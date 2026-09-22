"결국, 공부의 주인은 자기 자신"

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박성웅 CPEBS 홍보부
- 자기주도학습 센터의 한 축이 EBS라서 자사 사업 홍보한다는 비판 받을 수 있는데.
박
: "EBS가 참여하는 사업인 만큼 결과적으로 센터를 알리는 측면이 있다는 건 부인하기 어려워요. 다만 저희가 중요하게 생각한 건 센터 홍보보다 '자기주도학습이 왜 필요한가'를 보여주는 것이었어요. 공부할 의지는 있지만 방법을 모르거나 학습 인프라가 부족한 학생들에게 계획을 세우고 실행하고 점검하는 방법을 알려주는 게 중요하다고 봤고요."
김혜림 작가(이하 김)
: "저희도 기획 단계에서 가장 고민했던 지점이 그 부분이었어요. 처음엔 성적이 눈에 띄게 오른 학생 중심으로 취재하는 방법도 생각했지만, 성적 상승만 강조하면 센터 홍보 프로그램처럼 보일 수 있고 자기주도학습의 취지와도 맞지 않는다고 봤어요. 그래서 각 센터를 사전 취재하며 아이들이 가진 서로 다른 공부 고민에 집중했습니다. 방법을 모르는 아이, 시간 배분이 어려운 아이, 꾸준히 실천하기 어려운 아이 등 저마다 고민이 달랐고, 그런 아이들이 자기 문제를 발견하고 조금씩 방법을 찾아가는 과정을 보여주는 게 더 중요하다고 생각했습니다."
- 그럼, 왜 자기주도 학습이 중요할까요?
박
: "수능이나 대학 입시를 통과한다고 배움이 끝나는 게 아니기 때문이에요. 대학에서도, 사회에 나가서도 계속 새로운 걸 배워야 하거든요. 저도 회사 생활을 오래 했지만 지금도 계속 공부합니다. 그런데 어린 학생에게 처음부터 '알아서 계획 세우고 공부해'라고 하는 건 쉬운 일이 아니에요. 어른들은 '우리 때는 다 알아서 했다'고 하지만, 실제로 처음부터 그럴 수 있는 학생은 많지 않아요. 특히 스마트폰처럼 집중을 방해하는 요소가 많은 지금 환경에서는, 스스로 공부하는 방법을 익히도록 도와주는 과정이 더 중요하다고 생각합니다."
- 자기주도학습은 자율학습과 차이가 뭘까요? 제가 언급한 자율학습은 학교에서 반강제로로 하는 게 아니라 학생이 스스로 공부하는 걸 말하는 거예요.
박
: "그런 의미의 자율학습이라면 이미 자기주도학습을 하고 있다고 볼 수 있어요. 학생이 스스로 계획을 짜고, 계획에 맞춰 공부하고, 계획과 실제 사이에 차이가 생겼을 때 그걸 스스로 수정해 나갈 수 있다면 자기주도적으로 학습하고 있는 거죠. 다만 모든 학생이 처음부터 그렇게 할 수 있는 건 아니에요. 공부하고 싶은 의지는 있는데 방법을 모르는 학생들이 의외로 많거든요. 처음엔 꾸준히 앉아 공부하는 것 자체가 어려운 학생도 있고요. 그런 학생들이 공부하는 방법과 습관을 익혀서 결국 스스로 해나갈 수 있도록 끌어주는 게 자기주도학습 센터의 역할이라고 생각합니다."
- 그럼, 공부하는 방향을 알려주는 건가요?
박
: "방향도 함께 찾고 방법도 알려주는 거예요. 방송에 나온 학생 중엔 장래 희망이 아나운서인 친구가 있었는데, 막연히 되고 싶다는 생각은 있어도 어떤 공부를 해야 할지는 잘 모를 수 있거든요. 그런 부분을 코디네이터와 상담하며 구체화하는 거죠. 중요한 건 어른이 방향을 대신 정해주는 게 아니라는 점이에요. 아이가 '뭔가 하고 싶은데 정확히 뭔지 모르겠다'고 할 때 이야기를 나누며 좋아하는 것과 하고 싶은 일을 스스로 발견하도록 돕는 거예요. 처음에 방향과 방법을 익히면 그다음부턴 스스로 해나갈 수 있어요. 그래서 고등학생뿐 아니라 공부 습관을 만들어가는 초등 고학년이나 중학생 때 이런 경험을 하는 것도 의미가 있다고 생각합니다."
"자신의 상황에 맞게 계획 세워야 효율적으로 공부할 수 있어"
- 맨 처음에 전남광주통합특별시 광양시로 갔는데 왜 거기로 갔나요?
김
: "광양에도 저희가 주목한 아이들이 있었어요. 남매가 함께 센터를 이용하고 있는데, 집에서 센터까지 차로 30분 정도 걸려요. 매일 그 거리를 오가며 공부한다는 게 사실 쉬운 일은 아니잖아요. 그럼에도 꾸준히 센터에 나와 공부하는 남매의 모습을 담고 싶었습니다."
박
: "광양은 저희가 보여주고자 했던 자기주도학습 시스템이 비교적 잘 운영되고 있는 곳이었어요. 센터장님도 자기주도학습에 대한 이해가 높아 시스템을 설명해 주실 수 있었고요. 다큐멘터리에서는 지역의 이미지보다 학생들의 사례와 시스템이 실제로 어떻게 작동하는지를 보여주는 게 중요했기 때문에, 이런 점들을 종합해서 광양을 선택했습니다."
- 방송 보니까 자기주도학습 센터는 가면 핸드폰 반납하는 것 같은데 소유하면서도 하지 않는 것도 교육일 거 같은데.
박
: "그 말씀에도 일리가 있어요. 궁극적으로는 휴대전화를 갖고 있어도 스스로 조절하며 공부할 수 있어야 하지만, 거기까지 가는 데도 단계가 필요하다고 봐요. 처음부터 휴대전화를 옆에 두고도 몇 시간씩 집중할 수 있는 학생은 많지 않거든요. 처음엔 일정 시간 휴대전화와 떨어져 집중하는 경험을 해보고, 그 습관이 쌓인 뒤에야 휴대전화가 있든 없든 스스로 집중하는 단계로 갈 수 있다고 봅니다."
김
: "한 조사에서도 집중을 방해하는 요인으로 '휴대전화'가 압도적으로 높게 나왔어요. 포천 센터에 다니는 오나샤라는 친구도 처음엔 '왜 휴대전화를 내야 하지?' 싶었지만, 막상 내고 공부해 보니 훨씬 집중이 잘됐다고 하더라고요. 결국 처음엔 집중할 수 있는 환경을 만들어주는 것도 자기주도학습을 돕는 방법이라고 생각해요. 센터는 여러 학생이 함께 공부하는 공간이라, 한 학생이 계속 휴대전화를 보면 다른 학생들에게도 영향을 줄 수 있고요."