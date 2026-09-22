대만 타자 무력화 시킨 한국 마운드, 5대0 완승

연합뉴스

21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기에서 대한민국 선발투수 곽빈이 1회초 역투하고 있다. 곽빈은 이날 6이닝 동안 볼넷 2개만 허용하고 10탈삼진 무피안타 무실점의 빼어난 투구로 대만 타선을 완벽하게 봉쇄하며 팀의 5-0 승리를 견인했다.7회부터 올라온 조병현도 완벽한 투구를 선보였다. 2이닝 동안 삼진 3개를 잡아내며 무실점 투구를 선보였다. 이때까지 우리나라 마운드는 대만 타자들을 상대로 안타를 1개도 허용하지 않았다.9회에는 마무리 박영현을 투입 시켰다. 첫 타자 리이웨이를 삼진으로 잡아내며 순조롭게 시작했다. 하지만 리드오프 천천웨이에게 안타를 맞았다. 팀 노히트는 8.1이닝 만에 깨지고 말았다.그럼에도 박영현은 흔들리지 않았다. 후속 타자 양쩐위를 포수 플라이로 잡아내며 2아웃을 만들었다. 비록 황웨이셩에게 안타를 맞으며 1, 2루 위기를 자초했으나 류지홍을 3구 삼진으로 잡아내며 경기를 그대로 마무리 지었다.경기 종료 후 곽빈은 취재진 인터뷰를 통해 "대만 타자들의 반응보다는 내가 잘하는 것이 무엇인지 먼저 생각하고 던진 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"라며 소감을 밝혔다. 아웃카운트 2개를 남기고 아쉽게 팀 노히트가 무산이 되었다.이에 대해서 그는 "사실 (박)영현이한테 안타 맞기 전에 기록(팀 노히트)을 말하고 말았다. (박)영현이한테 미안하다고 사과까지 했다"라며 호탈한 모습을 보였다. 이번 경기 투구 내용에 대해서는 냉정하게 말했다. 그는 "아직 예선이다. 더 높은 곳(결승)에서 던져야 내 투구를 평가할 수 있을 것 같다. 잘 준비해서 좋은 모습 보이겠다"라고 말했다.ABS가 없는 국제 대회 무대이기도 하다. 이미 3월 WBC에서 겪어보긴 했지만, 아시안게임에서는 처음 겪어본 상황이기도 했다. 이에 대해선 "솔직히 이질감이 들긴 한다. 'ABS였다면 어땠을까'라는 생각을 하긴 했다"라고 말했다.이번 대회 목표에 대해선 "무패 우승이다. 그 목표 하나를 가지고 선수단이 합심하고 있다. 자기 역할만 잘하면 그 목표를 이룰 수 있을 것 같다"라고 말했다. 그는 마지막으로 팬들에게 "첫 경기를 이겼지만, 아직 경기가 많이 남은 상태다. 끝까지 응원해 주시고, 꼭 금메달을 따서 한국으로 가겠다"라고 말했다.