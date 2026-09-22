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오래전 창작물에 대한 찬사, 다시 쓸 수 있을까?

오래전 창작물에 대한 찬사, 다시 쓸 수 있을까?

[리뷰] 영화 <나의 사적인 예술가>

조영준(joyjun7)
26.09.22 11:01최종업데이트26.09.22 11:01
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영화 <나의 사적인 예술가> 스틸컷
영화 <나의 사적인 예술가> 스틸컷㈜티캐스트

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

뉴욕의 우체국 직원 에드 색스버거(윌렘 대포 분)는 오래전 <너무 지난 길>이라는 이름의 시집 한 권을 출간했다. 하지만 그의 작품은 널리 알려지지 않았고, 그 역시 이후 오랫동안 시를 쓰지 않은 채 생활을 이어왔다. 어느 날 마이어스(에드먼드 도노반 분)라는 청년이 찾아와 그의 시를 높이 평가하며 자신이 속한 예술 모임 '열의의 사회'로 초대한다. 이곳에서 뒤늦게 발견된 시인이자 존경받는 선배가 된 에드는 배우 글로리아(그레타 리 분)의 관심까지 얻게 되고, 잊은 줄 알았던 삶 속의 새로운 기대 하나를 갖게 된다.

켄트 존스 감독의 영화 <나의 사적인 예술가>는 아르투르 슈니츨러 작가의 소설을 새미 버치가 각색한 작품이다. 오스트리아 빈을 배경으로 했던 이야기를 뉴욕으로 옮겨와, 오래전 예술 활동을 멈춘 창작자와 과거의 예술을 동경하는 청년들이 마주하도록 만든다. 이를 통해, 한 대상이 과거에 쓴 작품을 현재로부터 칭송받는 일과 그가 다시 시인이 되도록 요구받는 일 사이에서 겪게 되는 여러 감정을 비추고자 한다.

타인의 찬사가 다시 떠오르게 만드는 삶

오래전 별다른 반응을 얻지 못했던 일이 다른 사람에게 의미 있다는 사실을 깨닫게 되는 순간은 현재 창작에서 멀어진 사람에게도 충분히 기쁠 만한 일이다. 특히 현시점의 젊은 청년들에게 환대받는다는 것은 그 시절의 노력과 감정을 다시 함께 확인받는 경험이기도 하다. 그렇게 자신이 한때 시를 썼다는 것을 기억하는 사람들과 어울리는 동안에 그는 현재의 삶에서 좀처럼 불리지 않던 존재가 된다.

문제는 그를 환대하는 모임의 의도가 온전히 순수해 보이지만은 않는다는 데 있다. 특히 큰 열의를 보이던 마이어스의 행동에는 어딘가 의뭉스러운 부분이 있다. 에드에게 자꾸 뭘 하라고 부추기는 것도 그렇고, 그가 집에 다녀간 직후에는 너무나도 자연스럽게 인공지능(AI)에게 말을 거는 장면도 등장한다. 에드 역시 이를 전혀 모르는 것 같지는 않다. 어린 청년의 허세스러운 면에 대해 언급하는 장면이 그에게 주어진다. 하지만 자신의 오랜 재능을 추앙해 주는 이들로 인해 과거의 영광을 다시금 들여다보게 되는 것도 사실이다.

이런 모든 과정은 정작 에드 자신이 시를 뒤로 하고 묵묵히 걸어온 날들을 과소평가할 위험을 품는다. 찬사의 속도에 맞춰 커지는 마음이 자신에게 정말로 필요한 것이 무엇인지 살피는 과정을 보살피지 못하게 만들어버린 탓이다. 실제로 모임의 청년들과 자주 어울리게 되고 난 이후로, 진짜 동료들이 있는 펍을 멀리하고 오랜 친구들의 문화적 소양을 폄하하게 되는 그다. 정작 자신이 무엇을 시작할 준비가 되어있는지에 대해서는 잘 알지도 못하면서 말이다.

영화 <나의 사적인 예술가> 스틸컷
영화 <나의 사적인 예술가> 스틸컷㈜티캐스트

흉내 낸다고 해서 과거의 시간을 살 수 있는 것은 아니다

에드가 살아온 과거와 청년들이 동경하는 과거의 차이는 중요하다. 그들이 클래식이라 부르며 받아들이는 예술의 시대는 에드에게 한때 현재였다. 그 안에는 작품을 만드는 경험만이 아니라 생활을 꾸리고 흐르는 시간을 견디는 과정도 모두 함께 존재한다.

하지만 디지털 매체와 인플루언서가 익숙한 환경에서 성장한 청년들에게 그 시대는 작품과 이미지, 이야기만으로 전달된 시간에 해당된다. 그저 오래된 양식을 따른다고 해서 그 양식이 생겼던 시대의 생활까지 경험하게 되는 것은 아니라는 뜻이다. 과거의 예술을 사랑하는 마음이 거짓이라는 의미는 아니다. 체득되어 있지 않기 때문에 쉽게 따라 할 수 없고, 자신을 형성한 동시대의 습관도 벗어나기는 어려운 부분이 있다.

모임이 낭독회에 대한 혹평 앞에서 무너지는 장면은 바로 이 간극을 드러낸다. 이들은 자신들이 무엇을 추구하고 싶은지에 대해서는 어렴풋이 알고 있지만 그것을 추구하기 위해서 필요한 작업과 시간, 심지어는 대중으로부터 외면받고 비난받을 때 어떤 태도를 취해야 하는지에 대해서까지는 깊이 생각해 본 일이 없다.

과거에 대한 취향만으로 현재의 실천을 대신한 부분이 크기만 했던 탓이다. 여기에는 경제적으로 풍족한 배경 또한 한몫한다. 경제적 배경이 문화와 작품을 사랑하는 마음의 진위를 결정하는 것은 아니지만, 타인의 현실적 문제와 그가 감당해야 할 시간과 비용을 이해하기 어렵게 만드는 요소는 될 수 있다.

글로리아라는 인물은 이 문제를 단순한 세대의 문제로 정리하기 어렵게 만드는 존재다. 그는 실제로 무대에 서서 노래하는 배우로, 에드의 관심을 끄는 존재다. 부유한 다른 구성원들과 같은 경제적 보호막도 갖고 있지 않다. 그의 과장된 태도와 자기 연출에는 예술가로 보이고 싶은 욕망과 함께 성공할 기회를 얻고 자신의 자리를 지켜내려는 절실함이 엿보인다.

다른 멤버들이 보이지 않는 자신만의 양식과 그 내부에 위치한 불안이 존재하는 것이다. 긍정적인 면모만 가진 캐릭터는 아니지만, 그의 존재는 동시대를 살아가는 청년들이 모두 같은 모습을 하는 것은 아니라는 점을 보여준다.

영화의 구석에서 다뤄지는 인플루언서들의 역할

한편, '열의의 사회' 구성원들은 자신들이 사회의 세속화와 문화적 수준의 하락에 반대하고 저항한다는 자의식을 갖고 인플루언서와 일부 문화 평론가의 행태를 혐오한다. 오래된 예술을 좋아하는 취향은 자신들이 그런 문화와 구별된다는 근거로도 이용된다. 에드의 존재가 특별하게 여겨지는 이유도 마찬가지다. 그런 의미에서 그의 합류는 자신들의 취향과 지향이 얼마나 진지한지 확인해주는 사건이기도 하다.

하지만 낭독회를 망치고 다음 날 혹평을 받은 뒤 서로를 비난하는 모습은 그 자의식이 얼마나 불안정한 토대에 놓여 있었는지 드러낸다. 심지어는 모임의 연대까지 흔들린다. 이들은 실패한 작업을 함께 재건하려 하기보다 책임을 서로에게 넘기며 스스로 내세웠던 열의를 지속할 근거를 잃는다.

그 곁에 여전히 같은 모습으로 존재하는 인플루언서들의 모습은 이 실패를 더욱 선명하게 비춘다. 모임 내부에서는 낭독회의 실패가 서로의 책임을 추궁해야 할 엄청난 사건이 되지만, 그들이 혐오해 왔던 현실에는 별다른 변화가 없다. 자신들의 예술적 행동이 문화에 대한 저항이 되리라는 믿음과 거대한 자아의 민낯이 드러나는 순간이다.

동시에 이들의 반응에서는 그들이 경멸해 왔던 관심과 평판의 논리가 되풀이된다. 자신들이 다른 문화를 만들고 있다는 확신조차 외부의 좋은 평가가 존재하는 동안에야만 유지될 수 있는 것이 아닌지 돌아보게 만드는 것이다. 인플루언서의 논리와 조금도 다르지 않다.

영화 <나의 사적인 예술가> 스틸컷
영화 <나의 사적인 예술가> 스틸컷㈜티캐스트

시를 떠나 있었던 세월 자체가 실패한 것은 아니다

결국 새로운 시를 쓰겠다던 에드의 마음도 벽에 부딪히고 만다. 영감을 얻기 위해 애써보지만 결국 낭독회를 하루 앞두고도 시작조차 하지 못한다. 지금 자신의 능력을 냉철하게 판단하지 못하고 오래전 자신의 시를 환대해 주는 이들에게 이끌려 마음만 앞섰던 탓이다. 어떤 이유로든 오랫동안 멀리 떨어져 있었다면 그것에 가까워지려는 최소한의 노력부터 시작해야 했다. 그의 시집이 지금 어떤 평가를 받든, 37년 동안 이어온 이후의 삶을 무시할 수는 없는 것이다.

일련의 소동 이후 영화의 마지막 장면에서는 이 모든 사건의 배후에 가려져 있던 진실 하나가 제시된다. 의식 있는 청년들인 줄 알았던 이들이 감추고 있던 사실과 그런 줄도 모르고 잠깐이나마 휘둘렸던 에드가 조금도 의심하지 못했던 거짓이다(무엇인지는 직접 확인해 보길 바란다). 한 가지 다행인 것은, 그가 그나마 마지막 순간에라도 자신이 돌아가야 할 자리를 깨닫게 되었다는 점이다. 새로운 무엇으로 자신을 다시 증명하지 않더라도 오롯이 그 모습 그대로 서 있을 수 있는 곳이다.
영화 나의사적인예술가 윌렘데포 그레타리

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영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

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