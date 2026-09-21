KT 마운드의 새로운 히트 상품, 김정운의 데뷔 첫 무실점 세이브

KT위즈

20일 두산전 1.1이닝 무실점으로 호투한 KT 김정운지난 시즌 타자 파트에서 안현민을 발굴한 KT. 올해는 투수 파트에서 히트 상품을 발굴했다고 봐도 무방하다. 김정운이 그 주인공이다.김정운은 2023년 1라운드 전체 10번에 KT 지명을 받은 우완 사이드암 투수다. 데뷔한 2023시즌에는 5경기 나와 승패 없이 3.86의 성적을 거두었다. 이후, 상무에서 군복무하고 KT에 돌아왔다. 다만, 상무에서 입단한 후 토미 존 수술을 받았고, 2025년에 전역했다.이번 시즌에 본격적으로 KT에 합류했다. KT 투수 뎁스가 워낙 두터워서 김정운에게 갈 기회가 많지 않았다. 전반기에는 5경기 나와 승패 없이 평균자책점 6.00을 기록했다. 6이닝 동안 4실점(4자책)을 기록한 게 전부였다.하지만 후반기에 KT 마운드에 단비를 내려줬다. 후반기 10경기 나와 1승 1홀드 1세이브 평균자책점 0의 성적을 거뒀다. 마무리 박영현이 아시안게임으로 이탈한 이후의 성적은 더 좋다. 4경기 나와 1세이브 평균자책점 0을 기록했다. 4.2이닝 동안 무실점, 탈삼진을 9개나 잡아내며 위력적인 모습을 보여줬다.그의 진가는 20일 두산전에서 볼 수 있었다. KT는 7회까지 선발 고영표가 1실점으로 호투하며, 9vs.1로 앞선 상태였다. 그런데 8회에 KT 불펜진이 흔들리고 말았다. 스기모토가 0이닝 4실점(2자책), 주권이 0.1이닝 1실점(1자책), 손동현이 0.1이닝 2실점(2자책)으로 무너진 것이다. 스코어도 9vs.8로 1점 차이까지 좁혀지면서 KT로서는 위기에 처한 상태였다.그러자 이강철 감독이 꺼낸 카드가 김정운이었다. 김정운이 상대해야 할 타자는 손아섭. 다행히 3구 삼진으로 잡아내면서 8회를 마무리 지었다.9회에도 김정운은 마운드에 올라왔다. 오명진과 이유찬을 삼진으로 잡아내며 위력적인 구위를 과시했다. 비록 안재석에게 안타를 허용했지만, 김민석을 삼진으로 잡아내면서 경기를 그대로 마무리 지었다. 이날 김정운은 1.1이닝 1피안타 4탈삼진 무실점으로 호투. 데뷔 첫 세이브를 달성했다.김정운의 활약 덕에 KT는 9vs.8로 승리를 거뒀다. 게다가 같은 날 2위 삼성이 롯데에 패하면서 두 팀의 격차도 3.5게임으로 벌어졌다.