또다시 분루 삼킨 '좀비 주니어' 유주상, UFC 2연패 수렁

UFC 제공

유주상은 3라운드에서 우세를 보였지만 초반에 잃어버린 점수를 만회하는 데는 실패했다.3라운드는 유주상이 가장 좋은 모습을 보여준 라운드였다. 애즈웰도 로킥과 오른손으로 맞섰지만 유주상의 공격량이 앞서기 시작했다. 가 집계한 라운드별 채점에서도 세 명의 기자 모두 3라운드를 유주상의 라운드로 판단했다.하지만 판정을 뒤집기에는 앞선 두 라운드에서 내준 점수가 컸다. 공식 판정은 애즈웰 29-28, 유주상 28-29, 애즈웰 29-28이었다. 유주상이 3라운드를 가져갔지만 1라운드에서 확실하게 밀린 것이 부담으로 남았다.'MMA Decisions'에 집계된 주요 매체와 기자들의 채점에서도 29-28 애즈웰 승리가 다수였다. 다만 2라운드의 경우 채점이 엇갈렸다는 점에서 일방적인 경기였다고 보기는 어렵다. 유주상은 경기 후반으로 갈수록 살아났지만, 초반의 열세를 모두 만회하지는 못했다.미국 매체 역시 유주상이 1라운드에서 밀린 뒤 3라운드에 테이크다운을 성공시키며 반격했다고 분석했다. 다만 그라운드에서 결정적인 데미지를 만들어내지는 못했다고 평가했다.애즈웰에게는 중요한 승리였다. UFC 공식 리포트에 따르면 애즈웰은 유주상의 공격에 맞서 펀치와 로킥을 다양하게 활용했고, 3라운드 유주상의 압박에도 대응하며 판정승을 지켜냈다. UFC에서 두 번째 승리를 거두며 최근 부진에서도 벗어났다고 평가했다.유주상은 이번 패배로 UFC 전적이 1승 2패가 됐다. 통산 전적은 9승 2패다. 데뷔전에서 28초 만에 상대를 쓰러뜨렸던 폭발적인 모습 이후 두 경기 연속 승리를 놓쳤지만, 이번에는 세 라운드를 모두 소화하며 경기 운영 측면에서 이전과 다른 모습을 보여줬다.이번 경기에서 드러난 과제는 분명하다. 유주상의 빠른 타격과 공격적인 움직임은 여전히 강점이지만, 상대가 먼저 압박하면서 로킥과 클린치를 섞을 경우 자신의 리듬을 얼마나 유지할 수 있는지가 중요해졌다. 특히 3라운드에 보여준 반격을 경기 초반부터 만들어낼 수 있어야 한다.UFC 2연패에 빠진 유주상에게 이제 남은 시간은 얼마 없다. 데뷔전에서 보여준 폭발력과 이번 경기 후반에 확인된 경기 운영 능력을 어떻게 하나로 묶느냐가 옥타곤 생존의 핵심 과제가 됐다.