힙한 문학 청년들과 만난 환갑 넘은 무명 시인

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<나의 사적인 예술가> 스틸과거를 묻은 채 조용하게 살던 그에게 어느 날 문학을 전공하는 '마이어스'란 청년이 나타난다. 자신의 팬이라며 친구들과 함께 하는 문학 모임에 초대하고 싶단다. 마지못해 따라간 그곳에서 에드는 상상치 못한 찬사에 휩싸인다. 젊은 시절 열정이 되살아나는 듯하다. 마이어스는 모임에 합류하길 청하고 자신들과 더불어 낭독회를 열자고 제안한다. 일이 자꾸 커진다.여기 한 무명시인이 있다. 1960년생의 청년은 무작정 동경하던 뉴욕으로 17살에 상경한다. 1977년의 일이다. 2년 후 그는 당대 문학 사조에 영향받아 첫 시집을 내놓는다. 비평적으론 괜찮은 평가를 얻었지만, 이 시집은 그의 처음이자 마지막 책이 된다. 세간의 유명세와는 거리가 멀었던 그는 생계를 위해 일자리를 찾았고, 뉴욕 우체국에서 매일 편지를 분류하며 37년간 지내왔다. '내가 한때 시인이었지' 하는 추억만 남긴 채 환갑을 넘긴 노인이 된 처지.이대로 조용하게 황혼을 맞이하는 것도 과히 나쁘지 않다. 에드는 달리 물욕도 없고 현재 생활에 만족하는 듯하다. 친지와 관계가 그리 좋진 않아 보이지만, 직장 동료나 이웃들과는 원만하게 지내며 함께 당구를 치고 스포츠 시합을 응원하곤 한다. 넉넉하진 않아도 한 몸 건사하는 데 모자랄 건 없다. 빈털터리로 뉴욕에 처음 입성할 때를 생각하면 나쁘지 않은 노후다. 하지만 느닷없이 등장한 마이어스와 문학청년 무리가 그의 잔잔하던 심장을 들쑤셔 놓았다.'칭찬은 고래도 춤추게' 만든다. 에드 역시 자식 뻘 청년들이 본인의 작품을 읽고 팬이라며 칭송하는 게 얼떨떨해도 불쾌할 턱이 없다. 이들은 요즘엔 진짜가 없다며 다들 SNS 중독에다 알고리즘의 조종을 받으며 인플루언서가 되길 꿈꿀 뿐이라 비판한다. 자신들은 과거의 진실된 문학과 예술을 추종한다며 에드를 마치 고대 유물이나 살아있는 화석처럼 반긴다. 그들의 열기에 전염이라도 된 듯, 그 역시 잊었던 청년 시절의 꿈과 야망이 시간여행을 온 듯 부활한다.이들은 자신들의 진짜 예술을 펼칠 이벤트를 열기로 한다. 흐뭇하게 지켜보던 에드에게 그들은 동참하길 권한다. 얼떨떨하지만, 뭔가 오랜만에 해보고 싶다. 새로운 시를 써보라는 제안도, 출판 에이전트와 만남을 주선하겠다는 권유도 흔쾌히 수락한다. 37년 만에 어쩌면 젊은 날의 꿈이 이뤄질 것 같다. 그는 오랫동안 잊었던 자신의 과거 작업을 꺼내고 시상을 얻기 위해 분주히 움직인다. 하지만 오랜 세월 멈췄던 창작욕이 본격 가동되기란 쉽지 않은 일이다.