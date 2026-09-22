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또다시 분루 삼킨 '좀비 주니어' 유주상, UFC 2연패 수렁

또다시 분루 삼킨 '좀비 주니어' 유주상, UFC 2연패 수렁

애즈웰 주니어에 스플릿 판정패… 옥타곤 생존의 핵심 과제는?

김종수(oetet)
26.09.22 09:53최종업데이트26.09.22 09:53
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마이클 애즈웰 주니어는 초반부터 다양한 방식으로 유주상을 압박했다.
마이클 애즈웰 주니어는 초반부터 다양한 방식으로 유주상을 압박했다.UFC 제공

'좀비 주니어' 유주상(32)이 마이클 애즈웰 주니어(25·미국)에게 아쉬운 판정패를 당하며 UFC 2연패에 빠졌다.

유주상은 20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 있었던 '크립토닷컴 UFC 331: 반 vs 판토자 2' 페더급 경기에서 애즈웰에게 2-1 스플릿 판정으로 패했다. 세 명의 심판 중 두 명은 애즈웰의 29-28 승리를, 한 명은 유주상의 29-28 승리를 채점했다.

유주상에게는 반등이 필요한 경기였다. 2025년 UFC 데뷔전에서 제카 사라기흐를 1라운드 28초 만에 펀치로 쓰러뜨리며 강렬한 인상을 남겼지만, 두 번째 경기에서는 다니엘 산토스에게 2라운드 KO패를 당했다. 약 11개월 만에 다시 옥타곤에 오른 이번 경기에서도 승리를 가져오지 못하면서 UFC 전적은 1승 2패가 됐다.

경기 전 유주상에게 가장 큰 무기는 역시 타격이었다. 데뷔전에서 보여준 폭발적인 공격력과 빠른 펀치 연결은 UFC에서도 충분히 경쟁력을 보여줬다. 반면 애즈웰은 UFC에서 이전까지 1승 3패를 기록했지만 KO나 서브미션으로 패한 적이 없는 선수였다. 유주상이 초반부터 자신의 타격 거리를 확보할 수 있느냐가 중요한 변수였다.

유주상은 경기 시작부터 적극적으로 움직였다. 로킥과 잽을 섞으면서 거리를 잡으려 했지만 애즈웰은 뒤로 물러서지 않았다. 오버핸드 라이트와 로킥을 앞세워 전진했고, 페인트를 섞으면서 유주상의 반응을 끌어냈다.

1라운드에서는 애즈웰의 공격이 조금 더 효과적이었다. 펀치 조합을 통해 유주상의 방어를 흔들었고, 유주상이 공격을 시도할 때도 맞받아치면서 흐름을 가져갔다. UFC 공식 리포트에서도 애즈웰이 여러 차례 조합 공격을 성공시키며 초반 주도권을 잡았다고 평가했다. 세 명의 심판 역시 모두 1라운드를 애즈웰에게 줬다.

유주상(사진 오른쪽)은 2라운드부터 반격을 시작했다.
유주상(사진 오른쪽)은 2라운드부터 반격을 시작했다.UFC 제공

애즈웰의 압박에 유주상 주춤…2라운드부터 반격

유주상은 2라운드부터 움직임을 바꿨다. 정면에서 계속 맞붙기보다 바깥쪽으로 움직이면서 잽을 뻗었고, 애즈웰이 들어오는 순간 펀치를 되돌려줬다. 왼손 훅과 잽을 연결하면서 상대의 전진을 막으려 했다.

애즈웰 역시 공격을 멈추지 않았다. 오른손과 로킥을 계속 섞으면서 유주상이 편하게 타격 거리를 확보하지 못하도록 했다. 2라운드는 1라운드보다 팽팽하게 흘렀지만 공식 채점에서는 다시 의견이 갈렸다. 두 명의 심판은 애즈웰에게 10-9를 줬고 한 명은 유주상의 라운드로 판단했다.

해외 매체들이 경기 전부터 지적했던 부분도 실제 경기에서 나타났다. <Sherdog>는 유주상의 강한 타격과 운동능력을 주요 장점으로 꼽으면서도 애즈웰이 여러 공격을 섞어 유주상의 리듬을 깨뜨릴 가능성을 변수로 짚었다.

실제로 애즈웰은 펀치만 고집하지 않고 로킥과 클린치를 섞으면서 유주상이 원하는 타격전을 쉽게 만들지 않았다.

유주상은 3라운드에 들어서면서 공격량을 크게 끌어올렸다. 잽을 연속으로 던지며 거리를 좁혔고 펀치 콤비네이션으로 애즈웰을 뒤로 밀어냈다. 중반에는 테이크다운까지 성공하면서 경기 흐름을 가져왔다.

상위 포지션을 잡은 유주상은 숄더 스트라이크를 시도한 뒤 암 트라이앵글을 노렸다. 애즈웰이 빠져나오면서 다시 스탠딩 상황이 됐지만, 유주상은 마지막 라운드까지 공격적인 움직임을 유지했다.

유주상은 3라운드에서 우세를 보였지만 초반에 잃어버린 점수를 만회하는 데는 실패했다.
유주상은 3라운드에서 우세를 보였지만 초반에 잃어버린 점수를 만회하는 데는 실패했다.UFC 제공

3라운드 반격했지만…초반 열세가 판정 갈랐다

3라운드는 유주상이 가장 좋은 모습을 보여준 라운드였다. 애즈웰도 로킥과 오른손으로 맞섰지만 유주상의 공격량이 앞서기 시작했다. <Sherdog>가 집계한 라운드별 채점에서도 세 명의 기자 모두 3라운드를 유주상의 라운드로 판단했다.

하지만 판정을 뒤집기에는 앞선 두 라운드에서 내준 점수가 컸다. 공식 판정은 애즈웰 29-28, 유주상 28-29, 애즈웰 29-28이었다. 유주상이 3라운드를 가져갔지만 1라운드에서 확실하게 밀린 것이 부담으로 남았다.

'MMA Decisions'에 집계된 주요 매체와 기자들의 채점에서도 29-28 애즈웰 승리가 다수였다. 다만 2라운드의 경우 채점이 엇갈렸다는 점에서 일방적인 경기였다고 보기는 어렵다. 유주상은 경기 후반으로 갈수록 살아났지만, 초반의 열세를 모두 만회하지는 못했다.

미국 매체 <RotoWire> 역시 유주상이 1라운드에서 밀린 뒤 3라운드에 테이크다운을 성공시키며 반격했다고 분석했다. 다만 그라운드에서 결정적인 데미지를 만들어내지는 못했다고 평가했다.

애즈웰에게는 중요한 승리였다. UFC 공식 리포트에 따르면 애즈웰은 유주상의 공격에 맞서 펀치와 로킥을 다양하게 활용했고, 3라운드 유주상의 압박에도 대응하며 판정승을 지켜냈다. UFC에서 두 번째 승리를 거두며 최근 부진에서도 벗어났다고 평가했다.

유주상은 이번 패배로 UFC 전적이 1승 2패가 됐다. 통산 전적은 9승 2패다. 데뷔전에서 28초 만에 상대를 쓰러뜨렸던 폭발적인 모습 이후 두 경기 연속 승리를 놓쳤지만, 이번에는 세 라운드를 모두 소화하며 경기 운영 측면에서 이전과 다른 모습을 보여줬다.

이번 경기에서 드러난 과제는 분명하다. 유주상의 빠른 타격과 공격적인 움직임은 여전히 강점이지만, 상대가 먼저 압박하면서 로킥과 클린치를 섞을 경우 자신의 리듬을 얼마나 유지할 수 있는지가 중요해졌다. 특히 3라운드에 보여준 반격을 경기 초반부터 만들어낼 수 있어야 한다.

UFC 2연패에 빠진 유주상에게 이제 남은 시간은 얼마 없다. 데뷔전에서 보여준 폭발력과 이번 경기 후반에 확인된 경기 운영 능력을 어떻게 하나로 묶느냐가 옥타곤 생존의 핵심 과제가 됐다.

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좀비주니어 유주상 스플릿판정패

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