오래전 창작물에 대한 찬사, 다시 쓸 수 있을까?

㈜티캐스트

영화 <나의 사적인 예술가> 스틸컷에드가 살아온 과거와 청년들이 동경하는 과거의 차이는 중요하다. 그들이 클래식이라 부르며 받아들이는 예술의 시대는 에드에게 한때 현재였다. 그 안에는 작품을 만드는 경험만이 아니라 생활을 꾸리고 흐르는 시간을 견디는 과정도 모두 함께 존재한다.하지만 디지털 매체와 인플루언서가 익숙한 환경에서 성장한 청년들에게 그 시대는 작품과 이미지, 이야기만으로 전달된 시간에 해당된다. 그저 오래된 양식을 따른다고 해서 그 양식이 생겼던 시대의 생활까지 경험하게 되는 것은 아니라는 뜻이다. 과거의 예술을 사랑하는 마음이 거짓이라는 의미는 아니다. 체득되어 있지 않기 때문에 쉽게 따라 할 수 없고, 자신을 형성한 동시대의 습관도 벗어나기는 어려운 부분이 있다.모임이 낭독회에 대한 혹평 앞에서 무너지는 장면은 바로 이 간극을 드러낸다. 이들은 자신들이 무엇을 추구하고 싶은지에 대해서는 어렴풋이 알고 있지만 그것을 추구하기 위해서 필요한 작업과 시간, 심지어는 대중으로부터 외면받고 비난받을 때 어떤 태도를 취해야 하는지에 대해서까지는 깊이 생각해 본 일이 없다.과거에 대한 취향만으로 현재의 실천을 대신한 부분이 크기만 했던 탓이다. 여기에는 경제적으로 풍족한 배경 또한 한몫한다. 경제적 배경이 문화와 작품을 사랑하는 마음의 진위를 결정하는 것은 아니지만, 타인의 현실적 문제와 그가 감당해야 할 시간과 비용을 이해하기 어렵게 만드는 요소는 될 수 있다.글로리아라는 인물은 이 문제를 단순한 세대의 문제로 정리하기 어렵게 만드는 존재다. 그는 실제로 무대에 서서 노래하는 배우로, 에드의 관심을 끄는 존재다. 부유한 다른 구성원들과 같은 경제적 보호막도 갖고 있지 않다. 그의 과장된 태도와 자기 연출에는 예술가로 보이고 싶은 욕망과 함께 성공할 기회를 얻고 자신의 자리를 지켜내려는 절실함이 엿보인다.다른 멤버들이 보이지 않는 자신만의 양식과 그 내부에 위치한 불안이 존재하는 것이다. 긍정적인 면모만 가진 캐릭터는 아니지만, 그의 존재는 동시대를 살아가는 청년들이 모두 같은 모습을 하는 것은 아니라는 점을 보여준다.한편, '열의의 사회' 구성원들은 자신들이 사회의 세속화와 문화적 수준의 하락에 반대하고 저항한다는 자의식을 갖고 인플루언서와 일부 문화 평론가의 행태를 혐오한다. 오래된 예술을 좋아하는 취향은 자신들이 그런 문화와 구별된다는 근거로도 이용된다. 에드의 존재가 특별하게 여겨지는 이유도 마찬가지다. 그런 의미에서 그의 합류는 자신들의 취향과 지향이 얼마나 진지한지 확인해주는 사건이기도 하다.하지만 낭독회를 망치고 다음 날 혹평을 받은 뒤 서로를 비난하는 모습은 그 자의식이 얼마나 불안정한 토대에 놓여 있었는지 드러낸다. 심지어는 모임의 연대까지 흔들린다. 이들은 실패한 작업을 함께 재건하려 하기보다 책임을 서로에게 넘기며 스스로 내세웠던 열의를 지속할 근거를 잃는다.그 곁에 여전히 같은 모습으로 존재하는 인플루언서들의 모습은 이 실패를 더욱 선명하게 비춘다. 모임 내부에서는 낭독회의 실패가 서로의 책임을 추궁해야 할 엄청난 사건이 되지만, 그들이 혐오해 왔던 현실에는 별다른 변화가 없다. 자신들의 예술적 행동이 문화에 대한 저항이 되리라는 믿음과 거대한 자아의 민낯이 드러나는 순간이다.동시에 이들의 반응에서는 그들이 경멸해 왔던 관심과 평판의 논리가 되풀이된다. 자신들이 다른 문화를 만들고 있다는 확신조차 외부의 좋은 평가가 존재하는 동안에야만 유지될 수 있는 것이 아닌지 돌아보게 만드는 것이다. 인플루언서의 논리와 조금도 다르지 않다.