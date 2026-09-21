"넌 지금이 처음이야"... 최민식이 인턴으로 건네는 위로

인턴

스틸컷기호(최민식)는 지도를 제작하던 출판사에서 37년간 근무하고 은퇴한 뒤 잔잔한 삶을 살고 있다. 배우자와는 사별하여 넓은 주택을 혼자 지켜야하고, 하나뿐인 딸은 미국유학 뒤 정착해서 얼굴을 못 본지가 3년 째다. 그래도 정기적으로 페이스톡을 하고 인스타그램으로 손자의 소식을 살펴보곤 한다. 완전히 외부와 단절된 일상은 아니지만 적적함은 숨길 수 있던 중 카페에서 보게 된 잡지 뒷면에서 패션회사 우투투(WOO22)의 실버인턴 채용 소식을 접하게 된다.우투투는 젊은 CEO 선우(한소희)가 이끌고 있다. 그녀는 3년 만에 100억 매출을 기록하며 승승장구하듯 보이지만 갑자기 성장한 사업 규모 탓에 곤란을 겪고 있다. 옷소매 하나까지 브랜드의 가치를 입히는 걸 포기할 수 없는 디자이너지만 경영자로서 결정하고 처리할 일은 산더미다.교수 임용을 준비하는 남편의 출판기념회에 갈 시간도 없는데 브랜드의 광고모델은 툭하면 갑질. 중요한 플래그십 오픈을 앞두고는 조급해진 마음에 악전고투를 함께한 직원들에게는 상처 주기 일쑤다. 모든 어른과 사이가 나쁘다는 그녀에게 세제 혜택 때문에 3개월 단기 채용한 실버인턴 기호가 직속으로 배정된다.알려졌다시피 <인턴>은 최민식 못지않게(어쩌면 더) 무서운 미국할배 로버트 드니로와 당시 <악마는 프라다를 입는다>, <레 미제라블>, <다크나이트 라이즈>, <인터스텔라> 등으로 전성기를 걷던 앤 해서웨이가 주연을 했던 작품의 리메이크다. 원작에서 전화번호부를 만들던 벤(로버트 드니로)의 직업은 지도책 출판사로 변경됐다. 전화번호부가 휴대폰의 등장에 따라 사라졌던 것처럼 스마트폰에 탑재된 내비게이션으로 지도가 대체된 시대상이 반영된 것으로 보인다.직업의 변화는 단지 시대의 변화를 드러내려는 용도만은 아닌 듯 느껴진다. 선우는 플래그십 매장 오픈을 앞두고 직원들에게 우투투가 새로운 길을 개척하니 자부심을 가지라 말하면서도 스스로도 그 길을 어떻게 돌파해야 하는지 모르는 불안한 상태다.동업자이자 선배이기도 한 영환(김준환)은 투자자들의 믿음이 흔들리고 있다고 선우가 갖고 있는 불안을 자극한다. 영환이 제안하는 해결 방법은 경영 전문 CEO의 영입이다. 경영은 전문가에게 맡기고 본인이 잘할 수 있는 일에 충실해지자는 논리에 선우는 흔들린다.