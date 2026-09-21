스스로 '실종'된 남편, 1년 만에 돌아와 내뱉은 말

▲일드 <티셔츠가 마를 때까지>의 한 장면주인공들은 유난히 세탁과 건조에 집착한다. 일본TBS

이 드라마에서 네 명의 주인공 못지않게 중요한 또 하나의 주인공을 꼽는다면 그것은 사람이 아니라 '빨래'일 것이다. 네 사람은 이상할 정도로 세탁에 집착한다. 집에 세탁기가 있는데도 더 뽀송뽀송하게 말리기 위해 코인 세탁소를 찾는다. 건조 기능이 고장났다는 핑계를 대기도 하고, 빨랫감이 너무 많다는 이유를 대기도 한다.



왜 하필 빨래일까. 우리가 입는 옷은 매일 조금씩 더러워진다. 아무리 깨끗하게 입으려고 해도 생활하는 동안 얼룩이 묻고 냄새가 밴다. 그래서 우리는 거의 매일 옷을 세탁하고 다시 깨끗하게 만들어 입는다.



가족도 마찬가지다. 너무 익숙하고 가까운 관계이기 때문에 우리는 서로에게 알게 모르게 상처를 준다. 사소한 말 한마디가 얼룩이 되고, 무심한 행동 하나가 관계를 오염시킨다. 그렇다고 그때마다 옷을 버리듯 관계를 버릴 수는 없다. 빨래를 해야 한다. 잘못했다면 사과하고, 상처를 주었다면 용서를 구하고, 다시 화해하면서 관계를 조금씩 깨끗하게 만들어야 한다.



이 드라마에는 이처럼 가족을 마치 옷과 같은 것으로 바라보게 만드는 장면이 있다. 파스타에 소스를 듬뿍 뿌려 먹다가 옷에 소스를 흘리고도 서로 마주 보며 웃는 장면이다. 가족이라는 것은 어쩌면 바로 그런 관계인지도 모른다. 완벽하게 얼룩 하나 없는 관계가 아니라, 얼룩이 생겼을 때 함께 웃으며 닦아낼 수 있는 관계.



하지만 간과하지 말아야 할 것이 있다. 빨래를 너무 깨끗하게 하려고 하면 오히려 옷감이 상한다는 사실이다. 건조를 지나치게 완벽하게 하려고 해도 사람은 지친다. 그러므로 이 드라마의 제목인 <티셔츠가 마를 때까지>는 단순히 빨래를 말리는 시간을 뜻하는 것이 아닐 것이다. 어쩌면 그것은 관계가 다시 제자리를 찾을 때까지 우리에게 필요한 시간인지도 모른다.



미스터리한 시작과 예상 밖의 결말



이 드라마는 불륜으로 의심되는 관계, 교통사고, 죽음과 실종, 그리고 주인공의 놀라운 과거까지, 연출하기에 따라 얼마든지 자극적이고 극적인 이야기가 될 수 있는 요소들을 품고 있다. 그러나 이런 소재들을 과장하거나 극적으로 소비하지 않는다. 일본 드라마 특유의 잔잔하고 차분한 분위기를 유지하면서 인물들의 내면과 관계의 변화를 천천히 따라간다.



특히 초반에는 '미츠루는 왜 스스로 실종을 선택했을까', '왜 집으로 돌아오지 않는 것일까', '아즈사와는 대체 어떤 관계였을까'라는 궁금증을 던져놓고 이를 중반부까지 상당한 흡인력으로 끌고 간다. 다만 미츠루가 돌아온 이후부터는 긴장감이 다소 느슨해지면서 이야기의 흐름이 처지는 아쉬움도 있다. 그럼에도 후반부에 드러나는 사츠키의 놀라운 과거와 뜻밖의 결단 그리고 예상 밖의 결말은 이 작품을 단순한 미스터리 드라마나 가족 드라마에 머물지 않게 한다.



결국 <티셔츠가 마를 때까지>가 마지막에 남기는 것은 '부부란 무엇인가', 더 나아가 '가족이라는 관계는 무엇으로 유지되는가'라는 질문이다. 완벽하게 서로를 이해하는 것이 부부의 조건인지, 아니면 서로에게 그은 상처와 얼룩을 감당하면서도 다시 관계를 이어갈 수 있는 것이 결혼의 의미인지. 드라마는 그 답을 쉽게 제시하지 않는다. 다만 빨래를 하고, 얼룩을 지우고, 다시 옷을 입듯이 관계 역시 그렇게 조금씩 돌보고 다시 살아가는 것인지도 모른다는 생각을 남긴다.









추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기