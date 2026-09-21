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"넌 지금이 처음이야"... 최민식이 인턴으로 건네는 위로

"넌 지금이 처음이야"... 최민식이 인턴으로 건네는 위로

영화 <인턴>이 담아낸 아날로그 경험과 디지털 시대의 충돌, 그리고 화해

고광일(redcomet01)
26.09.21 17:39최종업데이트26.09.21 17:39
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<인턴> 예고편은 칸 영화제를 앞두고 공개된 나홍진 감독의 <호프> 예고편 이후 가장 뜨거운 반응을 보인 한국 영화였다. 한국 영화 밈 사대천왕이라고 볼 수 있는 <타짜>, <신세계>, <범죄와의 전쟁>, <악마를 보았다> 중에서 무려 세 편의 주인공을 맡고 드라마 <카지노>의 차무식 역할로 2020년대에도 건재함을 알린 최민식이었기에 가능한 일이었다. 사실 밈 이전에 '아햏햏'으로 합성 필수 요소라는 짤방의 시대를 열었던 <취화선> 장승업부터 누적된 결과이기도 하다.

배우 최민식이 열연한 배역들의 수많은 명대사를 패러디한 댓글들. '인턴 차무식', '악마 인턴' 등 AI로 재탄생한 클립들이 난무하고 있지만 아직은 <인턴>이 최민식유니버스에 편입될 낌새는 느껴지지 않는다. 또 하나의 밈이 추가되길 기대하던 팬들의 소망과는 벗어났지만, <인턴>은 최민식유니버스에서 다소 변방의 위치한 작품들. 예를 들어 인턴처럼 한 번의 계절 동안 변화를 다룬 <꽃 피는 봄이 오면> 같은 소품의 정서를 잇는다.

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내비게이션과 업무의 본질

기호(최민식)는 지도를 제작하던 출판사에서 37년간 근무하고 은퇴한 뒤 잔잔한 삶을 살고 있다. 배우자와는 사별하여 넓은 주택을 혼자 지켜야하고, 하나뿐인 딸은 미국유학 뒤 정착해서 얼굴을 못 본지가 3년 째다. 그래도 정기적으로 페이스톡을 하고 인스타그램으로 손자의 소식을 살펴보곤 한다. 완전히 외부와 단절된 일상은 아니지만 적적함은 숨길 수 있던 중 카페에서 보게 된 잡지 뒷면에서 패션회사 우투투(WOO22)의 실버인턴 채용 소식을 접하게 된다.

우투투는 젊은 CEO 선우(한소희)가 이끌고 있다. 그녀는 3년 만에 100억 매출을 기록하며 승승장구하듯 보이지만 갑자기 성장한 사업 규모 탓에 곤란을 겪고 있다. 옷소매 하나까지 브랜드의 가치를 입히는 걸 포기할 수 없는 디자이너지만 경영자로서 결정하고 처리할 일은 산더미다.

교수 임용을 준비하는 남편의 출판기념회에 갈 시간도 없는데 브랜드의 광고모델은 툭하면 갑질. 중요한 플래그십 오픈을 앞두고는 조급해진 마음에 악전고투를 함께한 직원들에게는 상처 주기 일쑤다. 모든 어른과 사이가 나쁘다는 그녀에게 세제 혜택 때문에 3개월 단기 채용한 실버인턴 기호가 직속으로 배정된다.

알려졌다시피 <인턴>은 최민식 못지않게(어쩌면 더) 무서운 미국할배 로버트 드니로와 당시 <악마는 프라다를 입는다>, <레 미제라블>, <다크나이트 라이즈>, <인터스텔라> 등으로 전성기를 걷던 앤 해서웨이가 주연을 했던 작품의 리메이크다. 원작에서 전화번호부를 만들던 벤(로버트 드니로)의 직업은 지도책 출판사로 변경됐다. 전화번호부가 휴대폰의 등장에 따라 사라졌던 것처럼 스마트폰에 탑재된 내비게이션으로 지도가 대체된 시대상이 반영된 것으로 보인다.

직업의 변화는 단지 시대의 변화를 드러내려는 용도만은 아닌 듯 느껴진다. 선우는 플래그십 매장 오픈을 앞두고 직원들에게 우투투가 새로운 길을 개척하니 자부심을 가지라 말하면서도 스스로도 그 길을 어떻게 돌파해야 하는지 모르는 불안한 상태다.

동업자이자 선배이기도 한 영환(김준환)은 투자자들의 믿음이 흔들리고 있다고 선우가 갖고 있는 불안을 자극한다. 영환이 제안하는 해결 방법은 경영 전문 CEO의 영입이다. 경영은 전문가에게 맡기고 본인이 잘할 수 있는 일에 충실해지자는 논리에 선우는 흔들린다.

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마침 기호는 우연한 사건으로 선우의 운전기사를 하게 된다. 외부 미팅까지 남은 시간이 촉박하지만, 러시아워에 강북에서 강남으로 넘어가야 하는 상황. 기호는 내비게이션이 알려주는 대로 가면 늦는다며 자신이 알고 있는 지름길로 선우를 안내한다. 이는 지도제작업에 종사해 온 실무자의 경험적 지식이기도 하지만 선우에게는 달리 들릴 여지가 있다. '경영은 전문경영인이 해야 한다'처럼 남들이 제시하는 길을 꼭 따르지 않아도 된다는 비언어적 조언으로도 느껴진다.

기호는 출근 전에 조용히 커피를 내려 마시고 정확한 시간에 집을 나선다. 정장을 말끔하게 차려입은 그는 소매에 떼가 탈까 봐 팔토시를 하고 회사에 도착하면 낡은 회중시계를 책상에 조용히 올려놓고 업무를 시작한다. 우투투의 동료들은 다르다. 니트, 후드티부터 호피 무늬 셔츠까지 자유로운 복장으로 출근하고 상시 연결된 메신저로 소통한다. AI를 호출해 한국어로 쓴 메일을 프랑스어로 번역해달라고 요청하면서 다음 일정을 관리하는 멀티태스킹이 일상화됐다.

아날로그 세대인 기호가 이런 환경에 녹아들 수 있을까 걱정되지만 현장에 준비된 소품이 요청대로 세팅되었는지 눈으로 확인하고 보고하는 일. 방에서 혼자 쌍욕을 할지언정 브랜드의 얼굴을 담당하는 모델의 비위를 맞추어 시즌을 대표하는 의상을 기어이 입히고 카메라 앞에 서게 만드는 일.

밤새며 준비한 프로젝트의 성과를 얌체 같은 상사가 가로채도 일단은 웃는 얼굴로 대하는 일. 가족 문제로 속이 타들어 가도 내색하지 않고 업무에 지장을 주지 않게 속으로 삭히는 일처럼 업무의 본질은 변하지 않는다.

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추석 인턴 채용의 이유

<쉬리>로 한국형 블록버스터의 가능성을 확인시키고 충무로의 전성기를 연 뒤 <취화선>, <올드보이>, <주먹이 운다>, <친절한 금자씨>로 4회 연속 칸에 초청되었던 칸의 남자. 역대 최다 관객 기록을 가진 <명량>에 이어 환갑을 넘은 나이에도 주연으로 활약한 <파묘>로 천만 관객을 돌파하며 다시 한번 흥행파워를 입증한 국민배우. <올드보이>의 대성공 직후 최민식이 선택한 영화는 잔뜩 힘을 뺀 <꽃 피는 봄이 오면>이었다.

교향악단 연주자를 꿈꿨지만 번번이 미끄러지는 현우(최민식)는 현실의 벽에 부딪혀 사랑하는 연희를 떠나보낸 뒤 자포자기 심정으로 강원도 도계 중학교 관악부 임시교사로 부임한다. 전국 대회에서 우승하지 못하면 관악부가 해체될 위기지만 탄광촌의 아이들은 음악에 대한 순수한 열정을 내비친다. 도피하듯 서울을 떠났던 현우는 술에 취해 엄마(윤여정)에게 전화를 걸어 '처음부터 다시 시작하고 싶다고' 흐느끼고 엄마는 현우를 다독인다. "아유, 넌 지금이 처음이야. 뭘 처음부터 다시 시작해"

개봉 전 GQ와의 인터뷰에서 최민식은 호기심과 열정을 잃으면 이 일을 하면 안 된다고 단호하게 이야기했다. <구로 아리랑>으로 1989년에 영화계에 데뷔한 베테랑이지만 초심을 지켜온 대배우의 경로를 알기에 선우에게, 어쩌면 우리 모두에게 던진 '정신 차려'라는 불호령이 진심을 가득 담은 경로 안내로 느껴지는 이유도 이런 까닭일 것이다. 한국 영화의 얼굴이 두려움 많은 인턴으로 '처음부터 다시 시작하듯' 출발선에 오르는 모습을 볼 수 있는 것만으로도 이번 명절을 함께할 인턴의 채용 근거는 충분하다.
덧붙이는 글 이 기사는 미디어스에도 실립니다.
영화 인턴

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