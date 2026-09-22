20살 대만 실업투수에 고전...결승에서 왕옌청-린위민 만나면?

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큰사진보기 ▲승리한 대한민국 야구 국가대표팀21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5대 0으로 승리를 거둔 대한민국 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다. 연합뉴스

하지만 대만은 한국전에서 아직 최상의 카드를 모두 꺼내지 않았다. 만일 한국이 대만을 결승에서 다시 만나게 된다면 그때는 왕옌청과 린위민을 모두 투입할 가능성이 크다.



왕옌청은 KBO리그에서 만난 한국 대표팀 타자들을 상대로 팀 동료인 노시환과 문현빈을 제외하면 50타수 10안타(타율 .200)를 허용하며 매우 강했다. 곽빈과의 맞대결에서는 3번 맞붙어 패배없 2승을 거두기도 했다. 린위민은 지난 항저우 대회에서 한국전에만 2경기에 선발등판하여 11이닝 1승 1패 자책점 1.64로 호투했다. 2024년 프리미어12에서도 한국전에서 4.2이닝 2실점으로 승리의 발판을 놓는 등, 국제대회에서 여러번 전담 선발로 나섰던 '한국 킬러'다.



대만이 왕옌청과 린위민을 조별리그 한국전에 투입하지 않은 이유에 대해서는, 선택과 집중을 위한 '전략적 포기'라는 분석도 나오고 있다. 최근 왕옌청은 한화구단과 대만 대표팀 사이에 아시안게임 출전조건을 둘러싼 모종의 합의가 있었던 것으로 알려졌다. 구체적인 내용은 알려지지 않았지만, 출전경기나 투구이닝을 둘러싼 조건일 가능성이 높다. 미국 마이너리그에서 뛰고 있는 해외파 린위민 역시 같은 상황일 수 있다.



대만은 지난 항저우 대회 조별리그에서 한국을 4-0으로 잡고도 결승전 리매치에서는 0-2로 패하며 은메달에 만족해야 했다. 대만 역시 이번 대회에서는 같은 시나리오로 결승전에서의 설욕을 꿈꿀 수 있다. 어차피 아시안게임 출전국 간의 전력차가 크고, 대만으로서는 한국전에서 1패를 당하더라도 사회인 야구 선수들로 구성된 일본만 잡으면 결승전에 올라갈 확률은 매우높다. 어차피 한국과의 진검승부가 결승전이라고 생각했다면, 굳이 조별리그에서 가진 패를 미리 다 내놓고 전력을 기울일 필요는 없었다.



대만이 왕옌청-린위민을 아낀 상황에서 린이웨이까지 조별리그 한국전에서 기대 이상으로 호투하며 결승전에서 다시 등판할 가능성이 생겼다. 한국으로서는 쉽게 공략을 장담하기 어려운 투수들이 무려 3명이나 포진한 대만과 다시 만난다면 상당한 부담이 될 수밖에 없다.



물론 한국 타자들 입장에서도 이제 아시안게임 첫 경기를 치렀을 뿐이다. 우리 대표팀 선수들은 13일까지 각 소속팀에서 KBO리그 일정을 소화한 뒤, 짧은 소집훈련을 거쳐 대만전 직전까지 손발을 맞춘 실전은 17일 상무와의 연습경기 한 번이 전부였다. 낯선 환경과 처음 보는 투수들을 상대로 한국 타자들의 타격감이 아직 정상이 아닐 수밖에 없다.남은 조별경기와 슈퍼라운드를 거치며 결승전까지 자연스럽게 타격감을 올릴 시간은 아직 충분하다.



한국은 대만전 승리로 일단 결승 진출에 유리한 고지를 선점한 가운데 남은 경기에서 전력의 완성도를 더 끌어올려야 한다는 숙제를 남겼다. 이번 대회에서는 각 조 상위 두 팀이 슈퍼라운드로 향한다. A조에선 일본과 중국, B조에선 한국과 대만이 슈퍼라운드에 진출할 것으로 예상된다. 한국은 22일 홍콩, 23일 태국 등 약체팀들과 조별리그 2·3차전을 치른다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5대 0으로 승리를 거둔 대한민국 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다.하지만 대만은 한국전에서 아직 최상의 카드를 모두 꺼내지 않았다. 만일 한국이 대만을 결승에서 다시 만나게 된다면 그때는 왕옌청과 린위민을 모두 투입할 가능성이 크다.왕옌청은 KBO리그에서 만난 한국 대표팀 타자들을 상대로 팀 동료인 노시환과 문현빈을 제외하면 50타수 10안타(타율 .200)를 허용하며 매우 강했다. 곽빈과의 맞대결에서는 3번 맞붙어 패배없 2승을 거두기도 했다. 린위민은 지난 항저우 대회에서 한국전에만 2경기에 선발등판하여 11이닝 1승 1패 자책점 1.64로 호투했다. 2024년 프리미어12에서도 한국전에서 4.2이닝 2실점으로 승리의 발판을 놓는 등, 국제대회에서 여러번 전담 선발로 나섰던 '한국 킬러'다.대만이 왕옌청과 린위민을 조별리그 한국전에 투입하지 않은 이유에 대해서는, 선택과 집중을 위한 '전략적 포기'라는 분석도 나오고 있다. 최근 왕옌청은 한화구단과 대만 대표팀 사이에 아시안게임 출전조건을 둘러싼 모종의 합의가 있었던 것으로 알려졌다. 구체적인 내용은 알려지지 않았지만, 출전경기나 투구이닝을 둘러싼 조건일 가능성이 높다. 미국 마이너리그에서 뛰고 있는 해외파 린위민 역시 같은 상황일 수 있다.대만은 지난 항저우 대회 조별리그에서 한국을 4-0으로 잡고도 결승전 리매치에서는 0-2로 패하며 은메달에 만족해야 했다. 대만 역시 이번 대회에서는 같은 시나리오로 결승전에서의 설욕을 꿈꿀 수 있다. 어차피 아시안게임 출전국 간의 전력차가 크고, 대만으로서는 한국전에서 1패를 당하더라도 사회인 야구 선수들로 구성된 일본만 잡으면 결승전에 올라갈 확률은 매우높다. 어차피 한국과의 진검승부가 결승전이라고 생각했다면, 굳이 조별리그에서 가진 패를 미리 다 내놓고 전력을 기울일 필요는 없었다.대만이 왕옌청-린위민을 아낀 상황에서 린이웨이까지 조별리그 한국전에서 기대 이상으로 호투하며 결승전에서 다시 등판할 가능성이 생겼다. 한국으로서는 쉽게 공략을 장담하기 어려운 투수들이 무려 3명이나 포진한 대만과 다시 만난다면 상당한 부담이 될 수밖에 없다.물론 한국 타자들 입장에서도 이제 아시안게임 첫 경기를 치렀을 뿐이다. 우리 대표팀 선수들은 13일까지 각 소속팀에서 KBO리그 일정을 소화한 뒤, 짧은 소집훈련을 거쳐 대만전 직전까지 손발을 맞춘 실전은 17일 상무와의 연습경기 한 번이 전부였다. 낯선 환경과 처음 보는 투수들을 상대로 한국 타자들의 타격감이 아직 정상이 아닐 수밖에 없다.남은 조별경기와 슈퍼라운드를 거치며 결승전까지 자연스럽게 타격감을 올릴 시간은 아직 충분하다.한국은 대만전 승리로 일단 결승 진출에 유리한 고지를 선점한 가운데 남은 경기에서 전력의 완성도를 더 끌어올려야 한다는 숙제를 남겼다. 이번 대회에서는 각 조 상위 두 팀이 슈퍼라운드로 향한다. A조에선 일본과 중국, B조에선 한국과 대만이 슈퍼라운드에 진출할 것으로 예상된다. 한국은 22일 홍콩, 23일 태국 등 약체팀들과 조별리그 2·3차전을 치른다. 아시안게임 야구대표팀 린이웨이 대만야구 곽빈 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 '괴물좌완' 하현승 키움, '메이저리거' 최지만 KT... 기대와 과제

21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 1회말 대만 선발투수 린이웨이가 역투하고 있다.대한민국 야구대표팀이 아시안게임 첫 경기서 '난적' 대만을 제압하고 대회 5연패를 향한 청신호를 밝혔다. 하지만 또다시 낯선 투수에게 중반까지 고전을 면치못한 타선은 숙제를 남겼다.류지현 감독이 이끄는 한국은 21일 일본 오카자키 베이스볼스타디움에서 열린 대만과의 B조 첫 경기서 5-0으로 완승했다.투수진은 완벽했다. 에이스 곽빈은 6이닝 동안 볼넷 2개만 내주고 탈삼진 10개에 무안타 무실점으로 대만 타선을 꽁꽁 틀어막았다. 이어 조병현이 2이닝 무안타 무실점, 마무리 박영현은 1이닝 2피안타를 허용했지만 역시 무실점으로 경기를 마무리하고 영봉승을 완성했다.한국 투수진은 9회 1사에서 천천웨이에게 안타를 맞으며 팀 노히트 노런 달성에는 아쉽게 실패했다. 하지만 경기 내내 대만 타자들에게 2안타 2볼넷만 내줬고, 3루 베이스 이상의 진루를 단 한 번도 허용하지 않았다. 득점권인 2루를 허용한 것 역시 두 번에 불과했다.문제는 타선이었다. 최종 결과는 5점 차 완승이지만 사실 경기 중반까지는 한국의 승리를 장담할 수 없었다. 한국은 2회말 1사 만루에서 박재현(KIA)의 희생플라이로 선취점을 올렸으나 이후 좀처럼 추가점을 뽑지 못하고 6회까지 1-0의 아슬아슬한 살얼음판 리드를 이어가야했다.대만 선발 린이웨이(합작금고)가 한국을 상대로 5이닝 1피안타 1볼넷 2탈삼진의 호투를 펼쳤다. 한국 타선은 린이웨이가 마운드에 올라있는 동안 5이닝 중 4이닝을 삼자범퇴로 물러났다. 유일한 1점도 대만 유격수 송구 실책으로 비롯된 비자책이었기에 한국 타선은 사실상 자력으로는 린이웨이에게 한 점도 뽑지 못한 셈이었다. 한국 선수들 전원이 프로 소속이고, 린이웨이는 고작 20살에 실업팀 소속으로 성인 국가대표 경험도 처음이라는 것을 감안하면 굴욕적인 결과였다.당초 대만은 한국전에서 이미 한국 타자들을 상대한 경험이 많은 왕옌청(한화 이글스)이나 린위민(애리조나 산하 리노 에이시스)을 선발로 투입할 것이 전망됐다. 하지만 탕덩카이 대만 감독은 예상을 깨고 한국 타자에게 완전히 낯선 린이웨이를 깜짝 선발로 내세웠다. 짧은 이닝만 던지는 오프너 개념의 '위장 선발'일 수 있다는 전망도 나왔지만, 린이웨이는 의외로 한국타자들이 공략하기 어려운 투구스타일을 갖추고 있었다.린이웨이는 패스트볼 구속이 빠르거나 구위가 묵직한 유형은 아니었지만, 다리를 높게 들면서 타이밍을 잡기 힘든 이중 키킹 투구폼과 다양한 구종, 안정적인 제구력을 갖춰 한국 타자들을 효과적으로 봉쇄했다. 경기 중반 한국 벤치가 주심에게 린이웨이의 투구 동작을 놓고 어필하기도 했지만, 받아들여지지는 않았다. 선발 운용만 놓고보면 결과적으로 대만의 변칙 전략이 적중한 셈이었다.그나마 대만 불펜진을 상대로 뒤늦게 타선이 터진 것이 다행이었다. 7회말 무사 1, 3루에서 박준순(두산)의 2루타와 조형우(SSG)의 희생플라이가 나오면서 3점 차로 달아났다. 8회에는 노시환(한화)의 희생플라이에 이어 윤동희(롯데)의 좌월 솔로홈런이 터지면서 쐐기를 박았다. 5번 김주원(NC)이 3안타를 몰아치며 쾌조의 타격감을 보여줬고, '아시안게임의 사나이' 윤동희가 소속팀에서의 부진을 딛고 부활한 것도 고무적이었다.