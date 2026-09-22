'대회 신기록' 김영범, 남자 자유형 50m 정상 올랐다

대회 신기록을 작성하며 아시아 남자 수영 50m 정상으로 우뚝 선 김영범(강원특별자치도청)이다.김영범은 21일 오후 5시 12분 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 남자 자유형 50m 결승에서 21초 66으로 금메달을 차지하는 데 성공했다.이번 대회 벌써 2개 메달을 휩쓴 김영범이다. 전날 열린 자유형 100m에서 은메달을 목에 걸었던 그는 50m 예선에서 아시안게임 종전 기록을 경신하며 심상치 않은 컨디션을 보여줬다.예선 4조에 편성된 김영범은 3번 레인을 배정받은 가운데 출발 신호가 울리자, 0.61초의 스타트 반응 시간을 기록했다. 이후 빠르게 치고 나간 그는 무려 21초 71을 기록, 아시안게임 기록 경신과 함께 1위로 결승전에 올라섰다.결승에서도 빛났다. 동료 지유찬이 3번, 4번 레인에 선 김영범은 스타트 반응 기록이 0.66으로 예선보다 아쉬운 출발을 보였지만, 이는 기우에 불과했다.빠르게 물살을 헤쳐나가며 선두권으로 올라섰고, 21초 66의 기록으로 터치패드를 찍으며 금메달을 목에 걸었다.완벽한 레이스로 50m 아시아 정상에 선 김영범이다. 항저우 아시안게임 혼계영 4x100m 결선에서 접영 주자로 나서 은메달을 획득한 그는 2개 대회 연속 메달을 목에 걸었다.50m에서 질주도 빛났으나 직전 100m 기록도 매우 훌륭했다. 비록 은메달에 그쳤지만, 2024 파리 올림픽 금메달리스트이자 세계 기록 보유자(46초 40) 보유자인 판잔러(중국)와 불과 0.04초 차 접전을 펼치는 모습을 보여줬다.이번 대회를 통해 세계적인 수준으로 도약하고 있는 성장세를 보여준 것.김영범 이외에도 한국 수영은 유의미한 기록을 작성했다. 바로 이틀 동안 금 1·은 1·동 6개를 수확한 것. 디펜딩 챔피언 지유찬(대구광역시청)은 21초 94로 아쉽게 3위에 머물렀으나 2개 대회 연속 메달 획득이라는 수확을 일궈냈다.또 20일에는 황선우(강원특별자치도청)는 같은 종목에서 47초 79로 동메달을 목에 걸었고, 이주호(서귀포시청) 역시 남자 배영 100m에서 53초 94로 3위에 오르며 힘을 보탰다.이에 더해 윤지환(강원특별자치도청)과 김승원(경기체고)은 각각 남녀 배영 50m에서 동메달을 획득했다. 김준우(강워특별자치도청)·김우민(강원특별자치도청)·이호준(제주시청)·황선우가 나선 남자 계영 800m도 7분 06초 76으로 동메달을 보탰다.그야말로 한국 수영이 대회 개막 초반 효자 노릇을 톡톡히 하고 있는 셈.한편, 한국 수영은 22일에도 메달 사냥을 이어간다. 김우민·김준우가 남자 자유형 1500m 결승에 나서며, 여자 자유형 100m·남자 개인혼영 400m·여자 배영 200m·여자 자유형 400m·남자 혼계영 400m에서도 예선을 거쳐 추가 메달을 조준하게 된다.