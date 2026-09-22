20살 대만 실업투수에 고전...결승에서 왕옌청-린위민 만나면?

▲대만 선발 린이웨이
21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 1회말 대만 선발투수 린이웨이가 역투하고 있다.연합뉴스
대한민국 야구대표팀이 아시안게임 첫 경기서 '난적' 대만을 제압하고 대회 5연패를 향한 청신호를 밝혔다. 하지만 또다시 낯선 투수에게 중반까지 고전을 면치못한 타선은 숙제를 남겼다.
류지현 감독이 이끄는 한국은 21일 일본 오카자키 베이스볼스타디움에서 열린 대만과의 B조 첫 경기서 5-0으로 완승했다.
투수진은 완벽했다. 에이스 곽빈은 6이닝 동안 볼넷 2개만 내주고 탈삼진 10개에 무안타 무실점으로 대만 타선을 꽁꽁 틀어막았다. 이어 조병현이 2이닝 무안타 무실점, 마무리 박영현은 1이닝 2피안타를 허용했지만 역시 무실점으로 경기를 마무리하고 영봉승을 완성했다.
한국 투수진은 9회 1사에서 천천웨이에게 안타를 맞으며 팀 노히트 노런 달성에는 아쉽게 실패했다. 하지만 경기 내내 대만 타자들에게 2안타 2볼넷만 내줬고, 3루 베이스 이상의 진루를 단 한 번도 허용하지 않았다. 득점권인 2루를 허용한 것 역시 두 번에 불과했다.
문제는 타선이었다. 최종 결과는 5점 차 완승이지만 사실 경기 중반까지는 한국의 승리를 장담할 수 없었다. 한국은 2회말 1사 만루에서 박재현(KIA)의 희생플라이로 선취점을 올렸으나 이후 좀처럼 추가점을 뽑지 못하고 6회까지 1-0의 아슬아슬한 살얼음판 리드를 이어가야했다.
스무살 실업팀 소속 투수에 고전
대만 선발 린이웨이(합작금고)가 한국을 상대로 5이닝 1피안타 1볼넷 2탈삼진의 호투를 펼쳤다. 한국 타선은 린이웨이가 마운드에 올라있는 동안 5이닝 중 4이닝을 삼자범퇴로 물러났다. 유일한 1점도 대만 유격수 송구 실책으로 비롯된 비자책이었기에 한국 타선은 사실상 자력으로는 린이웨이에게 한 점도 뽑지 못한 셈이었다. 한국 선수들 전원이 프로 소속이고, 린이웨이는 고작 20살에 실업팀 소속으로 성인 국가대표 경험도 처음이라는 것을 감안하면 굴욕적인 결과였다.
당초 대만은 한국전에서 이미 한국 타자들을 상대한 경험이 많은 왕옌청(한화 이글스)이나 린위민(애리조나 산하 리노 에이시스)을 선발로 투입할 것이 전망됐다. 하지만 탕덩카이 대만 감독은 예상을 깨고 한국 타자에게 완전히 낯선 린이웨이를 깜짝 선발로 내세웠다. 짧은 이닝만 던지는 오프너 개념의 '위장 선발'일 수 있다는 전망도 나왔지만, 린이웨이는 의외로 한국타자들이 공략하기 어려운 투구스타일을 갖추고 있었다.
린이웨이는 패스트볼 구속이 빠르거나 구위가 묵직한 유형은 아니었지만, 다리를 높게 들면서 타이밍을 잡기 힘든 이중 키킹 투구폼과 다양한 구종, 안정적인 제구력을 갖춰 한국 타자들을 효과적으로 봉쇄했다. 경기 중반 한국 벤치가 주심에게 린이웨이의 투구 동작을 놓고 어필하기도 했지만, 받아들여지지는 않았다. 선발 운용만 놓고보면 결과적으로 대만의 변칙 전략이 적중한 셈이었다.
그나마 대만 불펜진을 상대로 뒤늦게 타선이 터진 것이 다행이었다. 7회말 무사 1, 3루에서 박준순(두산)의 2루타와 조형우(SSG)의 희생플라이가 나오면서 3점 차로 달아났다. 8회에는 노시환(한화)의 희생플라이에 이어 윤동희(롯데)의 좌월 솔로홈런이 터지면서 쐐기를 박았다. 5번 김주원(NC)이 3안타를 몰아치며 쾌조의 타격감을 보여줬고, '아시안게임의 사나이' 윤동희가 소속팀에서의 부진을 딛고 부활한 것도 고무적이었다.