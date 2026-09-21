'문정현·문유현' 부모의 아시안게임 금메달 관람기

박영희·문부용

12년 만의 아시안게임 농구 금메달을 획득한 울산 출신 문정현·문유현 형제와 남구도시관리공단·전 남구청 직원 부부가 우승 현장을 직접 관람하고 사진촬영을 했다.지난 20일 일본 나고야에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 남자농구 결승에서 한국이 일본을 꺾고 금메달을 목에 걸었다.우승 소식에 울산에서도 기쁨의 소리가 울렸다. 울산 출신 농구선수 문정현(25·수원 KT)과 문유현(21·안양 정관장) 형제 때문이다. 두 선수는 울산에서 고등학교까지 농구를 하며 성장했다.문정현과 문유현 형제의 부모는 울산 남구청(구청장 임현철) 산하기관인 남구도시관리공단 박영희 주임과 문부용 전 남구청 정보통신계장(현 울산시 정보보호팀장)이다.문부용·박영희씨 부부는 결승전을 앞두고 아들들에게 알리지 않은 채 지난 20일 새벽 일본으로 향했다. 이후 상황도 극적이다.아들 2명이 출전하는 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 농구 결승전 티켓은 이미 매진이었고, 경기장 인근 숙소도 만실이었다. 그래도 항공권을 구해 무작정 일본으로 향했다. 경기를 직접 볼 수 없다면 경기장 앞에서라도 아들들에게 기를 불어넣고 싶은 부모의 마음에서였다.그런데 이때부터 우연이 이어졌다. 눈에 보이는 호텔에 들어가 문의하니 "마침 방금 취소된 방이 하나 있다"라는 답을 들었고, 숙소를 구할 수 있었다. 결승전을 꼭 직관하고 싶었던 부모의 마음을 알게 된 아들의 팬은 우여곡절 끝에 티켓 2장을 구해줬다. 그렇게 부부는 아들들이 출전한 결승전을 직접 관람하고 우승 트로피를 들어 올리는 순간을 함께했다.어머니 박씨는 "아들이 한 명도 아니고 두 명이 결승전을 뛰게 됐는데, 남편에게 무조건 가자고 했다"라며 "숙소도 없었는데 눈에 보이는 호텔에 들어갔더니 마침 취소된 방 하나가 있어 묵을 수 있었다"라고 말했다.이어 "결승전 티켓을 구하지 못해도 경기장 밖에서라도 아들들에게 기를 불어넣어 주고 싶었다"라며 "(아들의) 팬의 도움으로 결국 티켓까지 구해 아들들이 우승하는 모습을 직접 볼 수 있어 정말 감사했다"라고 전했다.박씨는 "아들 두 명이 함께 경기를 뛰며 우승하는 모습을 본 것 자체가 운명이라고 생각한다"라며 "우연의 우연을 거쳐 우승까지 하게 돼 너무 감사하다"라고 말했다.아버지 문씨는 "아시안게임 결승이 12년 만에 찾아온 기회인 만큼 직접 보고 싶었다"라며 "우승하는 순간 두 아들에게 그동안 운동하느라 고생했다고 말해줬다"라고 회상했다.문씨는 "타지로 보내기보다 울산에서 농구하면서 후배들에게 본보기가 되고 울산의 자부심이 됐으면 하는 마음이었다"라며 "울산 시민들이 국가대표로 뛰는 두 아들을 많이 응원해 주셨으면 한다"라고 말했다.박씨는 "아들의 중요한 경기를 보러 다니다 보니 연차를 많이 사용해 동료들에게 늘 미안한 마음이 있었는데, 직원들이 이해하고 배려해 줘서 너무 감사하다"라고 전했다.한편 울산 남구는 울산에서 성장한 문정현·문유현 형제가 대한민국을 대표해 아시안게임 금메달이라는 값진 성과를 거둔 것을 축하했다.임현철 남구청장은 21일 축전을 통해 "개최국 일본을 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 오른 쾌거 뒤에는 문부용·박영희 두 분 부모님의 헌신과 노고가 있었다"라며 "공직자로 묵묵히 소임을 다하며 아들들을 훌륭하게 키워낸 두 분께도 축하의 말씀을 드린다"라고 말했다.이어 "세계 농구 역사를 새로 쓴 문정현·문유현 형제의 동반 금메달을 다시 한번 축하드리며, 앞으로도 대한민국을 대표하는 농구선수로 부상 없이 국제무대에서 오랫동안 활약하길 응원한다"라고 덧붙였다.