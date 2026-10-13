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김성호의 씨네만세 가까운 사람의 죽음... 남겨진 이에게는 무엇이 필요할까

가까운 사람의 죽음... 남겨진 이에게는 무엇이 필요할까

[김성호의 씨네만세 1457] 31회 부산국제영화제 <당신을 위한 것은 아닌>

김성호(starsky216)
26.10.13 09:48최종업데이트26.10.13 09:48
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이름을 기억하는 감독이 그리 많지 않다. 특히 신예, 단편이나 기껏해야 한두 편의 장편만을 발표한 젊은 연출자의 이름을 따로 외울 필요를 얼마 느끼지 않는다. 산업적으로 그다지 유망하지 않고, 예술적으로도 버거운 위협에 봉착해 있는 이 위태로운 분야에서 대부분의 젊은 감독은 금세 휘발되어 사라지는 때문이다. 매년 여러 영화제를 찾아다니지만 그곳의 문턱을 넘어 관객과 만나는 이는 극소수다. 그런데 그들 가운데서도 번뜩이는 자질로 카메라 뒤에 감독인 제 존재가 있다는 사실을 내보이는 이는 얼마 되지 않는다.

나는 신동민이 예외적인 감독이라고 여긴다. 카메라 너머 말을 걸어오는, 스크린 저편에 감독인 제가 있음을 보이는 드문 연출자라고 생각한다. 지난해 26회 전주국제영화제 상영작 < Dogs in the Sun >이 그와 같은 작품으로, 나는 이후 몇차례나 동료 창작자며 비평가들이 모인 자리에서 이 영화의 남다른 표현방식에 대해 말하기도 했던 것이다. 대부분의 러닝타임 동안 그저 묶여 있는 개들을 찍는 게 고작인 이 영화는 마지막 단 한 번의 전환으로 관객이 그와 같은 시간을 건너야 했던 의미를 일깨운다. 다분히 실험적인 연출이지만, 그 실험은 드물게도 성공으로 귀결된다(관련기사: 목줄에 묶인 개 찾아다니며 찍은 영화, 이유 알면 놀랍니다 https://omn.kr/2ds5n).

신동민의 신작이 이번엔 전주가 아닌 부산에서 상영된다는 소식을 들었다. 단편에서 가능성을 보인 창작자라고 해서 장편에서도 제 역량을 입증하란 법은 없다. 대체로는 실망을 안기기 십상이다. 단편과 장편 사이엔 그저 러닝타임의 길고 짧음을 넘어 거의 다른 매체처럼까지 여겨지는 낯섦이 자리한다. 특히 신인 감독에게선 그와 같은 차이가 더욱 극명하게 드러나곤 한다. 심지어는 전작과는 완전히 다른 주제와 형식, 배우를 가졌다. 신동민의 신작이 궁금했다.

당신을 위한 것은 아닌 스틸컷
당신을 위한 것은 아닌스틸컷부산국제영화제

동병상련, 의지가 되는 사람들

31회 부산국제영화제 비전 섹션 상영작 <당신을 위한 것은 아닌>은 자살 사별자 자조모임에서 만난 세 사람의 이야기다. 할리우드 영화나 드라마에서 흔히 보이는 심리치료 방식, 그러니까 사람들이 빙 둘러서 제 아픔과 경험을 털어놓고 서로 위로하고 위안 받는 모임이 모태가 됐다. 한국에서도 각 분야 자조모임이 운영되고 있지만, 주류 매체에서 이를 다룬 작품을 만나기 어려운 건 다분히 한국적인 특징처럼 여겨지기도 한다. 아픈 자, 못한 자를 외면하고 빛나고 우러러 보이는 곳에 눈 돌리는 주류 영화들의 경향처럼 말이다.

배우들의 실제 이름을 그대로 쓴 세 인물, 은우(심은우 분), 승우(강승우 분), 윤영(조윤영 분)이 주인공이다. 자살 사별자 자조모임, 그러니까 가까운 누구를 자살로 먼저 떠나보낸 이들의 모임에서 만난 사이다. 이들은 종종 만나 함께 시간을 보내는 듯 보이는데, 영화는 가만히 이들이 함께, 또 따로 지내는 일상을 내보인다.

시작은 승우가 아버지를 화장하고 남은 재를 뿌렸다는 한탄강 상류다. 얼핏 한겨울 눈꽃 여행처럼 보이는 멋들어진 풍광을 뒤로 하고 이들의 묵묵한 걸음을 영화가 가만히 뒤따른다. 생전 아버지에 얽힌 기억부터 이런 저런 이야기를 털어놓는 승우의 모습은 아마도 은우와 윤영, 비슷한 일을 겪어내고 특별한 신뢰를 쌓은 이들 앞이 아니면 드러나지 않는 것일 테다. 승우의 아버지가 뿌려진 곳과 멀지 않은 곳에서 윤영은 또 다른 누구에게 해본 적 없을 이야기를 토해내고, 은우 또한 이들 앞에서 가족에게도 차마 보이지 못한 속내를 내보인다.

당신을 위한 것은 아닌 스틸컷
당신을 위한 것은 아닌스틸컷부산국제영화제

가장 가까운 사람에게도 말하기 어려운

윤영은 생애 처음으로 독립을 한다. 이사 하는 윤영에게 손을 빌려주고 짜장면 한 그릇 나누는 것이 여느 친구들과 다르지 않다. 나이도, 경험도, 배경도, 성격도 다를 이들이 한 자리에 모이게 된 건 서로 앞에 닥쳐온 아픈 경험 때문이지만, 그로부터 얻어진 좋은 것이 아주 없지 않다는 건 생각보다 큰 위안이 되는 듯도 하다.

만난 자는 반드시 헤어진단 말은 만고의 지혜다. 그러나 어느 이별은 미처 작별할 기회도 주지 않고 닥쳐오곤 한다. 예기치 않는 때에 원치 않는 방식으로 다가오는 떠나감 앞에서 의연할 수 있다면 그건 강함의 징표가 아니라 무심함과 무정함의 방증이 아닐까. 은우와 승우와 윤영이 겪어낸 일이 꼭 그와 같아서 무심하고 무정하지 못한 이들은 그 파장을 오래도록 겪어낸다.

곧 결혼을 앞둔 승우는 아내에게 제 아버지가 자살했다는 사실을 말할 수 있을지 오래 고민한다. 은우와 윤영 앞에도 결코 가볍지 않은 짐덩어리가 부려져 있다. 그 순간마다 일부라도 고민을 나눌 존재가 있다는 사실은 얼마나 큰 위안이 될까. 인간이란 결코 홀로 존재하도록 빚어지지 않았다. 인간이 아니라 세상 만물이 모두 그렇다.

당신을 위한 것은 아닌 스틸컷
당신을 위한 것은 아닌스틸컷부산국제영화제

가슴 깊은 곳에서 길어 올린 이야기

신동민 감독에게 <당신을 위한 것은 아닌>은 남의 이야기가 아니다. 어느 날 삶 가운데 없던 것을 뚝딱 길어 올린 작품이 아니란 뜻이다. 그 스스로 자살 사별자를 위한 모임을 3년째 운영하고 있다고 밝힌 감독이다. 말하자면 이 영화는 자신의 자전적 이야기이고, 스스로에게 띄우는 편지이며, 직접 구하는 평안에의 기도다. 내밀한 자전적 이야기는 제가 가장 잘 아는 소재이자 자기에게 가장 유효한 주제란 뜻이기도 하다. 영화의 제목이기도 한 '당신을 위한 것은 아닌'이란 말은 영화 가운데 감독인 은우의 것이기도 하지만, 한편으로는 카메라 뒤에 선 감독 신동민의 속내이기도 할 테다. 이 영화는 다른 누구에 앞서 감독 본인을 위한 작품이란 얘기다.

그렇다고 해서 <당신을 위한 것은 아닌>이 관객, 나아가 대중과의 접점을 전혀 구하려 하지 않은 불통의 영화는 아니다. 오히려 감독이 저와 비슷한, 혹은 제가 걸어왔을 길 가운데 선 이들과 직접 겪은 감정과 감각, 이해와 위안을 나누고자 하는 시도에 가깝다. 요컨대 감독은 영화로써 경험을 확장시켜 전하고자 한다.

모든 영화가 그렇듯이 보는 이의 시각에 따라 달리 보일 작품이다. 누군가는 너무 느리고 지루하다고, 다른 누구는 이렇다 할 사건이랄 게 등장하지 않아 시시하다고 할지 모른다. 통상의 서사와는 달리 앞으로만 나아가지 않는 이 영화는 바로 그로써 진실로 감당해야 할 것과 마주선다. 나는 이 또한 영화라고 여긴다. 맞지 않다면 그저 '당신을 위한 것은 아닌' 것이니 눈 돌려 지나치면 그만이겠다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 당신을위한것은아닌 신동민 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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