사이트 전체보기
윈나우 선언한 kt… '36세 신인' 최지만을 선택한 이유

윈나우 선언한 kt… '36세 신인' 최지만을 선택한 이유

[KBO리그] 2027 신인드래프트 2R 전체 15순위로 최지만 지명한 1위팀 kt, 부족한 좌타 장타력 보강

케이비리포트(kbreportcom)
26.09.21 17:41최종업데이트26.09.21 17:41
구글 검색 선호 출처로 추가
울산 웨일즈의 퓨처스 남부리그 우승에 힘을 보탠 최지만
울산 웨일즈의 퓨처스 남부리그 우승에 힘을 보탠 최지만울산웨일즈

21일 진행된 2027 KBO 신인드래프트에서 가장 큰 관심을 모았던 'ML 67홈런 신인' 최지만의 최종 행선지가 2026 KBO리그 현재 선두인 kt 위즈로 결정됐다. 1라운드 지명이 가능하다는 전망도 있었지만 10개 구단 모두 고교 선수들을 선택했고, 최지만은 2라운드 전체 15순위에서 이름이 불렸다.

과거 남태혁(2017 2차 1라운드 1순위), 이대은(2019 2차 1라운드 1순위) 등 해외파 신인 지명을 통해 낭패를 봤던 kt가 36살 베테랑인 최지만을 신인드래프트에서 상위 지명한 것은 당초 예상과는 사뭇 다르다. 하지만 현재 팀의 전력 구성이나 상황을 보면 선택의 배경은 분명하다.

올시즌 kt는 78승 4무 47패(승률 0.624, 9/21 기준)로 2위 삼성 라이온즈에 3.5경기차로 선두를 달리고 있다. 최근 10경기에서도 8승 1패 1무로 상승세를 이어가며 정규시즌 우승이 유력한 상황이다. 이런 kt가 2라운드 상위 지명을 최지만을 사용한 것은 내년 시즌에도 우승에 도전하겠다는 의지를 천명한 것으로 해석할 수 있다.

지난 4월 울산 웨일즈에 입단한 최지만
지난 4월 울산 웨일즈에 입단한 최지만울산웨일즈

그리고 최지만이 단순히 이름값 만으로 선택된 것은 아니다. 올해 4월, 울산 웨일즈에 입단한 최지만은 총 28경기에 출장해 타율 0.328 2홈런 12타점 출루율 0.487 OPS 0.918을 기록했다. 수술을 받은 무릎 상태 때문에 1루수로는 나서지 못하고 지명타자와 대타로 출전하는 경우가 많았지만 8월 이후 타격감을 끌어올리며 3할대 중반의 타격을 보이고 있다.

무엇보다 kt가 최지만에게 기대하는 것은 장타력과 출루 능력이다. 최지만은 메이저리그 8시즌 동안 525경기에 출전해 타율 0.234 67홈런 238타점 OPS 0.764를 기록했다. 탬파베이 레이스 시절인 2019년에는 127경기에서 타율 0.261 19홈런 63타점 OPS 0.822를 기록했고 2020년에는 한국인 야수 최초로 월드시리즈에 선발 출장하기도 했다.

탬파베이 시절 전성기를 보낸 최지만(출처: MLB카툰 중)
탬파베이 시절 전성기를 보낸 최지만(출처: MLB카툰 중)케이비리포트/이은호/민상현

올시즌 kt 타선에서는 외국인 거포 힐리어드가 시즌 37홈런으로 홈런왕을 다투고 있지만 팀 전체의 홈런 생산력은 하위권(103개, 8위)이다. 현재 kt 타선에서 두 자릿수 홈런을 기록한 타자는 힐리어드, 안현민(13개), 김현수(11개), 장성우(10개) 뿐 이다. 최지만이 KBO리그에서도 중장거리 타격을 보여준다면 중심타선에 새로운 선택지가 생긴다.

다만 불안 요소도 분명하다. 1991년생인 최지만은 KBO리그 첫 시즌인 내년에 37세 시즌을 맞게 된다. 2021년 오른쪽 무릎 반월상 연골판 수술을 받은 이후 부상 이력이 이어졌고, 올해 울산에서도 수비 부담을 최소화하는 방식으로 경기에 출장했다. 2023년 이후 사실상 긴 실전 공백을 거쳤다는 점도 KBO리그 144경기 장기 레이스에서는 변수다.

특히 퓨처스리그에서 보여준 3할대 타격을 1군에서도 그대로 재현할 수 있을지는 뚜껑을 열어봐야 안다. 한 수준 위인 1군 투수들의 구속과 변화구, ABS 스트라이크존에 얼마나 빠르게 적응하는지도 확인해야 한다. 무엇보다 무릎을 포함해 경기에 나설 수 있는 몸상태를 꾸준히 유지할 수 있는지도 관건이다.

전체 2라운드 15순위로 지명받은 최지만
전체 2라운드 15순위로 지명받은 최지만kt 위즈

그럼에도 kt의 선택은 현재 팀의 기조와 맞닿아 있다. 고교 유망주는 극히 예외적인 경우를 제외하면 1군에서 활용하기까지 최소 2년 이상의 시간이 필요하지만 최지만은 이미 메이저리그에서 500경기 이상을 경험한 즉시 전력감이다.

최지만이 건강한 상태로 1군에 합류한다면 1루수와 지명타자가 현실적인 활용법이다. 김현수와 포지션이 겹칠 수 있지만 좌타 대타와 지명타자를 포함해 출전 기회를 분산한다면 베테랑 타자들의 체력 관리에도 도움이 될 수 있다.

무엇보다 최지만 특유의 선구안과 장타력이 KBO리그에서도 유지된다면 kt에는 기존 타선에 없던 또 하나의 중심타선 선택지가 생긴다. 리그 최상위권 전력을 갖춘 kt의 선택을 받은 '베테랑 신인' 최지만이 구단의 기대처럼 즉시전력 거포의 활약을 보여줄 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] '극과 극' 이정후.. 땅후루 오명 떨치려면? [MLB카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실, MLB닷컴]

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO KT위즈 최지만 신인드래프트

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 마무리 아닌 멀티이닝... LG가 고우석을 기다린 이유