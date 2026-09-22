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'괴물좌완' 하현승 키움, '메이저리거' 최지만 KT... 기대와 과제

'괴물좌완' 하현승 키움, '메이저리거' 최지만 KT... 기대와 과제

2027 KBO 신인 드래프트

이준목(seaoflee)
26.09.22 09:38최종업데이트26.09.22 09:38
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21일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트. 전체 1순위로 키움 히어로즈의 지명을 받은 부산고 하현승이 소감을 말하고 있다.
21일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트. 전체 1순위로 키움 히어로즈의 지명을 받은 부산고 하현승이 소감을 말하고 있다.연합뉴스

메이저리그도 탐냈던 괴물 좌완 하현승(부산고)이 키움 히어로즈의 선택을 받으며 KBO리그 신인 드래프트 전체 1순위의 영예를 차지했다. 메이저리그 무대를 누볐던 거포 최지만은 KT 위즈의 선택을 받았다.

21일 서울 롯데호텔월드 크리스탈볼룸에서 열린 '2027 KBO 신인 드래프트'가 열렸다.이날 신인 지명은 전면 드래프트 방식으로 진행되어 1라운드부터 11라운드까지, 2025년도 구단 순위의 역순인 키움-두산-KIA-롯데-KT-NC-삼성-SSG-한화-LG 순서로 실시됐다.

하현승 "1군에서 좋은 모습 보여드리겠다, 상대해보고 싶은 타자는 김도영"

전체 1순위의 영광은 이변 없이 하현승에게 돌아갔다. 하현승은 최근 미국 애리조나 다이아몬드백스와 계약한 덕수고 엄준상, 2순위로 두산 베어스에 지명된 서울고 김지우와 함께 '빅3' 중에서도 가장 뛰어난 재능을 지닌 선수로 주목받았다.

'부산고 오타니'로 불리우는 하현승은 신장 195㎝, 체중 97㎏의 탄탄한 피지컬을 바탕으로 고교 시절 투수와 타자 양쪽에서 모두 압도적인 재능을 인정받으며 두각을 나타냈다.

투수로서는 고교 통산 28경기 9승무패, 평균자책점 1.27, 78⅓이닝 동안 110탈삼진을 기록했다. 타자로서도 통산 타율 3할5푼1리(67경기 78안타), 8홈런, OPS 1.01을 기록했다.이달 초 대만 타이베이에서 열린 18세 이하(U-18) 아시아야구선수권대회에서는 일본과의 결승전에서 7이닝 무실점 완봉승 역투로 한국에 8년 만의 우승을 선사하고 대회 최우수선수로 선정되기도 했다.

하현승은 뉴욕 양키스 등 메이저리그(MLB) 유수 구단들의 러브콜을 받을만큼 그 재능을 인정받았지만, 고심끝에 KBO리그행을 선택했다. 일부 전문가들은 하현승이 역대 1순위 투수들 중에서도 스피드와 변화구 완성도가 가장 뛰어나기에, 프로에 와도 곧바로 1군 즉시 전력감이 충분히 가능할 것이라는 평가도 나온다.

1순위로 지명된 하현승은 "빠르게 지명해 주셔서 키움 구단에 감사드린다. 준비를 잘해서 1군에서 좋은 모습을 보여드리고 싶다"는 포부를 밝혔다. 프로에서 가장 상대해보고 싶은 선수로는, 투수로는 곽빈(두산), 타자로서는 김도영(KIA)을 각각 상대해보고 싶다는 바람을 드러냈다.

키움, 하현승 가세한다면 5선발 구축... 선수 육성은 과제로

21일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트. 전체 1순위로 키움 히어로즈의 지명을 받은 부산고 하현승이 유니폼을 받아 입고 있다.
21일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트. 전체 1순위로 키움 히어로즈의 지명을 받은 부산고 하현승이 유니폼을 받아 입고 있다.연합뉴스

키움은 비록 KBO리그에서 4년연속 최하위에 그치고 있지만, 젊은 선수들을 가장 적극적으로 기용하는 구단이다. 박병호, 김혜성, 김하성, 이정후, 강정호, 송성문 등 국내에서 가장 많은 메이저리거를 배출한 구단이기도 하다. 하현승을 품은 키움은 마운드 재건의 핵심 자원으로 그를 육성할 계획이다. 하현승도 프로에서는 일단 투수 역할에 집중하는데 무게를 두고 있지만, 타격 능재능을 고려하면 부분적인 투타 겸업 가능성도 조심스럽게 거론되고 있다.

키움은 올시즌 건강하게 복귀한 안우진, 일찌감치 재계약에 성공한 외국인 투수 알칸타라, 지난 7월 8년 80억 비FA다년계약을 맺은 하영민까지 내년 선발 로테이션의 1~3선발을 완성했다. 또한 올해 경험을 쌓은 전준표, 박준현, 배동현 같은 영건들이 있다. 여기에 초고교급 좌완으로 평가받는 하현승까지 즉시전력감으로 가세한다면, 다른 팀 못지 않은 5선발 체제를 구축할수 있다.

다만 키움이 최근 몇년간은 부진한 성적과 더불어 선수육성이나 리빌딩에서도 좋은 평가를 받지 못하고 있다는 것이 변수다. 키움이 부진한 성적으로 투자없이 신인드래프트에서 유망주들을 싹쓸이하고 있다는 비판도 적지않다. 섣부른 1군 기용보다 먼 미래와 큰 그림을 내다보고 하현승을 체계적으로 육성할 프로젝트가 필요하다는 목소리가 나온다.

최지만, 36세 나이 극복하고 KT 장타 고민 해결할까

21일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트. 전체 1순위로 키움 히어로즈의 지명을 받은 부산고 하현승이 소감을 말하고 있다.
21일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트. 전체 1순위로 키움 히어로즈의 지명을 받은 부산고 하현승이 소감을 말하고 있다.연합뉴스

하현승과 더불어 이번 드래프트에서 초미의 관심을 모았던 '중고신인' 최지만은 2라운드 전체 15순위로 KT에 지명됐다. 1라운드에서 뽑힐 수 있다는 전망도 있었지만, 각 구단들은 팀의 장기적인 미래를 책임질수 있는 유망주들을 먼저 선택했다. 최지만이 예상보다 낮은 2라운드까지 내려오면서 현재 리그 1위팀 KT가 그의 이름을 호명했다.

동산고를 졸업하고 2009년 시애틀 매리너스에 입단하며 미국무대에 진출한 최지만은, 약 14년간 마이너리그와 메이저리그를 오가며 풍부한경험을 쌓은 베테랑 선수다. 시 LA 에인절스, 뉴욕 양키스, 밀워키 브루어스, 탬파베이 레이스, 피츠버그 파이어리츠, 샌디에이고 파드리스, 뉴욕 메츠 소속으로 뛰었다.

빅리그 경력은 7시즌이고 통산 타율 2할3푼4리 67홈런 238타점, 367안타 OPS(출루율+장타율) 0.764를 기록했다. 메이저리그에서는 저니맨 이미지가 강하지만, 한때는 준주전급으로 뛴 시기도 있을만큼 한국인 타자 메이저리거로서는 추신수 다음으로 오래 살아남은 케이스다.

2024년을 끝으로 미국에서의 선수경력을 사실상 마감했고 2025년 5월 국내 복귀를 선언한 뒤 사회복무요원으로 입대했다. 이후 무릎 부상으로 3개월 만에 전시근로역 판정을 받아 의병 소집 해제됐다. 올해 4월에는 국내 복귀를 선언하며 시민구단 울산 웨일즈 소속으로 활약했다.

1991년생인 최지만은 한국 데뷔시즌인 내년에는 이미 36세가 된다. 프로 공백기까지 감안할때 웬만한 선수라면 노쇠화에 이어 은퇴를 감안해도 이상하지 않은 나이다. 하지만 올 시즌 퓨처스리그 28경기에서 타율 3할 2푼 8리, 2홈런 12타점 OPS(출루율+장타율) 0.918의 맹활약을 펼치며 메이저리거 출신의 클래스는 어디가지 않는다는 것을 증명했다.

추신수(전 SSG 랜더스)는 불혹을 바라보는 39세의 나이에 빅리그 경력을 마감하고 KBO리그에서 돌아와 4시즌을 더 뛰고 은퇴했다. 전성기를 지난 나이에 돌아왔음에도 20-20(홈런-도루)을 기록하는가하면 통산 출루율 .388을 기록하는 등 경쟁력을 증명했다. 최지만 역시 부상만 아니라면 2-3년 정도는 충분히 즉시전력감으로 제 몫을 해줄 수 있을 것이라는 평가다.

리그 1위팀 KT의 올시즌 최대 고민은 아쉬운 장타력이었다. 홈런 3위 힐리어드(37개)를 보유했지만, 올시즌 두자릿수 홈런을 넘긴 선수가 안현민(13개) 김현수(11개) 장성우(10개)까지 4명 뿐이다. 최지만이 KBO리그에서 풀시즌을 소화할 경우 20홈런 이상을 보장할 파워를 갖췄다는 점에서의 팀의 장타력 개선에 큰 도움이 될 것이라는 기대다.

다만 주포지션인 1루수와 지명타자 자리를 놓고 또다른 베테랑 김현수와 출전시간을 나눠야한다는 점, 또한 과거 KT에서 이대은이나 남태혁같은 해외 유턴파 출신 선수들을 이름값만 보고 섣불리 지명했다가 '워크에식' 문제로 뒤통수를 맞았던 전례들은, 최지만의 KBO리그 성공 가능성을 낙관할 수 없는 이유이기도 하다. 최지만이 얼마나 몸상태를 잘 관리하느냐에 따라 다음 시즌 KT 타선의 위력을 한단계 더 높여줄 수 있는 변수임은 분명하다.

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