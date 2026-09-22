한국이 찾던 '단거리 강자' 김영범, 2028 올림픽도 '파란불'

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21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 개인 자유형 시상식에서 금메달을 획득한 한국 김영범이 메달을 들어보이고 있다. 2026.9.21스무살 '신성' 김영범이 단거리 수영의 새 강자로 떠올랐다.김영범은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 자유형 50ｍ 결승에서 21초66의 대회 신기록으로 가장 먼저 터치패드를 찍으며 금메달을 목에 걸었다.2위로 들어온 홍콩의 이언 옌터우 호(21초76)와는 0.1초 차이가 났다. 단거리 종목인 50m에서는 적지 않은 격차다.이날 오전에 열린 예선에서도 김영범은 21초71의 대회 신기록을 수립하며 전체 1위로 결승에 올랐다. 2022 항저우 대회에서 지유찬이 금메달을 따내며 세웠던 종전 대회 기록인 21초72를 0.01초 앞당긴 것이다.지난 대회 챔피언 지유찬도 22초23으로 예선 전체 3위를 기록하며 결승에 올라 2연속 금메달에 도전했다.그러나 이번 대회의 주인공은 김영범이었다. 4레인에서 출발한 김영범은 0.66초의 폭발적인 반응 속도로 입수한 뒤 선두로 치고 나갔고, 자신의 예선 기록을 다시 0.05초 줄이는 압도적인 레이스를 펼쳤다.김영범은 경기 후 믹스트존에서 "결승 출발대에 설 때는 기록 욕심을 완전히 비우고 '예선 때 했던 내 수영을 그대로 복사해서 붙여넣기만 하자'는 마음으로 뛰었다"라며 "감독님도 기록 욕심내지 말고 예선처럼만 하라고 주문하셨는데 거짓말처럼 기록도 더 줄어들고 금메달까지 따라왔다"라고 소감을 밝혔다.3레인의 지유찬은 21초94로 터치패드를 찍으며 김영범에게 챔피언의 자리를 내줬으나, 3위로 동메달을 획득하며 2회 연속 메달 획득이라는 값진 성과를 거뒀다.한국은 남자 배영 50m 윤지환과 여자 배영 50m 김승원이 나란히 동메달을 획득했다. 또한 2022 항저우 대회 금메달을 획득한 남자 계영은 김준우, 김우민, 이호준, 황선우가 800ｍ 결승에서 동메달을 목에 걸었다.한국 수영은 '마린보이' 박태환이 사상 첫 올림픽 금메달을 획득한 뒤 황선우와 김우민이 명맥을 이으며 중장거리 종목에서 강세를 보였다.반면에 단거리 종목에서는 미국, 호주, 영국 등 타고난 힘과 신체 조건을 앞세운 서구의 수영 강국 선수들에 밀려 두각을 나타내지 못했다. 하지만 이들 못지않게 키 198㎝에 달하는 당당한 신체 조건을 갖춘 김영범이 등장하면서 한국도 자신감을 갖게 됐다.김영범은 2024년 6월 광주 전국수영선수권대회에서 하루에 두 차례나 접영 100m 한국 기록을 새로 썼고, 같은 해 10월 인천에서 열린 쇼트코스(25m)대회 국제수영연맹 경영 월드컵 2차 대회에서는 자유형 100m 우승을 차지하며 주목받기 시작했다.지난해 전국체육대회에서는 47초39로 자유형 100ｍ 한국 기록까지 작성하며 꾸준히 기록을 끌어 올렸다. 올해 허리디스크 부상으로 큰 고비를 맞기도 했지만, 지금까지 쌓아온 훈련량으로 극복했다.이러한 기세를 바탕으로 이번 아시안게임에 나선 김영범은 전날 열린 자유형 100ｍ 결승에서 세계 기록 보유자 판잔러(중국)와 치열한 접전을 펼치다가 0.04초로 아깝게 은메달을 따냈다.그러나 이 은메달은 오히려 약이 됐다. 이날 마음을 다잡고 출전한 자유형 50ｍ에서는 한 치의 빈틈도 없는 레이스로 예선과 결승 모두 1위에 오르면서 완벽한 금메달로 마침내 시상대의 가장 높은 곳에 섰다.김영범도 "어제 그렇게 아쉽게 은메달을 따지 않았다면 오늘의 금메달은 결코 없었을 것"이라며 "오늘 아침까지도 어제 터치 장면을 100번 넘게 돌려봤다 '여기서 이렇게 손을 뻗었으면 어땠을까' 자책도 많이 했지만, 결국 끝날 때까지 끝난 게 아니라는 교훈을 얻었다"라고 말했다.명실상부한 아시아 남자 단거리 수영의 최강자로 우뚝 선 김영범이 과연 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽에서 한국 수영의 역사를 새로 쓸지 주목된다.