'김다현 공개 비판' 심수봉, 대선배의 '경솔한 한마디'가 남긴 상처

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지난 2023년 12월 12일 MBN '현역가왕'에 심사위원과 경연자로 함께 출연했던 심수봉-김다현MBN
따뜻한 말 한마디는 누군가에게 더 큰 힘을 불어넣는 자양분이 되지만, 가시 돋친 말 한마디는 쉽게 지워지지 않는 마음의 상처가 되기도 한다. 최근 한 지역 행사에서 빚어진 가요계 원로 가수의 돌발 발언은 후자에 가까웠다. 반세기 넘게 대중의 사랑을 받아온 유명 가수의 언행이었던 만큼 파장도 컸다.
지난 20일 전북 진안군에서 열린 '2026 진안고원 트로트 페스티벌' 무대에 오른 심수봉은 자신의 앞 순서로 공연한 후배 가수를 언급하며 "노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 아가씨 같다", "제 앞에 저 선수를 내보내지 말아달라"는 취지의 발언을 했다. 심수봉보다 앞서 출연한 가수가 김다현으로 알려지면서 사실상 특정 후배를 공개적으로 비판한 것 아니냐는 논란이 불거졌다.
해당 내용이 유튜브 및 SNS 영상으로 확산되면서 파장이 커졌고, 결국 심수봉 측은 공식 사과문을 발표했다. 김다현 또한 자신의 SNS에 심경을 밝히면서 일련의 사태는 일단락되는 모양새지만, 공개적인 무대에서 이뤄진 대선배의 부적절한 언행은 여전히 씁쓸함을 안겨주고 있다.
축제 무대에서 빚어진 돌발 언행