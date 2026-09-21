장재석 "문태종 형처럼 하고 싶었지만, 만족해"

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한일전에서 승리를 거둔 뒤, 대표팀의 캡틴 이승현(왼쪽)과 맏형 장재석(오른쪽)은 어린 아이처럼 가벼이 태극기를 들고 코트 위를 누볐다. 맏형의 간절함, 그리고 홀가분함이 잘 느껴졌던 순간이었다.박장식
"네 번째 도전 만의 금메달... 한국 농구에 기여한 것 같아 기뻐"
장재석은 유독 아시안 게임과 인연이 없던 선수였다. 2014년에는 선발이 되지 못했고, 2018년에는 병역 의무를 수행하고 있었다. 3년 전 항저우 대회에 앞서서는 어깨 부상으로 탈락해 수술을 받아야만 했다. 장재석은 "네 번째 만에 아시안 게임을 왔다"며 지난 세월을 돌아봤다.
그러며 "이번에는 너무 좋은 선수들과 감독님, 코칭스태프와 함께, 그리고 센터 포지션에 귀화 선수 없이 금메달을 따낸 만큼 자부심이 있다"고 말한 장재석. 그는 이어 "정말 힘들게 이겼다. 제일 좋은 때, (이)현중이, (최)준용이와 함께 금메달을 따게 되어 너무나도 기쁘다. 한국 농구에 조금이나마 기여를 한 것 같아 만족스럽다"라며 소감을 밝혔다.
결승전 경기에 앞서 선수들에게 "마지막 경기 40분에 모든 것이 담겨 있다. 나중에 후회하지 말라"고 말했던 장재석. 그가 이번 아시안 게임에 절실했던 이유가 있었다. 12년 전 인천 아시안 게임에서 금메달을 따내는 데 일조했던 문태종(은퇴)을 보며 동기 부여가 되었던 것.
장재석은 "당시 함께 뛰었던 선수들이 다들 (문)태종이 형에게 고마움을 전하는 것을 보면서 '나도 도움이 되고 싶다'는 생각이 들었다"라면서, "농구 실력에서는 후배들보다 부족하지만, 분위기는 최대한 만들려 애썼다"며 말했다.
특히 결승전 3쿼터에서 일본의 '귀화 용병' 알렉스 커크를 상대로 엄청난 블록을 선보인 장재석은 "세레머니를 했어야 했는데..."라면서도, "한국에 오는 용병들이랑 계속 몸싸움했던 것이 알렉스 커크를 막는 데도 적응이 되었다"고 당시를 돌아봤다.
장재석은 그렇게 금메달을 후배들에게 선물해줄 수 있게 되었다. 그는 "아시안 게임 금메달이 너무 많이 기쁘다. 국민 여러분이 농구에 관심을 가져주신 덕분에, 응원을 보내주신 덕분에 이겼다"라고 말하며 지난 광복절 당시 열린 평가전 당시 일본에게 패배를 내준 것을 상기했다.
"당시는 너무 안일하게 생각했다. 우리도 컨디션을 올리는 과정이었지만, 그런 결과가 나왔다. 당시에 너무 안일하게 생각했기 때문이었다. 팬들에게 죄송한 마음이 있어 열심히 했는데, 이번에 만회하게 되어서 기분이 너무 좋았다."
선수들을 향한 당부도 전했다. 장재석은 "선수들이 예술체육요원이 되면 농구에 더 집중해서, 국민들께 모범적인 모습을 보여야 하지 않나 싶어 이야기도 많이 했다"라고 말했다.
끝으로 "아내와 딸이 와 주었다. 힘들 텐데 시합 봐줘서 너무 고마웠다"라고 말한 장재석은 "아내에게 처음 금메달 걸어줬다. 집도 잘 못 가는데 이렇게나마 남편으로서 일을 한 것 같다"며 웃었다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기