스스로 '실종'된 남편, 1년 만에 돌아와 내뱉은 말

일본 드라마 <티셔츠가 마를 때까지>(일본 TBS 2026.07.10. ~ 2026.09.11, 10부작)는 아주 익숙한 질문에서 출발한다. 가족이란 무엇일까. 특히 부부라는 관계는 어디까지 서로를 이해하고 있어야 하는 관계일까.
드라마에는 두 부부가 등장한다. 사키코와 미츠루, 그리고 소노다와 아즈사이다. 어느 날 미츠루와 아즈사가 약속이 있다며 각각 집을 나선 뒤 돌아오지 않는다. 얼마 지나지 않아 시외버스 전복 사고가 발생했는데, 두 사람이 같은 버스에 타고 있었고 아즈사는 사망했으며 미츠루는 실종됐다는 소식이 전해진다. 아니, 그는 스스로 사라져서 돌아오지 않는다. 대체 그에게 무슨 일이 일어났던 것일까. 그는 왜 집으로 돌아오지 않는 것일까.
사키코와 소노다는 진실을 추적하기 시작한다. 그러던 중 두 사람이 한 달에 한 번씩 동네 코인 세탁소에서 만나 대화를 나누던 사이였다는 사실을 알게 된다. 자연스럽게 두 사람은 미츠루와 아즈사의 관계를 의심한다. 혹시 불륜이었던 것은 아닐까.
하지만 이 드라마는 불륜을 이야기하려는 작품이 아니다. 오히려 이야기가 진행될수록 우리가 마주하게 되는 것은 '가족이란 어떤 관계여야 하는 것인가'라는 질문이다.
가장 가까운 사람이기에 더 말하기 어려운 것