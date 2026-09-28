벼랑 끝에서 결승타, 그래도 웃지 못한 김도영

박장식

27일 일본 아이치현 토요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 야구 결승전에서 승리한 직후 만난 김도영이 침울한 표정으로 인터뷰에 응하고 있다.금메달에도, 심지어 결승전에서 금메달을 확정짓는 결승타를 쳐냈음에도 김도영(KIA 타이거즈)은 웃지 못했다. 그간의 부진이 눈에 밟혀 오히려 내가 갈 길이 아직 멀었다는 자책으로 침울했다.27일 일본 아이치현 토요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 야구 결승전에서 대한민국이 일본을 누르고 3대 1로 승리를 거뒀다. 이틀 전 열린 슈퍼라운드 경기에서 5대 0으로 패배했던 설움을 씻은 대표팀은 2010 광저우 대회 이후 올해 나고야까지, 무려 5연패라는 대기록을 달성했다.이날 결승전에서 '약속의 8회'에 그간의 아쉬움을 씻어내는 듯한 결승타를 때려낸 김도영이었다. 하지만 김도영은 자책했다. "금메달을 따서 기분이 정말 좋지만, 사실은 찝찝한 것 같다. 감독님께도 죄송하고, 코칭스태프에게도 죄송하고, 팬들과 선수들에게도 죄송하다"며 첫 말을 뗐다.이번 아시안 게임 24타수 6안타를 기록해 타율 2할 5푼을 기록했던 김도영. 이번 대표팀의 타율이 3할을 훌쩍 넘겼던 것을 생각하면 개인에게 있어서도, 야구 팬들에게도 아쉬운 기록이었다.김도영은 "(나에게) 이것보다는 조금 더 잘 칠 것이라고 기대를 했을 것 같은데, 내가 전혀 보답하지 못했기에 많이 죄송스럽고, 아직 갈 길이 멀었다고 생각한다"며 아쉬움을 드러냈다. 그러며 "오늘은 계속 아쉬울 것 같다. 결과는 좋게 나왔지만 나에게 많이 실망했다. 하지만 이 경기로 성장할 수 있는 계기가 되리라고 긍정적으로 생각하겠다"고 덧붙였다.결승타를 치고 그간의 아쉬움을 털어내는 포효를 했던 김도영. 그는 "그때가 승부처라고 생각했다"라면서 직전 김주원(NC)이 주루방해를 인정받지 못하고 아웃당한 상황을 돌아봤다. 이어 김도영은 "분위기가 많이 처질 수 있는 상황에서 내가 타석에 들어갔는데, 그래서 나는 더 간절하게 치려고 했고 세리머니도 더 크게 하려 했다"고 말했다.일본 투수들에 대해 '좋은 투수들'이라고 평한 김도영은 "제구력도 제구력이고, 변화구도 좋은 투수들이 많았다. 나로서는 많이 아쉬웠고, 더더욱 노력해야 했던 계기가 되었다"고 돌아봤다. 이어 "이번 대회를 통해 처음부터 다시 시작해야 할 것 같은 느낌을 받았다. 다시는 하고 싶지 않은 경험이다. 다음에 기회가 주어진다면 어떻게든 만회할 수 있도록 열심히 준비하겠다"고 말했다.