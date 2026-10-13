가까운 사람의 죽음... 남겨진 이에게는 무엇이 필요할까

부산국제영화제

스틸컷신동민 감독에게 <당신을 위한 것은 아닌>은 남의 이야기가 아니다. 어느 날 삶 가운데 없던 것을 뚝딱 길어 올린 작품이 아니란 뜻이다. 그 스스로 자살 사별자를 위한 모임을 3년째 운영하고 있다고 밝힌 감독이다. 말하자면 이 영화는 자신의 자전적 이야기이고, 스스로에게 띄우는 편지이며, 직접 구하는 평안에의 기도다. 내밀한 자전적 이야기는 제가 가장 잘 아는 소재이자 자기에게 가장 유효한 주제란 뜻이기도 하다. 영화의 제목이기도 한 '당신을 위한 것은 아닌'이란 말은 영화 가운데 감독인 은우의 것이기도 하지만, 한편으로는 카메라 뒤에 선 감독 신동민의 속내이기도 할 테다. 이 영화는 다른 누구에 앞서 감독 본인을 위한 작품이란 얘기다.그렇다고 해서 <당신을 위한 것은 아닌>이 관객, 나아가 대중과의 접점을 전혀 구하려 하지 않은 불통의 영화는 아니다. 오히려 감독이 저와 비슷한, 혹은 제가 걸어왔을 길 가운데 선 이들과 직접 겪은 감정과 감각, 이해와 위안을 나누고자 하는 시도에 가깝다. 요컨대 감독은 영화로써 경험을 확장시켜 전하고자 한다.모든 영화가 그렇듯이 보는 이의 시각에 따라 달리 보일 작품이다. 누군가는 너무 느리고 지루하다고, 다른 누구는 이렇다 할 사건이랄 게 등장하지 않아 시시하다고 할지 모른다. 통상의 서사와는 달리 앞으로만 나아가지 않는 이 영화는 바로 그로써 진실로 감당해야 할 것과 마주선다. 나는 이 또한 영화라고 여긴다. 맞지 않다면 그저 '당신을 위한 것은 아닌' 것이니 눈 돌려 지나치면 그만이겠다.