 약속, 홍콩 첫 금메달로 지켰다

"금메달 딸 수 있어?" '엑소' 카이와의 약속, 홍콩 첫 금메달로 지켰다

우슈 여자 장권 아시아 정상 이룬 13년 팬의 금빛 약속

김종수(oetet)
26.09.22 12:15최종업데이트26.09.22 12:15
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선샤오위는 치열한 접전 끝에 홍콩에 첫 금메달을 안겼다.
선샤오위는 치열한 접전 끝에 홍콩에 첫 금메달을 안겼다.선샤오위 SNS 갈무리

홍콩 우슈 국가대표 선샤오위(沈曉榆, 26)가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 홍콩 선수단에 첫 금메달을 안겼다. 금메달을 목에 건 직후 그가 공개한 SNS 영상에는 그룹 엑소(EXO) 멤버 카이와 과거 나눴던 짧은 대화가 담겨 있었다.

선샤오위는 21일 일본 아이치현 무도관에서 있었던 아시안게임 우슈 여자 장권 결선에서 9.713점을 기록해 금메달을 차지했다. 마카오의 소 초 만(9.710점)이 은메달, 인도네시아의 유지니아 디바 위도도(9.706점)가 동메달을 가져갔다. 4위 이란의 자흐라 키아니도 9.703점을 기록해 상위 4명의 점수 차가 0.010점에 불과했다.

홍콩 선수단의 이번 대회 첫 금메달이자 선샤오위에게는 세 번째 아시안게임 출전에서 따낸 첫 개인전 금메달이기도 했다. 그는 개회식에서 홍콩 선수단의 기수로 나서기도 했다.

장권 결선은 작은 실수 하나가 순위를 바꿀 수 있을 정도로 치열했다. 선샤오위는 9.713점을 받아 마카오의 소 초 만을 불과 0.003점 차로 제쳤다. 인도네시아 위도도의 9.706점까지 포함하면 메달권 선수들의 격차가 극히 작았다.

홍콩 우슈가 아시안게임에서 금메달을 따낸 것도 오랜만이다. 현지 보도에 따르면 홍콩 우슈의 직전 아시안게임 금메달은 2010년 광저우 대회 여자 장권에서 나왔으며, 당시 금메달리스트였던 겅샤오링은 이후 선샤오위의 코치가 됐다.

선샤오위는 경기 후 "꿈만 같다. 이 순간을 기다려왔다"는 소감을 밝혔다. 좁은 점수 차를 끝까지 지켜내며 홍콩에 첫 금메달을 안긴 순간이었다.

션샤오위는 금메달을 딴 이후 자신의 SNS에 그룹 엑소(EXO) 멤버 카이와 나눴던 과거 대화를 공개했다.
션샤오위는 금메달을 딴 이후 자신의 SNS에 그룹 엑소(EXO) 멤버 카이와 나눴던 과거 대화를 공개했다.선샤오위 SNS 갈무리

"금메달 딸 수 있어?"... 카이와의 팬사인회 대화 다시 공개

그런데 금메달을 딴 뒤 선샤오위가 자신의 SNS에 올린 게시물이 또 다른 관심을 모았다. 13년 차 엑소 팬으로 알려진 그는 과거 팬사인회에서 카이와 나눴던 영상을 공개하며 금메달을 딴 뒤 "약속을 지켰다"는 취지의 글을 남겼다.

영상 속에서 선샤오위가 카이에게 특정 포즈를 요청하자 카이는 "금메달 딸 수 있어?"라고 물었다. 선샤오위는 "최선을 다하겠다"고 답했고, 카이는 요청받은 포즈를 취했다.

선샤오위는 아시안게임 금메달을 따낸 뒤 이 영상을 다시 공개했다. 두 사람이 과거 팬사인회에서 나눈 대화가 실제 금메달 획득 이후 다시 공개된 것이다. 여러 해외 언론들도 선샤오위의 SNS를 바탕으로 이 사연을 소개했다.

선샤오위는 지난 7월에도 엑소 멤버들과 함께 찍은 사진을 공개하며 13년 동안 팬이었다고 밝힌 바 있다. 어린 시절 엑소를 보며 무대에서 빛나는 사람이 되고 싶었다는 내용도 직접 전했다. 그는 10년 넘게 선수 생활을 이어온 끝에 이번 아시안게임에서 자신의 이름을 금메달리스트로 남겼다.

금메달을 딴 뒤에는 자신의 경기복에 엑소가 적혀 있는 모습을 공개하고, 오는 11월에 있을 엑소 서울 앙코르 콘서트를 언급하기도 했다. 선샤오위에게 이번 아시안게임 금메달은 오래전 팬사인회에서 나눴던 짧은 대화를 다시 떠올리게 만든 특별한 순간이 됐다.

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우슈여자장권 엑소 카이 약속 홍콩첫금메달

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