대만 타자 무력화 시킨 한국 마운드, 5대0 완승

대만 타자들을 무력화시켰다. 지난 21일 아이치·나고야 아시안게임 야구 국가대표팀이 대만을 상대로 5vs.0 완승을 거뒀다.
마운드에선 선발 곽빈의 활약이 돋보였다. 곽빈은 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점으로 호투하며 대만 타선을 봉쇄했다. 대만 선발 린이웨이(5이닝 1실점)와의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.
큰 위기도 없었다. 굳이 꼽자면, 3회였다. 3회초 선두타자 가오위웨이에게 볼넷을 내주며 첫 출루를 허용했다. 이어서 포일로 2루까지 진루를 내줬다. 1vs.0으로 간신히 앞선 상황에서 대만에게 순식간에 동점을 헌납할 위기였다.
하지만 곽빈은 왜 본인이 국가대표 에이스인지 똑똑히 보여줬다. 차이웨타이의 번트 플라이 아웃을 시작으로 양보샹과 천천웨이를 모두 삼진으로 잡아내며 위기에서 벗어났다.
5회에는 1사 이후 천민츠에게 볼넷을 내주며 두 번째 출루를 헌납했다. 하지만 가오위웨이를 삼진, 차이웨타이를 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
이후 6회까지 90개의 공을 던지며 완벽하게 대만 타선을 봉쇄한 곽빈. 7회에 조병현과 교체되었다. 곽빈은 선발로서의 임무를 완벽히 수행했다.