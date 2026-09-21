윈나우 선언한 kt… '36세 신인' 최지만을 선택한 이유

케이비리포트/이은호/민상현

탬파베이 시절 전성기를 보낸 최지만(출처: MLB카툰 중)올시즌 kt 타선에서는 외국인 거포 힐리어드가 시즌 37홈런으로 홈런왕을 다투고 있지만 팀 전체의 홈런 생산력은 하위권(103개, 8위)이다. 현재 kt 타선에서 두 자릿수 홈런을 기록한 타자는 힐리어드, 안현민(13개), 김현수(11개), 장성우(10개) 뿐 이다. 최지만이 KBO리그에서도 중장거리 타격을 보여준다면 중심타선에 새로운 선택지가 생긴다.다만 불안 요소도 분명하다. 1991년생인 최지만은 KBO리그 첫 시즌인 내년에 37세 시즌을 맞게 된다. 2021년 오른쪽 무릎 반월상 연골판 수술을 받은 이후 부상 이력이 이어졌고, 올해 울산에서도 수비 부담을 최소화하는 방식으로 경기에 출장했다. 2023년 이후 사실상 긴 실전 공백을 거쳤다는 점도 KBO리그 144경기 장기 레이스에서는 변수다.특히 퓨처스리그에서 보여준 3할대 타격을 1군에서도 그대로 재현할 수 있을지는 뚜껑을 열어봐야 안다. 한 수준 위인 1군 투수들의 구속과 변화구, ABS 스트라이크존에 얼마나 빠르게 적응하는지도 확인해야 한다. 무엇보다 무릎을 포함해 경기에 나설 수 있는 몸상태를 꾸준히 유지할 수 있는지도 관건이다.