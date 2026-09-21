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아시안게임 윤수정 멋진 동점골...여자축구 북한과 비기며 2위로 8강행

윤수정 멋진 동점골...여자축구 북한과 비기며 2위로 8강행

[2026 아이치-나고야 아시안게임 여자축구 F조] 한국 1-1 북한

심재철(soccer)
26.09.21 19:03최종업데이트26.09.21 19:03
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21일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 조별리그 대한민국과 북한의 경기. 한국 지소연이 북한 강채림의 태클에 당하고 있다.
21일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 조별리그 대한민국과 북한의 경기. 한국 지소연이 북한 강채림의 태클에 당하고 있다.연합뉴스

내친김에 역전승까지 이끌어내는 줄 알았지만 강채림의 결정적인 슛을 북한 골키퍼 유선금이 기막히게 막아내는 바람에 조별리그 최종 2위 성적표를 받아들고 말았다. 북한 여자축구의 수준은 우리보다 분명히 높았지만 그렇다고 넘을 수 없는 벽 정도까지는 아니라는 것을 확인할 수 있는 좋은 기회였다.

신상우 감독이 이끌고 있는 한국 여자축구대표팀이 한국 시각으로 21일(월) 오후 4시 일본 시즈오카 스타디움 에코파에서 벌어진 2026 아이치-나고야 아시안게임 여자축구 F조 북한과의 게임에서 후반 시작하자마 만들어낸 윤수정의 동점골에 힘입어 1-1로 비기고 조 2위 자격으로 8강 토너먼트에 올랐다.

후반 49초만에 터진 윤수정의 벼락 동점골

미얀마, 방글라데시를 상대로 두 게임을 뛰며 11골을 몰아넣은 우리 선수들은 같은 팀들을 대상으로 18골이나 퍼부은 북한과 만나 수비 조직력으로 대응해야 하는 포인트를 잡고 게임을 시작했다. 시작 후 34분 59초에 코너킥 세트피스 수비 상황에서 내준 첫 골이 아쉬울 따름이었다.

북한의 왼발잡이 전문 키커 전령종의 오른쪽 코너킥 세트피스 인스윙 크로스 상황에서 장슬기의 발에 맞고 흐른 공을 채은영이 놓치지 않고 오른발 돌려차기로 정확하게 차 넣은 것이다. 후반이 시작되면서 신상우 감독은 현슬기 대신 윤수정을 바꿔 들여보내며 변화를 줬고 이 결단은 거짓말처럼 벼락 동점골로 나타났다.

후반 시작 후 49초만에 최유리의 기습 스루패스를 받은 교체 멤버 윤수정이 침착한 터치와 완벽한 오른발 슛으로 멋진 동점골을 뽑아낸 것이다. 이 기세를 몰아 우리 선수들은 48분에 역전골 기회까지 잡았다. 강채림에게 상대 골키퍼와 1:1로 맞서는 노마크 득점 기회가 찾아온 것이다. 하지만 각도를 줄이며 앞으로 나온 북한 유선금 골키퍼의 슈퍼 세이브에 강채림의 마무리 슛이 걸리고 말았다. 결과적으로도 이 순간이 F조 최종 순위 1, 2위를 갈라놓은 장면이 되고 말았다.

비기기만 해도 골 득실차에 따라 조 1위 8강 티켓을 얻게 되는 북한은 86분에 한진홍과 정금이 연속 슛으로 결승골을 노렸지만 포기하지 않은 우리 골키퍼 김민정이 놀라운 슈퍼 세이브로 위기를 모면했다. 추가시간 4분이 다 끝날 때까지 왼쪽 측면 공격을 펼치며 역전 결승골을 노린 우리 선수들은 종료 휘슬 소리를 듣고는 아쉬운 표정을 지었다.

2위로 8강에 올라가서 만나는 상대 팀과 1위로 8강에 올라가서 만나는 상대 팀이 다르고 그 다음 4강 상대까지 달라지기에 이 경기를 통해 1위 자리를 차지하는 것이 그만큼 중요했다는 뜻이기도 하다. 조 1위로 8강에 올라가면 이번 아시안게임 개최국이자 여자축구 세계 정상급 실력을 갖추고 있는 일본을 4강에서 피할 수 있기 때문이다.

이제 우리 선수들은 멀리 이동하여 오는 25일(금) 오후 7시 30분 오사카 나가이 스타디움에서 우즈베키스탄과 만나며, 이길 경우 4강에서 일본과 만날 가능성이 매우 높은 형편이다.

2026 아이치-나고야 아시안게임 여자축구 F조 결과
(9월 21일 월요일 오후 4시, 시즈오카 스타디움 에코파)

한국 1-1 북한 [골, 도움 기록 : 윤수정(45분 49초,도움-최유리) / 채은영(34분 59초)]

한국 선수들(4-2-3-1 감독 : 신상우)
FW : 최유리(60분↔손화연)
AMF : 현슬기(46분↔윤수정), 지소연, 강채림(81분↔추효주)
DMF : 김민지(88분↔정다빈), 정민영
DF : 장슬기, 노진영, 이민화, 김혜리(88분↔한다인)
GK : 김민정

F조 최종 순위
1위 북한 7점 2승 1무 19득점 1실점 +18
2위 한국 7점 2승 1무 12득점 1실점 +11
3위 미얀마 1점 1무 2패 0득점 13실점 -13
4위 방글라데시 1점 1무 2패 0득점 16실점 -16

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인천 대인고등학교에서 교사로 일합니다. 축구 및 라켓 스포츠 기사, 교육 현장의 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다.

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