사이트 전체보기
대만 타자 무력화 시킨 한국 마운드, 5대0 완승

대만 타자 무력화 시킨 한국 마운드, 5대0 완승

선발 곽빈 활약 돋보인 21일 대만과의 아시안게임 예선전

박재형(kbo1982_ing)
26.09.22 09:09최종업데이트26.09.22 09:09
구글 검색 선호 출처로 추가
대만 타자들을 무력화시켰다. 지난 21일 아이치·나고야 아시안게임 야구 국가대표팀이 대만을 상대로 5vs.0 완승을 거뒀다.

마운드에선 선발 곽빈의 활약이 돋보였다. 곽빈은 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점으로 호투하며 대만 타선을 봉쇄했다. 대만 선발 린이웨이(5이닝 1실점)와의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.

큰 위기도 없었다. 굳이 꼽자면, 3회였다. 3회초 선두타자 가오위웨이에게 볼넷을 내주며 첫 출루를 허용했다. 이어서 포일로 2루까지 진루를 내줬다. 1vs.0으로 간신히 앞선 상황에서 대만에게 순식간에 동점을 헌납할 위기였다.

하지만 곽빈은 왜 본인이 국가대표 에이스인지 똑똑히 보여줬다. 차이웨타이의 번트 플라이 아웃을 시작으로 양보샹과 천천웨이를 모두 삼진으로 잡아내며 위기에서 벗어났다.

5회에는 1사 이후 천민츠에게 볼넷을 내주며 두 번째 출루를 헌납했다. 하지만 가오위웨이를 삼진, 차이웨타이를 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

이후 6회까지 90개의 공을 던지며 완벽하게 대만 타선을 봉쇄한 곽빈. 7회에 조병현과 교체되었다. 곽빈은 선발로서의 임무를 완벽히 수행했다.

21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기에서 대한민국 선발투수 곽빈이 1회초 역투하고 있다. 곽빈은 이날 6이닝 동안 볼넷 2개만 허용하고 10탈삼진 무피안타 무실점의 빼어난 투구로 대만 타선을 완벽하게 봉쇄하며 팀의 5-0 승리를 견인했다.
21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기에서 대한민국 선발투수 곽빈이 1회초 역투하고 있다. 곽빈은 이날 6이닝 동안 볼넷 2개만 허용하고 10탈삼진 무피안타 무실점의 빼어난 투구로 대만 타선을 완벽하게 봉쇄하며 팀의 5-0 승리를 견인했다.연합뉴스

7회부터 올라온 조병현도 완벽한 투구를 선보였다. 2이닝 동안 삼진 3개를 잡아내며 무실점 투구를 선보였다. 이때까지 우리나라 마운드는 대만 타자들을 상대로 안타를 1개도 허용하지 않았다.

9회에는 마무리 박영현을 투입 시켰다. 첫 타자 리이웨이를 삼진으로 잡아내며 순조롭게 시작했다. 하지만 리드오프 천천웨이에게 안타를 맞았다. 팀 노히트는 8.1이닝 만에 깨지고 말았다.

그럼에도 박영현은 흔들리지 않았다. 후속 타자 양쩐위를 포수 플라이로 잡아내며 2아웃을 만들었다. 비록 황웨이셩에게 안타를 맞으며 1, 2루 위기를 자초했으나 류지홍을 3구 삼진으로 잡아내며 경기를 그대로 마무리 지었다.

경기 종료 후 곽빈은 취재진 인터뷰를 통해 "대만 타자들의 반응보다는 내가 잘하는 것이 무엇인지 먼저 생각하고 던진 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"라며 소감을 밝혔다. 아웃카운트 2개를 남기고 아쉽게 팀 노히트가 무산이 되었다.

이에 대해서 그는 "사실 (박)영현이한테 안타 맞기 전에 기록(팀 노히트)을 말하고 말았다. (박)영현이한테 미안하다고 사과까지 했다"라며 호탈한 모습을 보였다. 이번 경기 투구 내용에 대해서는 냉정하게 말했다. 그는 "아직 예선이다. 더 높은 곳(결승)에서 던져야 내 투구를 평가할 수 있을 것 같다. 잘 준비해서 좋은 모습 보이겠다"라고 말했다.

ABS가 없는 국제 대회 무대이기도 하다. 이미 3월 WBC에서 겪어보긴 했지만, 아시안게임에서는 처음 겪어본 상황이기도 했다. 이에 대해선 "솔직히 이질감이 들긴 한다. 'ABS였다면 어땠을까'라는 생각을 하긴 했다"라고 말했다.

이번 대회 목표에 대해선 "무패 우승이다. 그 목표 하나를 가지고 선수단이 합심하고 있다. 자기 역할만 잘하면 그 목표를 이룰 수 있을 것 같다"라고 말했다. 그는 마지막으로 팬들에게 "첫 경기를 이겼지만, 아직 경기가 많이 남은 상태다. 끝까지 응원해 주시고, 꼭 금메달을 따서 한국으로 가겠다"라고 말했다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
대한민국 아시안게임 국가대표 선발투수 곽빈

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박재형 (kbo1982_ing) 내방

KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

이 기자의 최신기사 KT 마운드의 새로운 히트 상품, 김정운의 데뷔 첫 무실점 세이브