일본 소도시에서 수천 명 한국인이 '아파트' 열창했다

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2026 아이치·나고야 아시안 게임 야구 대한민국의 첫 경기가 열렸던 오카자키 시민구장의 전경.박장식
그러나 경기장 풍경은 달랐다. 1만 명가량을 수용할 수 있는 오카자키 시민구장의 내야석 중앙과 3루를 '국민 10번 타자'들이 그야말로 꽉 채우다시피 했기 때문. 많은 야구 팬들이 응원 팀 유니폼, 모자, 심지어는 태극기까지 완전 무장을 한 상태로 대한민국의 첫 경기 응원에 나섰다.
관중석에서도 응원을 주도하는 야구팬들이 빛났다. 김도영, 문보경, 김지찬 등 이번 대회에 출전한 선수들의 응원가를 함께 부르는가 하면, 7회 김주원과 박준순이 두 점을 뽑아냈을 때는 롯데의 '뱃놀이', 삼성의 '엘도라도' 등 모든 팬들이 즐겨 부르는 응원가를 외치며 힘을 보탰다.
특히 8회 윤동희가 승부에 쐐기를 박는 솔로 홈런을 때려냈을 때는 누가 먼저랄 새도 없이 전 국민의 애창곡, '아파트'가 흘러나왔다. 모든 구단이 함께 승기를 잡았을 때 열창하는 이 노래를 함께 부르자 누군가는 "별빛이 흐르는 다리를 건너"를 열창하고, 누군가는 "으쌰라으쌰" 추임새를 넣으며 야구장을 오카자키 노래방으로 만들었다.
선수들에게도 응원은 힘이 되었다. 대표팀 주장 노시환은 "팬 여러분의 힘을 많이 받았다. 첫 경기라서 긴장이 되긴 했는데, 응원에 힘입어 조금씩 긴장이 풀렸다. 너무 감사하다는 말 전하고 싶다"라면서, "남은 경기 찾아와 주시면 팬들도 우리도 원하는 금메달을 꼭 선물해드리고 싶고, 보답해드리고 싶다"라고 소감을 전했다.
한국에서, 도쿄에서, 나고야에서 찾아온 팬들... "응원하는 마음으로"
이날 경기를 찾아온 야구 팬들은 어떤 마음이었을까. 키움 히어로즈 팬 주혜원씨는 "아시안 게임 같은 축제를 보러 가고 싶었는데, 가까운 일본에서 하게 되어 연차를 쓰고 왔다. 우리 팀 선수뿐만 아니라 다른 선수들도 모여 있으니 한 마음으로 응원할 수 있어 너무나도 좋다"면서, "한국에서도 '직관'을 많이 다녔는데, 여긴 익숙하면서도 새로운 느낌이 든다"고 소감을 전했다.
서울에서 오카자키까지 오는 길이 불편했을 법도 했다. 하지만 주씨는 "우리도 그렇지만, 다른 분들도 응원하는 마음 하나로 여기까지 온 것 같다"면서, "어렵고 말고를 따지기보다는 그냥 우리나라를 응원하고 싶어서 왔기에 교통편이나 접근성은 부차적인 문제로 생각했을 것 같다"고 말했다.