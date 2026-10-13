가까운 사람의 죽음... 남겨진 이에게는 무엇이 필요할까

이름을 기억하는 감독이 그리 많지 않다. 특히 신예, 단편이나 기껏해야 한두 편의 장편만을 발표한 젊은 연출자의 이름을 따로 외울 필요를 얼마 느끼지 않는다. 산업적으로 그다지 유망하지 않고, 예술적으로도 버거운 위협에 봉착해 있는 이 위태로운 분야에서 대부분의 젊은 감독은 금세 휘발되어 사라지는 때문이다. 매년 여러 영화제를 찾아다니지만 그곳의 문턱을 넘어 관객과 만나는 이는 극소수다. 그런데 그들 가운데서도 번뜩이는 자질로 카메라 뒤에 감독인 제 존재가 있다는 사실을 내보이는 이는 얼마 되지 않는다.
나는 신동민이 예외적인 감독이라고 여긴다. 카메라 너머 말을 걸어오는, 스크린 저편에 감독인 제가 있음을 보이는 드문 연출자라고 생각한다. 지난해 26회 전주국제영화제 상영작 < Dogs in the Sun >이 그와 같은 작품으로, 나는 이후 몇차례나 동료 창작자며 비평가들이 모인 자리에서 이 영화의 남다른 표현방식에 대해 말하기도 했던 것이다. 대부분의 러닝타임 동안 그저 묶여 있는 개들을 찍는 게 고작인 이 영화는 마지막 단 한 번의 전환으로 관객이 그와 같은 시간을 건너야 했던 의미를 일깨운다. 다분히 실험적인 연출이지만, 그 실험은 드물게도 성공으로 귀결된다(관련기사: 목줄에 묶인 개 찾아다니며 찍은 영화, 이유 알면 놀랍니다
https://omn.kr/2ds5n).
신동민의 신작이 이번엔 전주가 아닌 부산에서 상영된다는 소식을 들었다. 단편에서 가능성을 보인 창작자라고 해서 장편에서도 제 역량을 입증하란 법은 없다. 대체로는 실망을 안기기 십상이다. 단편과 장편 사이엔 그저 러닝타임의 길고 짧음을 넘어 거의 다른 매체처럼까지 여겨지는 낯섦이 자리한다. 특히 신인 감독에게선 그와 같은 차이가 더욱 극명하게 드러나곤 한다. 심지어는 전작과는 완전히 다른 주제와 형식, 배우를 가졌다. 신동민의 신작이 궁금했다.