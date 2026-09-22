'김다현 공개 비판' 심수봉, 대선배의 '경솔한 한마디'가 남긴 상처

▲JTBC '히든싱어8' 심수봉 JTBC

파문이 커지자 심수봉은 다음 날인 21일 사과문을 내고 "상식을 벗어난 실언"이었다며 "어른으로서 후배가수의 마음에 상처를 주는 말을 한 점은 분명 잘못됐다"고 인정했다. 김다현도 이후 심수봉과 직접 통화해 사과를 받았다고 밝히며 논란을 매듭지었다.

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하지만 단순한 해프닝으로 치부하기엔 가요계에 여전히 적잖은 충격을 안겨줬다. 가요계의 대선배로서 보여줘야 할 태도와는 거리가 너무도 멀었기 때문이다. 후배 가수를 향해 "아가씨" 운운하며 원로 가수가 공개적으로 모욕에 가까운 발언을 했다는 점에서도 대중들의 날선 비판이 집중됐다.

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어린 후배의 부족한 점은 바로잡아 주면서 동시에 좋은 노래를 부를 수 있도록 용기와 힘을 불어넣어주는 게 진정한 선배의 모습 아니겠는가? 음악적 견해 차이는 얼마든지 있을 수 있어도, 그것을 전달하는 방식에서 심수봉은 최소한의 배려가 없었다는 지적을 피하기 어렵다. 신속한 사과가 이뤄진 점은 다행이지만, 애초에 공개 무대를 특정 가수를 향한 비판의 도구로 삼은 판단은 여전히 아쉬움으로 남는다.

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존경받는 선배의 자리는 결코 나이가 많다고, 또는 많은 시간을 무대에서 노래했다는 사실만으로 완성되는 것이 아니다. 자신의 경험을 어떻게 전달해주느냐에 따라 그 의미도 달라진다. 최소한의 배려가 결여된 조언은 어른답지 못한 행동에 그칠 뿐이다. 반세기 동안 만들어진 심수봉 이름 세 글자에 담긴 관록은 이번 일을 계기로 빛이 바랠 수밖에 없다.

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