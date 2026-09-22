김주원, 팀 최다 3안타 펄펄... 대만전 승리 숨은 1등 공신

필요할 때마다 터졌다. 국가대표 유격수의 품격을 제대로 보여준 김주원(NC)이다.류지현 감독이 이끄는 대한민국 남자 야구 대표팀은 21일 오후 6시 30분 오카자키 중앙종합공원 야구장에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 조별리그 B조 1차전 대만과 맞대결서 5-0 승리를 기록했다.아시안게임 5연패를 노리고 있는 가운데 1차전 대만전 승리는 필수였다. 조별리그에서 함께 슈퍼 라운드에 진출한 팀과의 맞대결 결과가 다음 라운드까지 그대로 이어지기 때문이다.금메달을 놓고 강력한 라이벌 구도를 형성한 대만을 잡을 경우, 사실상 1승을 안고 슈퍼 라운드에 돌입할 수 있는 만큼, 5연패를 위해 반드시 승리가 절실했다.대표팀은 압도적인 경기를 펼쳤다. 경기 초반 타선이 살아나지 않았으나 선발 투수 곽빈이 호투를 펼치면서 마운드를 이끌었다. 특히 4회에는 삼자범퇴로 상대 공격을 봉쇄했다.곽빈의 호투에 타선도 응답했다. 2회 말 공격 상황에서 3루 문보경, 2루에는 김주원이 있는 가운데 박재현이 좌익수 희생플라이를 기록하며 1-0 스코어를 완성했다.이후 6회 말까지 침묵했으나 대표팀 공격은 7·8회 다시 살아났다. 7회 말 문보경이 볼넷으로 출루한 상황 속 대주자 정준재가 기용됐다. 후속 타자로 나선 김주원·박준순이 연속해서 안타를 기록, 2-0으로 점수 차를 벌렸다.이어 조형우가 중견수 희생 플라이로 김주원을 불러들이며 3-0을 완성했다. 8회 말에도 대표팀 방망이는 불을 뿜었다. 선두 타자 김도영이 2루타로 득점권을 만들었고, 이어 노시환의 희생 플라이로 인해 김도영이 홈으로 들어오면서 추가 득점을 뽑아냈다.기세를 이어 타석에 선 윤동희가 왕위제의 볼을 쳐내며 비거리 120m의 솔로포를 완성했다. 이후 마무리로 나선 박영현이 1안타를 허용했으나 실점 없이 1차전을 승리로 장식했다.아시안게임 5연패 1차 고비를 넘어선 대표팀이다. 선발 투수 곽빈(두산)이 6이닝 무피안타 2볼넷 10탈삼진 무실점으로 역투한 가운데 이어 올라온 조병현(SSG)·박영현(KT) 역시 압도적인 화력으로 대만 공격을 무력화시켰다.투수진의 활약도 빛났으나 중요할 때마다 안타를 기록하며 대표팀 타선을 이끈 김주원의 활약도 상당했다. 대표팀은 경기 초반 대만 선발 투수 리이웨이의 공을 제대로 공략하지 못하며 어려움을 겪었다.1회 말 타석에 선 김도영은 삼진으로 물러났고, 문현빈·노시환 역시 리이웨이 볼에 제대로 당했다. 하지만, 김주원은 아니었다. 2회 말 선두 타자 문보경이 볼넷으로 출루한 상황 속 우전 안타를 뽑아내며 주자를 득점권으로 보냈다.이를 토대로 대표팀은 귀중한 1점을 뽑아내며 기분 좋은 출발을 알렸다. 이후 4회 말, 투수 앞 땅볼로 물러나면서 고개를 숙였으나 7회 말에는 달랐다. 선두 타자 정준재가 볼넷으로 출루한 가운데 류즈롱의 2구공을 쳐 내면서 우익수 앞 안타를 날렸다.이는 팀 내 2번째 안타로 김주원의 활약으로 대표팀은 7회 말 2점이나 뽑아내는 데 성공했다. 이에 더해 8회 말에도 안타를 중견수 앞 안타까지 쳐낸 그는 4타수 3안타 1득점, 타율 0.750으로 대표팀 타선에서 가장 뜨거운 방망이를 자랑했다.특히 필요할 때마다 방망이가 불을 뿜으며 답답했던 타선에 사이다를 부어줬고, 수비에서도 안정적인 모습을 선보이며 펄펄 날았다.한편, 류지현호는 22일 오후 6시 30분 도요하시 시민구장에서 홍콩과 조별리그 2차전을 치른다.