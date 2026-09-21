한국 여자농구, 몽골도 완파…12년 만의 금빛 도전 순항

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강이슬은 존재감만으로도 대표팀의 중심을 잡아주는 존재다.공격에서는 이해란과 이소희가 중심을 잡았다. 이해란은 20득점 6리바운드를 기록하며 팀 내 최다 득점을 올렸다. 이소희 역시 19득점 4어시스트로 공격에 활력을 더했다. 두 선수가 39득점을 합작하면서 한국의 공격을 이끌었다.여기에 강이슬이 가세했다. 강이슬은 3점슛 3개를 포함해 15득점을 기록했다. 말레이시아전에서 발 관리 차원으로 결장했던 강이슬이 몽골전에서는 16분을 뛰면서 득점력을 보여준 것도 긍정적이었다. 주축 선수들의 체력을 관리하면서도 필요한 순간 외곽 공격을 활용할 수 있는 카드가 생긴 셈이다.허예은의 경기 조율도 눈에 띄었다. 허예은은 8개의 어시스트를 기록하며 득점보다 공격 전개에 집중했다. 여기에 출전 선수 10명이 고르게 득점을 올리면서 특정 선수에게 공격 부담이 지나치게 몰리지 않았다.무엇보다 이번 대회에서 한국이 안고 있는 전력 공백을 생각하면 두 경기 연속 대승은 눈여겨볼 만하다. 박지현은 WNBA 일정으로, 박지수는 부상 회복 문제로 이번 대회에 참가하지 못했다. 한국은 대체 선수를 추가하지 않고 기존 11명으로 대회를 치르고 있다.그럼에도 불구하고 말레이시아를 66점 차로 꺾은 데 이어 몽골도 27점 차로 제압했다. 다만 지금까지의 두 경기는 한국이 객관적인 전력에서 우위를 가진 상대였다. 진짜 경쟁력은 이제부터 확인할 수 있다.한국은 22일 오후 4시 대만과 조별리그 최종전을 치른다. 이미 8강 진출을 확정한 만큼 대만전에서는 조 1위와 토너먼트 경쟁력을 확인하는 데 초점이 맞춰진다. 대만은 말레이시아와 몽골보다 한층 까다로운 상대인 만큼, 한국이 앞선 두 경기에서 보여준 공격력과 수비 조직력을 어느 정도까지 유지할 수 있을지가 관건이다.한국 여자농구가 마지막으로 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2014년 인천 대회다. 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서는 북한과 단일팀을 이뤄 은메달을 따냈고, 2022 항저우 대회에서는 동메달을 획득했다. 이번 대회에서는 12년 만의 정상 탈환에 도전한다.남자농구가 먼저 금메달을 차지한 가운데 여자농구도 조별리그 두 경기를 안정적으로 통과했다. 그러나 8강부터는 상대의 수준과 경기 양상이 달라진다. 11명이라는 제한된 엔트리로 체력을 관리하면서도 공격의 다양성과 수비 집중력을 유지하는 것이 이후 토너먼트의 핵심 과제가 될 전망이다.