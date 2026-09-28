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이랴세 나고야! 벼랑 끝에서 결승타, 그래도 웃지 못한 김도영

벼랑 끝에서 결승타, 그래도 웃지 못한 김도영

[현장 인터뷰] 아시안게임 야구 결승전서 결승타 때린 김도영 "다시는 하고 싶지 않은 경험"

박장식(trainholic)
26.09.28 09:33최종업데이트26.09.28 09:33
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"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 선수들이 담아내는 감동의 이야기를 정갈하게 담겠습니다.[기자말]
27일 일본 아이치현 토요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 야구 결승전에서 승리한 직후 만난 김도영이 침울한 표정으로 인터뷰에 응하고 있다.
27일 일본 아이치현 토요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 야구 결승전에서 승리한 직후 만난 김도영이 침울한 표정으로 인터뷰에 응하고 있다.박장식

금메달에도, 심지어 결승전에서 금메달을 확정짓는 결승타를 쳐냈음에도 김도영(KIA 타이거즈)은 웃지 못했다. 그간의 부진이 눈에 밟혀 오히려 내가 갈 길이 아직 멀었다는 자책으로 침울했다.

27일 일본 아이치현 토요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 야구 결승전에서 대한민국이 일본을 누르고 3대 1로 승리를 거뒀다. 이틀 전 열린 슈퍼라운드 경기에서 5대 0으로 패배했던 설움을 씻은 대표팀은 2010 광저우 대회 이후 올해 나고야까지, 무려 5연패라는 대기록을 달성했다.

이날 결승전에서 '약속의 8회'에 그간의 아쉬움을 씻어내는 듯한 결승타를 때려낸 김도영이었다. 하지만 김도영은 자책했다. "금메달을 따서 기분이 정말 좋지만, 사실은 찝찝한 것 같다. 감독님께도 죄송하고, 코칭스태프에게도 죄송하고, 팬들과 선수들에게도 죄송하다"며 첫 말을 뗐다.

"결승전 8회, 스스로 벼랑 끝까지 몰아넣은 상태였다"

이번 아시안 게임 24타수 6안타를 기록해 타율 2할 5푼을 기록했던 김도영. 이번 대표팀의 타율이 3할을 훌쩍 넘겼던 것을 생각하면 개인에게 있어서도, 야구 팬들에게도 아쉬운 기록이었다.

김도영은 "(나에게) 이것보다는 조금 더 잘 칠 것이라고 기대를 했을 것 같은데, 내가 전혀 보답하지 못했기에 많이 죄송스럽고, 아직 갈 길이 멀었다고 생각한다"며 아쉬움을 드러냈다. 그러며 "오늘은 계속 아쉬울 것 같다. 결과는 좋게 나왔지만 나에게 많이 실망했다. 하지만 이 경기로 성장할 수 있는 계기가 되리라고 긍정적으로 생각하겠다"고 덧붙였다.

결승타를 치고 그간의 아쉬움을 털어내는 포효를 했던 김도영. 그는 "그때가 승부처라고 생각했다"라면서 직전 김주원(NC)이 주루방해를 인정받지 못하고 아웃당한 상황을 돌아봤다. 이어 김도영은 "분위기가 많이 처질 수 있는 상황에서 내가 타석에 들어갔는데, 그래서 나는 더 간절하게 치려고 했고 세리머니도 더 크게 하려 했다"고 말했다.

일본 투수들에 대해 '좋은 투수들'이라고 평한 김도영은 "제구력도 제구력이고, 변화구도 좋은 투수들이 많았다. 나로서는 많이 아쉬웠고, 더더욱 노력해야 했던 계기가 되었다"고 돌아봤다. 이어 "이번 대회를 통해 처음부터 다시 시작해야 할 것 같은 느낌을 받았다. 다시는 하고 싶지 않은 경험이다. 다음에 기회가 주어진다면 어떻게든 만회할 수 있도록 열심히 준비하겠다"고 말했다.

27일 일본 아이치현 토요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 야구 시상식에서 야구 대표팀 선수들이 금메달을 수여받고 있다.
27일 일본 아이치현 토요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 야구 시상식에서 야구 대표팀 선수들이 금메달을 수여받고 있다.박장식

"나조차 믿음 없었지만... 응원 보내주신 팬들에게 감사"

부모님까지 현지에 도착해 원을 보내주었다고 전한 김도영은 "부모님께서 현지에서도 뒷바자리를 해주셔서 너무 감사했다. 그래서 금메달로 더욱 보답하고 싶었다. 금메달을 걸어 드리는 것도 아니고, 드릴 수 있을 정도다. 너무나도 감사하다"라고 감사 인사를 전했다.

이어 김도영은 "류지현 감독님께도 너무 죄송한 것이, 계속 꾸준한 믿음을 주셨는데 내가 보답을 못 한 것 같다"면서 "그래서 다음 국제대회 때 내가 나갈 수 있을지조차 잘 모르겠다. 그렇지만, 또 한번 기회를 주신다면 정말 열심히 잘 준비하겠다고 말씀드리고 싶다"고 미안한 마음을 전했다.

리그에 복귀해서도 다른 마음가짐으로 나서겠다는 김도영은 "지금은 홈런왕 욕심을 부릴 때가 아닐 것 같다"며 "컨디션 끌어올려서 팀에서 꼭 도움이 될 수 있게 준비해서, 높이 올라갈 수 있도록 하겠다"라고 강조했다.



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김도영 아시안게임 금메달 야구 야구대표팀

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대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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